Ein Studentencafé im Hamburger Schanzenviertel. Caren Miosga, 45 – seit nun auch schon sieben Jahren ist sie Sprecherin der ARD-Tagesthemen. Man will, obwohl das naheliegt, sich jetzt nicht über die absolut niedlichen Gesichtsausdrücke auslassen, die sie zum Trostlose-Nachrichten-Anmoderieren aufsetzen kann. Berühmt sind ihre linke Augenbraue und eine widerspenstige Haarsträhne, die sie aus der rechten Stirnhälfte streichen und hinter das Ohr stecken kann. Ja, diese Caren Miosga hat Humor, und was auch wichtig ist, die Kultur, die es zum Nachrichten-Vortragen braucht. Neulich gefährdete sie ihren guten Ruf, als sie sich zum Tod des US-Komikers Robin Williams auf den Moderationstisch stellte – eine übertrieben und, tja, unseriös wirkende Geste (warum für einen letztlich mittelmäßigen Komiker so aus der Rolle fallen?).

Spiegeleier und Baguettebrötchen. Mann ey, kommt sie angenehm und sympathisch rüber (man will gleich nur noch Quatsch machen, keine Fragen mehr stellen). Wir eröffnen also bewusst mit einer ernsten, ein bisschen sperrigen Frage: Warum sollen sich Menschen jeden Tag im Fernsehen die Nachrichten angucken, wo ist da der Sinn? Sie setzt ein zur Frage passendes, nachdenkliches Gesicht auf: "Das frage ich mich auch manchmal. Im Moment ist es, bei dieser Nachrichtenlage, echt schwer aushaltbar. Da könnte ich gut verstehen, wenn die Zuschauer sagen: Das kann ich mir nicht anschauen." Sie kann das beurteilen: Sind die Krisen derzeit wirklich so schlimm, wie alle sagen? Nein, diesem Medientenor möchte sie sich nicht anschließen: "Ich muss nicht erwähnen, dass in Afrika unentwegt die schlimmsten Krisen herrschen. Und da guckt oft kein Mensch hin." Der ernste Text zu ihrem latent unernsten, zu Späßen aufgelegten Gesicht – so kann man weiterreden. Hatte sie, wegen der Nachrichtenlage, schon mal eine richtiggehende Traurigkeit in sich? "Robert Gernhardt ist gestorben. Da war ich traurig." Lächeln: "Der Rest ist nicht traurig." Großes Caren-Miosga-Gelächter. Das war aber ein schöner Nachsatz.

Moritz von Uslar Moritz von Uslar, geboren 1970 in Köln, war Redakteur beim SZ-Magazin und beim Spiegel und arbeitet heute als Autor für die ZEIT. Bekannt ist er unter anderem für seine Interviews 99 Fragen, die regelmäßig im ZEITmagazin erscheinen. Von Uslar schrieb mehrere Theaterstücke, sein jüngstes Buch Deutschboden erschien 2010 bei Kiepenheuer und Witsch. Alle vier Wochen erscheint im Feuilleton seine Kolumne Auf ein Frühstücksei mit.

Wir reden jetzt ganz viel, dieses und jenes, alles sehr frisch und lebendig, und verlieren uns im Gespräch – das geht mit ihr gut. Rasch eine politische Frage: Was würde sie Putin in einer Live-Schalte fragen? "Ich spreche russisch und würde ihm gerne folgendes Zitat aus Tolstois Krieg und Frieden vorhalten: ›Ohne Selbsterkenntnis ist jede Beobachtung und jede Vernunftanwendung unmöglich.‹ Stimmt das, Herr Putin?" Wow, das möchte man natürlich erleben, wie Caren Miosga den russischen Despoten live in den Tagesthemen mit Tolstoi aus dem Rhythmus bringt.

Sie erzählt jetzt von ihren noch jungen Kindern. Einverstanden, wenn man sie, von der Frisur, ihrem Kleiderstil, ihrer Körpersprache, ihrem Humor her beurteilt, für eine typische konservative Grünen-Wählerin hält? "Nö." Sie ist ja insofern eine moderne Vertreterin der Mediengesellschaft, als dass sie nie in Game- und Talkshows auftritt. Soll das, was man von der privaten Caren Miosga mitbekommt, extra ein bisschen langweilig wirken? Sie versteht jetzt nicht ganz. "Ja? Wirke ich langweilig?" Wieder ein großes, dieses Mal ein bisschen unsicheres Gelächter. "Das ist mir natürlich ganz recht, wenn die Leute mich für langweilig halten. Sonst rufen dauernd diese komischen Zeitschriften bei mir an." Zur letzten Gabel Spiegeleier eine philosophische Frage: Was ist der tiefere Grund für die schöne Fröhlichkeit, die ihr zum Ende der Tagesthemen stets im Gesicht steht? "Bin ich so fröhlich? Das weiß ich gar nicht." Ach, ihr Fernsehprofis. Das wäre allerdings wunderbar, wenn sie davon keine Ahnung hätte.