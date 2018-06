Als im März die ersten Ebola-Fälle in Westafrika gemeldet wurden, reagierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit verhängnisvoller Routine: Im Kongo und in Uganda, wo sich drei Viertel der bisherigen Ausbrüche ereigneten, rückt regelmäßig Militär aus, um die meist abgelegenen "Hot Zones" von der Außenwelt zu isolieren. Gesundheitswächter in Schutzanzügen gehen von Haus zu Haus. Wer Symptome zeigt, wird abgesondert und – soweit möglich – behandelt. Für Kontaktpersonen gibt es ein Quarantänelager. Tote werden in Plastiksäcken beerdigt. Nach ein bis drei Monaten hat sich die Epidemie "ausgebrannt", weil sie im Sperrgebiet keine neuen Opfer mehr findet.

Auch beim derzeitigen Ausbruch in Guinea, Liberia und Sierra Leone versuchte man zunächst, die betroffenen Dörfer zu isolieren. Doch als die Gesundheitswächter anrückten, waren Kranke und Kontaktpersonen schon geflohen – oder sie versteckten sich, um den vermeintlichen Todeslagern zu entkommen.

Darauf war die WHO nicht vorbereitet. Ihre Mitarbeiter waren trainiert, sich in einer Hot Zone vor Infektionen durch Patienten und Leichen zu schützen. Doch in den betroffenen Regionen Westafrikas kann jeder das Virus in sich tragen: ein Patient mit einer zunächst harmlos erscheinenden Erkrankung, ein Verkäufer auf der Straße, der Koch im Hotel.

Alexander S. Kekulé ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie in Halle und Mitglied der Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern

Für den Kampf gegen die größte Ebola-Epidemie der Geschichte ist eine andere Strategie nötig. Die Helfer müssen das Vertrauen der Menschen gewinnen. Das schrittweise Vorgehen von das Ärzte ohne Grenzen (siehe Interview), kann hier Vorbild sein. Doch diese Krise kann die Hilfsorganisation allein unmöglich meistern – letztlich geht es darum, marode Gesundheitssysteme durch ein flächendeckendes Netzwerk von Helfern und Behandlungsstationen zu ersetzen. Das kostet Milliarden.

Abwarten und zusehen, wie sich die Epidemie von selbst ausbrennt, ist diesmal keine Option: Bis zu 12.000 Menschen haben sich infiziert. Die Zahl verdoppelt sich alle 30 Tage. Das Virus verändert sich rasant. Noch nie hatte es die Chance, sich so lange und ausgiebig an den Menschen anzupassen. Niemand weiß, wann schwerer nachweisbare oder leichter übertragbare Mutanten entstehen können.

Die Welt außerhalb des Krisengebietes war bisher hauptsächlich mit Selbstschutz beschäftigt. Die WHO hat sich aus besonders betroffenen Regionen vorläufig zurückgezogen, nachdem sich mehrere Mitarbeiter infiziert hatten. Nachbarländer haben ihre Grenzen geschlossen. Linienflüge nach Guinea, Liberia und Sierra Leone wurden eingestellt.

Ganze Staaten lassen sich aber nicht isolieren. Ein erster Ebola-Fall wurde bereits im Senegal registriert, einem bei Europäern beliebten Urlaubsland. Mali ist wirtschaftlich eng mit seinem Nachbarn Guinea verbunden; die 1,8 Millionen Einwohner der Hauptstadt Bamako leben nur 100 Kilometer vom Ausbruchsgebiet entfernt.

Wenn sich das Virus in Afrika weiter verbreitet, kann es bald auch in Europa einzelne Krankheitsfälle geben. Schnelle und massive Hilfe für Westafrika ist daher nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit. Es ist der beste Schutz für den Rest der Welt.