DIE ZEIT: Guten Tag, Frau Watson-Stryker, es ist so laut bei Ihnen. Störe ich, oder haben Sie Zeit?

Ella Watson-Stryker: Wir versuchen gerade, Teams ins Feld zu schicken, und suchen dafür Fahrer und Autos, aber es passt.

ZEIT: Sie arbeiten als Health Promoter für Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Sierra Leone. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Watson-Stryker: Das ist schwer zu sagen, die Tage hier laufen sehr verschieden ab. Wir versorgen Ebolapatienten in mobilen Behandlungszentren. Und wir fahren direkt in Dörfer, die im Ebolagebiet liegen, und trainieren die Gemeinden im Umgang mit der Krankheit.

ZEIT: Was kann man sich darunter vorstellen?

Watson-Stryker: Wir schicken kleine Teams in die Dörfer und bitten den Dorfchef um Erlaubnis, in der Gemeinde arbeiten zu dürfen. Diese Bitte hat uns bislang noch niemand abgeschlagen, solange wir korrekt gefragt haben.

ZEIT: Wie fragt man denn korrekt?

Watson-Stryker: Dazu müssen Sie sich die Situation vor Ort vorstellen: Unsere Mitarbeiter gehen in Dörfer, die wirklich klein sind und in denen die Menschen nicht an Fremde gewöhnt sind. Wenn man also mit dem Geländewagen vorfährt, aus dem eine große Anzahl von Menschen aussteigt, herrscht sofort Alarmstimmung. Also lassen die MSF-Mitarbeiter das Auto vor dem Dorf stehen, gehen zu Fuß hinein, fragen nach dem Haus des Dorfführers und begrüßen ihn. Dann bitten sie um Erlaubnis.

ZEIT: Reisen Sie mit einen Dolmetscher?

Watson-Stryker: Wir schicken lokale Mitarbeiter, die wir ausgebildet haben. Diese Teams arbeiten unabhängig und können immer direkt auf die Situation reagieren, sie können zu Fuß von Dorf zu Dorf gehen und dort die Botschaften verbreiten.

ZEIT: Tragen die Mitarbeiter Schutzkleidung?

Watson-Stryker: Auf keinen Fall! Ich arbeite seit März in dem Ausbruchsgebiet, seitdem hat sich eine Menge verändert. Wenn wir jetzt in ein Dorf gehen, tragen wir normale Kleidung. Nur ein kleines Schild weist uns als Mitarbeiter von MSF aus. Die Leute vor Ort akzeptieren uns viel eher als zu Beginn des Ausbruchs – das Vertrauen ist riesig, das die Bevölkerung von Sierra Leone unserer Organisation entgegenbringt.

ZEIT: Bevor Sie hierherkamen, haben Sie fünf Wochen in Guinea gearbeitet, dem Ursprungsland des Ausbruchs. Was war da anders?

Watson-Stryker: Es gab dort einige Gemeinden, die sich gegen uns gewehrt haben. Sie haben nicht verstanden, woher die Krankheit kam, und sahen nur, dass MSF und Ebola zur selben Zeit auftauchten. Wenn die Menschen dann geschlussfolgert haben, dass wir die Krankheit gebracht haben, ist das nicht unlogisch.

ZEIT: Wie gewinnt man Vertrauen zurück?

Watson-Stryker: Wenn die Situation so angespannt ist, wie wir es in einem Dorf in Guinea erlebt haben, schicken wir zunächst nur einen lokalen Mitarbeiter in das Gebiet. Er soll sich vorstellen und nur zuhören. Danach wissen wir, wie es in der Gemeinde aussieht. Und wir haben Vertrauen aufgebaut. Manchmal funktioniert das einfach, manchmal ist es sehr schwer, die Menschen davon zu überzeugen, mit uns zu arbeiten.

ZEIT: Aber wie überzeugt man jemanden, der sich gar nicht helfen lassen will?

Watson-Stryker: Die lokalen Health Promoter sprechen die Sprache, sie kennen die Mentalität, sie wissen, wie man den Menschen Ebola so erklärt, dass sie die Krankheit verstehen. Uns hilft es, dass das Niveau unserer medizinischen Versorgung sehr hoch ist, deutlich besser als das von anderen Einrichtungen. Allein die Tatsache, dass wir jeden Patienten gratis mit Essen und Medikamenten versorgen, verschafft uns Ansehen.