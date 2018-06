Inhalt Seite 1 — Der Mann mit dem Endspielgesicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der 118. Minute des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft 2014 sah Bastian Schweinsteiger nicht so aus, als sei die Sache nun gleich überstanden und der Sieg sicher. Er sah aus wie ein Krieger, der weit entfernt von zu Hause in der Schlacht zu Boden gegangen ist – und der, umringt von Feinden und närrischen Schiedsrichtern, nicht damit rechnet, das Schlachtfeld je wieder zu verlassen. So saß er empört im Gras, kochend vor Wut und Erschöpfung, als warte er auf Ermittler, die den Tathergang klären. Er, ein Opfer von Gewalt, dachte offenbar nicht an den Sieg, er wollte auch keine Hilfe, er wollte: Gerechtigkeit.

Schweinsteigers Gesicht hatte in den Jahren seiner Karriere schon allerlei Verwandlungen mitgemacht, und an diesem Abend in Rio waren sie alle auf einmal zu sehen, ein Männerleben in 120 Minuten.

Nun, nur 52 Tage nach dem Finale, spielen die Endspielmannschaften wieder gegeneinander, Deutschland gegen Argentinien (bei Redaktionsschluss stand das Ergebnis noch nicht fest), diesmal in Düsseldorf und nicht in Rio, und diesmal ohne den verletzten Schweinsteiger. Aber der Abend des 13. Juli 2014 wird von diesem neuen Spiel nicht fortgeschrieben oder infrage gestellt werden. Denn dieses Endspiel ist schon längst überzogen mit der Lasur des "historischen" Geschehnisses. Das liegt auch an Schweinsteiger und den Bildern, die an diesem Abend von ihm entstanden. Wir sehen einen Mann in der Rolle seines Lebens. Wir sehen den fallenden Krieger, der im Sturz seine Mannschaft rettet.

Dass er langsam, verletzungsanfällig, spielerisch mutlos sei, war ihm vor der WM von Kritikern gesagt worden, und Schweinsteiger reagierte, indem er im Finale eines seiner besten Spiele machte. Es sah beinahe so aus, als sollte es auch sein letztes Spiel werden. Er hatte das älteste Gesicht aller Spieler, ein Endspielgesicht, eine zerschlagene Feldherrenmaske. Je nach Grad der Zurichtung und Erschöpfung hat Schweinsteiger ja schon länger die Züge eines Gladiators, eines grimmigen Rädelsführers, eines German Panzer, es ist manchmal etwas sehr Teutonisches, Untergangsbereites, Selbstzerstörerisches darin, woran sich die internationale Presse gern weidet. An diesem Abend zeigte sein Gesicht nun in rasendem Wechsel alle verfügbaren Züge – und nach dem Schlusspfiff wundersamerweise auch wieder jene des unbeschwerten Burschen vom Land.

Schon 2010 hatte der Schriftsteller Martin Walser diesen Spieler gefeiert – nach der Niederlage gegen die Spanier im Halbfinale der WM in Südafrika schrieb Walser einen Brief an Schweinsteiger, den die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte. Walser pries den Verlierer. Er beschrieb den knienden Schweinsteiger:

"Ich dachte, als ich Sie sah, nicht: Jetzt weint er. Oder: Jetzt betet er. Oder: Jetzt flucht er. Alles wäre verständlich gewesen. Ich habe gedacht: So knien, so sich beugen kann nur einer, der gerade verloren hat. Und das kann ich Ihnen nach längerer Fernseh-Zuschauer-Erfahrung mitteilen: Die, die gewonnen haben, sind nicht halb so eindrucksvoll wie die, die verloren haben (...) Sie hätten uns durch keinen Sieg so faszinieren, so bannen, so für sich einnehmen können, wie durch dieses Hinknien." Eigentlich hätte sich Walser jetzt, vier Jahre später, wieder zu Wort melden müssen. Denn nun hatte Schweinsteiger gewonnen, und er war trotzdem derjenige, mit Walser gesprochen, der alle bannte. Er kniete nicht mehr, er fiel und blieb am Ende sitzen. Er sah aus wie ein Schauspieler, der den Fußballer Schweinsteiger in dessen wichtigsten Momenten verkörpert: eine störrische, geisterhafte Erscheinung, die das Mittelfeld beherrscht. Hier war einer, der nicht selbstgewiss auf den Sieg wartet, sondern der ihn grimmig, voller Verachtung annimmt: als komme es auf den Sieg am Ende gar nicht mehr an.

Der Bundestrainer Joachim Löw hat Schweinsteiger einmal das etwas dämliche Etikett "Emotional Leader" verpasst. Es ist aber andererseits etwas dran, weil Schweinsteiger ein sprechendes Gesicht hat: Man sieht ihm an, wie die Lage ist – anders als es etwa bei Kroos, Özil, Götze der Fall ist. Manche Spieler haben ja sozusagen Rennpferdgesichter: Sie sehen immer gleichmütig aus, und man liest ihnen nicht ab, wie es um sie steht. Dem Spieler Schweinsteiger sieht man sogar an, wann er sich schämt und wann er am liebsten unsichtbar wäre. Er kann ein Spiel nicht nur "lesen" und dirigieren, er kann dessen innere Vorgänge auch dem Publikum mit all seiner physischen Autorität darstellen. Soeben hat ihn Joachim Löw zu seinem neuen Kapitän ernannt.