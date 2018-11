DIE ZEIT: Herr Moritz, Fangfrage: Haben Sie schon mal bei Amazon bestellt?

Rainer Moritz: Ich bestelle regelmäßig. Allerdings keine Bücher, außer fremdsprachigen.

ZEIT: Wo kaufen Sie Ihre Bücher?

Moritz: Wenn ich sie nicht von den Verlagen geschickt kriege, natürlich in unserer Hausbuchhandlung. Sonst würde mein Kollege Herr Samtleben auch nicht mehr mit mir sprechen.

ZEIT:Das Haus am Schwanenwik wirkt durch und durch traditionsreich – tatsächlich ging es erst im Herbst 1989 los.

Moritz: Ja, viele Besucher denken, dass es das schon immer gegeben habe – tatsächlich kommt die Literaturhaus-Bewegung aus den Achtzigern, als in Berlin und in Hamburg die ersten Häuser gegründet wurden.

ZEIT: Warum eigentlich? Weil die Zeit der privaten bürgerlichen Literatursalons vorbei war?

Moritz: Man wollte die Literatur öffentlicher und präsenter machen. Und sicherlich war auch die lokale Szene wichtig. Wobei: Eine zu große Regionalisierung kann auch schreckliche Folgen haben. Wenn beispielsweise jeder Hobby-Lyriker meint, vorlesen zu müssen. Es geht eher darum, dass Menschen aus dem Literaturbetrieb zusammenkommen – so wie es bei uns auch funktioniert: Kritiker treffen sich hier, es gibt einen Übersetzerstammtisch und vieles mehr.

ZEIT: Aber im Zentrum stehen nach wie vor die Autorenlesungen?

Moritz: Das stimmt, aber bei uns sind sie immer mit einem moderierten Gespräch verbunden. Lesungen sind übrigens eine sehr deutsche Tradition. Nicht deutsche Autoren verstehen das gar nicht, warum die Leute so lange still sitzen.

ZEIT: Warum mögen die Deutschen das so?

Moritz: Das mag was mit dem alten deutschen Geniekult zu tun haben. Die Leute genießen die Aura des Autors und wollen ihm nahe sein. Die strukturalistischen Diskurse der Achtziger, als vom Tod des Autors die Rede war, haben die realen Leser nie wirklich erreicht. Die altmodische Form der Wasserglaslesung ist heute attraktiver denn je.

ZEIT: Woran machen Sie das fest?

Moritz: Wir haben im Januar zwei Abende mit der Münchner Germanistin Inka Müller-Bauch gemacht, an denen sie über Robert Musils Mann ohne Eigenschaften gesprochen hat, auf hohem Niveau – beide Male waren wir ausverkauft. Das ist eine Gegenbewegung zur Häppchenkultur, wie sie im Zeitalter des Internets grassiert.

ZEIT: Berührungsängste mit großen Namen und populären Sujets haben Sie aber auch nicht. Demnächst kommen Judith Hermann und Ulla Hahn, Felicitas Lovenberg liest Aus dem Leben einer ganz normalen Patchwork-Familie.

Moritz: Wir wollen auf keinen Fall einen zu elitären Anspruch haben. Aber Literaturhäuser sind wichtig für Autoren, die sich noch nicht durchgesetzt haben. Zu der ersten Lesung von Peter Kurzeck kamen fünf Leute, Richard Powers hat vor vielleicht zwanzig gelesen. Man kann auch oft nicht voraussagen, wie sich ein Autor entwickelt. Anfang Oktober zum Beispiel machen wir im Schanzenviertel eine Lesung mit Karen Köhler, einer neuen Autorin, die aber viel Medienaufmerksamkeit hat. Wenn es so weitergeht, wird sie ein volles Haus haben. Weil die Leute eben sagen: Jetzt habe ich schon fünf Porträts über sie gelesen, jetzt will ich sie auch mal sehen.

ZEIT: Apropos Schanzenviertel: Blicken Sie nicht manchmal neidvoll von der Außenalster in Richtung Szeneviertel? Slam Poetry, Club-Lesungen, junges Publikum, hätten Sie das nicht auch gerne?

ZEIT: Wir haben auch Slam-Abende gemacht, Abende mit Musik, Jugendliteratur – aber natürlich können Sie nicht in einer Gründerzeitvilla an der Außenalster so tun, als seien Sie ein hipper Club. Und Literatur ist auch eher eine leise Kunst.

ZEIT: Ändert sich das nicht gerade, weil die Literaturszene zunehmend von Großfestivals geprägt wird? Die Lit Cologne in Köln ist ja ein riesiger Publikumsmagnet – in Hamburg gibt’s das Harbour Front Literaturfestival in der HafenCity ...

Moritz: Nun ja, das Harbour Front will ja immer so sein wie die Lit Cologne, aber da fehlt noch ein ganzes Stück. Aber ja: Festivals sind markanter, daher haben sie es auch leichter, gefördert zu werden, als eine Institution. Da brauchen Sie ja nur auf die Liste der Sponsoren zu schauen.

ZEIT: Haben Sie noch nie einen Autor eingeladen, weil er Ihnen die Hütte vollmacht?

Moritz: Ich muss nicht alle Bücher lieben, aus denen hier gelesen wird. Aber Sie werden unglaubwürdig, wenn Sie Veranstaltungen machen, zu denen Sie nicht stehen können.

ZEIT: Sie leben auch von der Unterstützung Ihrer über 700 Vereinsmitglieder. Haben die schon mal einen Aufstand gemacht, weil Ihnen das Programm nicht schmeckte?

Moritz: Einen Aufstand gab es nicht, aber manchmal beschweren sich welche. Kürzlich etwa, weil Bernhard Schlink beim Harbour Front Festival aus seinem neuen – wie ich finde grauenvollen – Roman liest und nicht bei uns. Aber den würde ich eben nicht einladen, auch wenn ich die Hütte dadurch voll hätte.