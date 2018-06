Vielleicht hatten es die alten Chinesen leichter. Sie hatten bereits das Papier, einen Sonnenkalender und die Akupunktur. Nur die Null als Zahl, die kannten sie noch nicht. Überhaupt begann ihre Karriere relativ spät. Selbst der bedeutendste Mathematiker des Mittelalters, Leonardo Fibonacci, rechnete nicht mit ihr. Erst im 17. Jahrhundert galt sie als vollwertige Zahl. Inzwischen ist sie allgegenwärtig, nicht nur in der Mathematik, sondern auch bei der Geldanlage. Genau deswegen haben die Sparer ein Problem: Sie wissen nicht, wie sie ihr Geld investieren können, in Zeiten, in denen ihr Geld null Zinsen abwirft.

Seit die Notenbanken die Zinsen auf absolute Tiefststände drückten, um die krisengeschüttelte Weltwirtschaft mit billigem Geld zu versorgen, steht bei vielem die Null vorm Komma: bei den Leihgebühren für das Geld, das sich die Banken untereinander leihen; bei den Anlagezinsen für Sparer folglich auch; ebenso bei der Rendite kurzlaufender Bundesanleihen und den Erträgen, die das Kapital vieler Kunden noch abwirft. Nur, wie kann man es besser machen? Fünf Fragen, die sich stellen:

Lohnt sich Sparen überhaupt noch? Viele scheinen diese Frage immerhin noch mit "Ja" zu beantworten. Zwar sind die Konsumausgaben der Bundesbürger auf ein Siebenjahreshoch geklettert, frohlockt die Gesellschaft für Konsumforschung, aber auch die Sparquote zieht in diesem Jahr erstmals seit 2008 wieder an. Das heißt, dass die Mehrzahl der Bundesbürger nach wie vor daran glaubt, dass das Geld bei Banken und anderen Kapitalgesellschaften gut aufgehoben ist, sei es als Rücklage für größere Anschaffungen oder zum Aufbau der Altersvorsorge. Rund zehn Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens legt jeder dafür im Schnitt zur Seite, das sind 203 Euro. Doch: So, wie wir es anlegen, erreichen wir höchstens eines, mahnen Anlageexperten: Wir sparen uns arm! Denn über 90 Prozent des Geldes landen da, wo wir es von jeher gerne parken: auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten und Sparbriefen – in Anlagen, die so gut wie null Zinsen abwerfen.

Wo gibt es noch Zinsen? Da hat Zinsexperte Max Herbst einen knackigen Rat parat: "Bei russischen Banken." Ganz ernst gemeint ist der Tipp nicht. "Ganz blöd ist er aber auch nicht", findet Herbst, wenn er auf seine Vergleichsrechner schaut, die er regelmäßig mit Hunderten von Zinssätzen füttert. Demnach bekommen Sparer für 5000 Euro Tagesgeld derzeit gerade mal 0,6 Prozent Zinsen im Schnitt bei den Banken, für 50.000 Euro sogar nur 0,54 Prozent. Und für Festgeld ... ach, reden wir lieber nicht darüber, da sind es noch weniger.

Die Sberbank aber, mit Sitz in Moskau und einem Ableger in Österreich, zahlt ihren Kunden immerhin 1,3 Prozent Tagesgeldzins und führt damit die Vergleichsstatistiken an. Das macht bei 50.000 Euro Anlagesumme 325 Euro Zinsen pro Jahr. "Das kann man machen, muss man aber nicht", sagt Herbst. Denn es sind nur 25 bis 50 Euro mehr als bei Banken wie Cortal Consors (1,2 Prozent) oder ING Diba (1,1 Prozent). "Es kommt eben drauf an, was einem der Bankwechsel und der ruhige Schlaf wert sind."

Unruhig werden kann man derzeit auch beim Blick auf die Anleihen. "Die Renditen bei längerlaufenden Anleihen sind auf historischen Tiefständen", sagt Frank Witt, der Leiter des Deutschland- und Österreich-Geschäfts beim weltgrößten Anleihenmanager Pimco. Für zehnjährige Bundesanleihen gab es im August gerade mal 1,1 Prozent.

Eine Weile galten Unternehmensanleihen wegen ihrer hohen Zinskupons als Geheimtipps. Doch gerade finanzstarke Firmen zahlen nur noch kleine Zinsen. Wer Allianz, Apple, Exxon oder BMW Geld leiht, sieht meist nur eine Rendite zwischen 0,3 und 3 Prozent. Deswegen ist die Nachfrage verhalten, selbst kleine Stimmungsänderungen bei den Investoren könnten da große Marktschwankungen auslösen.

Natürlich gibt es immer Papiere, die mehr Ertrag versprechen, doch Pimco-Leiter Frank Witt warnt: "Wichtig ist, sich in dieser Situation nicht dazu hinreißen zu lassen, unkritisch in höherverzinste Zinstitel zu investieren und dabei den Risikoaspekt außer Acht zu lassen." Denn mehr Zinsen zahlen nur diejenigen, bei denen das Geld auch gewagter angelegt ist. Sein Tipp: Auf kurzlaufende Anleihen setzen (wegen der Flexibilität), auf erstklassige Unternehmensanleihen und Pfandbriefe (wegen der Stabilität) oder auf Brasilianische Staatsanleihen (wegen der Rendite).