Wenn man Hans-Ulrich Grunder zuhört, erscheint alles ganz vernünftig: Die Schweiz war in den Boomjahren nach dem Zweiten Weltkrieg immer reicher geworden – und ihre Einwohner wurden immer mobiler. Sie blieben ihrem Arbeitgeber nicht mehr ein Berufsleben lang treu, sondern zogen weiter, suchten in einer anderen Firma eine neue Herausforderung, mitunter auch in einer Stadt ennet der Sprachgrenze. Wer Familie hatte, nahm seine Kinder mit. Und diese bekamen immer häufiger zu spüren, dass in der Schulschweiz so gut wie alles "von Kanton zu Kanton verschieden" war. Null Harmos, Föderalismus pur. Hier Schulanfang im Frühling, dort im Spätsommer. Hier zwölf, dort zehn Wochen Ferien. Hier vier Jahre Primarschule, dort sechs. Nicht einmal die Zeugnisse ließen sich vergleichen. Kurz: "Alles war komplett unkoordiniert", sagt Grunder, der als Professor für Erziehungswissenschaften in Basel zur Geschichte der Schule forscht. "Der Ruf nach Vereinheitlichung wurde laut, man wollte Familien nicht länger zumuten, dass ein Jobwechsel zum Risiko für die Schulkarriere des Kindes wird." Und so wälzte man Ende der 1960er Jahre die Idee: Schweizer Schulkinder sollten möglichst früh eine andere Landessprache lernen.

Wie aber kam es, dass aus einer Idee, welche die Mobilität von Familien erleichtern sollte, ein Sprachenstreit wurde? Ein Streit, der in den vergangenen Monaten wieder heftig aufflammte, weil man im Thurgau und in Nidwalden das Frühfranzösisch aus den Stundenplänen strich?

Lange war es auf nationaler Ebene vergleichsweise ruhig um die Schule. Man hat das Feld weitgehend den Bildungsexperten und den paar Bildungspolitikern überlassen. Und wenn doch gestritten wurde, dann endeten die Diskussionen an der Kantonsgrenze; so bei der Frage, ob man dem Harmos-Konkordat beitreten und die Kinder ein Jahr früher einschulen will. Denn Bildung ist hierzulande nach wie vor Kantonssache.

Umso überraschender, dass jetzt der Entscheid von zwei kleinen Ständen, in denen nicht einmal 250 000 Menschen leben, einen Streit auslöst, der das halbe Land in Aufruhr versetzt. Die Frage nach dem Wann und Wie der ersten Fremdsprache wird zur Seinsfrage. Es geht um nicht weniger als den nationalen Zusammenhalt.

Dabei sind die Fragen, um die gerungen wird, dieselben, die schon in den 1960er Jahren umstritten waren. "Das Durcheinander ging richtig los", sagt Wissenschaftler Grunder, "als man sich fragte, wie man es denn konkret machen sollte." Welche Sprache in welchem Kanton? Welche zuerst? Wie viele Stunden? Wie viel Spiel, wie viel Druck braucht es, um tatsächlich eine Fremdsprache zu lernen?

Ein wichtiges Argument der Gegner – die Überforderung der Schüler – ist so alt wie das Frühfranzösisch. Schon 1987 schrieb Aldo Widmer, der Projektleiter "Fremdsprachenunterricht" der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) in der NZZ : "Die Gegner der Reform argumentieren mit der Belastung der Schüler bzw. der aus der Vorverschiebung des Fremdsprachenunterrichts angeblich resultierenden Überbelastung. Versuchsklassen zeigen indes seit vielen Jahren, dass der Fremdsprachenunterricht, so wie er für die Primarschule angestrebt wird (ohne Noten, ohne Hausaufgaben), keineswegs zu einer übermäßigen Belastung der Schüler führt."

Ironischerweise gehört just der Thurgau zu den Pionieren. Bereits von 1971 bis 1987 wurde dort in Pilotklassen Französisch unterrichtet. Mit Erfolg, wie es scheint, denn 1989 erklärte der Regierungsrat den Französischunterricht ab der fünften Klasse für obligatorisch. Und von der Mitte der 1970er Jahre an verfolgte die EDK das Projekt "Reform und Vorverschiebung des Fremdsprachenunterrichts". Für Aldo Widmer war es das "wohl größte und tiefgreifendste Schulprojekt der letzten Jahrzehnte". Man wollte damit einen internationalen Trend, Fremdsprachen früher zu lernen, aufnehmen und die Verständigung zwischen den Sprachregionen fördern. Die Sprache sollte zum Kitt werden, der die vier Landesteile der Willensnation Schweiz verbindet.

Hitzig wurde die Debatte zwanzig Jahre später. Im Dezember 1992 versenkten die Schweizer den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) – und das Land stürzte nach diesem "schwarzen Sonntag" in eine Sinnkrise. Die welschen Kantone, die zusammen mit den beiden Basel Ja gesagt hatten, fühlten sich hintergangen. Manch ein Romand hegte Sezessionsgedanken, viele lachten über die Cartoons, welche die Deutschschweizer als Neandertaler zeigten. In Kommissionen und Grüppchen wurde diskutiert, wie man das Land einen könnte. An vorderster Front: der welsche Publizist Jacques Pilet. Der damalige Chefredaktor des Nouveau Quotidien stellte drei Forderungen: das Straßen- und Schienennetz zwischen den Regionen sollte ausgebaut und eine Swissmetro von Genf nach St. Gallen gebuddelt werden, damit sich die Welschen und Deutschschweizer physisch wieder näherkämen. Außerdem, meinte Pilet, müsse man in die helvetische Software investieren: mit einer systematischen Förderung der Zweisprachigkeit an den Schulen.

Umso größer war die Empörung, als der Zürcher Bildungsdirektor Ernst Buschor seine Kollegen mit dem Entscheid überraschte, sich vom Grundsatz zu verabschieden, dass man in der Schweiz als Erstes eine fremde Landessprache lernt. Buschor, der Reformturbo, der seine geistige Heimat im New-Public-Management gefunden hatte, wollte English first. Und fand Unterstützung bis in linke Kreise. Die Schule sollte sich mehr nach den Bedürfnissen der Gesellschaft richten: Englisch ist gefragt! Englisch lernt sich leicht! Sprachpolitische Befindlichkeiten waren nur mehr zweitrangig. Doch bald verebbte die Kritik. Mehr noch: Mehrere Kantone folgten Zürich und führten Englisch als erste Fremdsprache ein. Heute kennen 14 Kantone dieses Modell.

Wieso als kracht es wieder im helvetischen Sprachengebälk? Wieso droht Sprachenminister Alain Berset, er werde, wenn nötig, den Bildungsartikel anwenden? Jenen Paragrafen, der dem Bund erlaubt, in die Bildungshoheit der Kantone reinzufunken? Weil Sprache eben nicht nur Sprache ist, sondern Identität. Und weil nach dem 9. Februar, diesem neuen "schwarzen Sonntag", Romands wie Deutschschweizer fürchten, sie würden einander verlieren.