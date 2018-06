Bei der Hamburger Hochbahn arbeiten mehr als 4.400 Menschen. Klar, dass nicht alle ständig gute Laune haben können. Die einen sind sauer, weil sie mit 65 schon in Rente sollen, wo sie ihren Job und die Kunden doch so lieben. Die anderen sind sauer, weil sie noch nicht in Rente sind. Leider kann man auf den ersten Blick kaum erkennen, wer nun wer ist, beide tragen Blau-Rot. Also war eine Mutter, unterwegs mit ihrem siebenmonatigen Sohn, heilfroh, als sie auf dem Bahnsteig in Barmbek einen Mann von der Hochbahn sah. Der Aufzug war defekt, und sie brauchte jemanden, der ihr mit dem Kinderwagen auf der Treppe half. "Das ist nicht mein Problem", sprach der Hochbahner, er war groß und kräftig, und, nein, er werde nicht helfen. Als die Mutter noch einmal bat, drehte er sich um und ließ sie stehen.

Die Mutter merkte nun, dass sie einen Bahner der falschen Sorte gefragt hatte. Nur: Kann man in einer solch misslichen Lage – an der obendrein ein Hochbahn-Lift schuld war – nicht von jedem Hochbahn-Angehörigen Hilfe erwarten, egal, wie frustriert er ist?

Sie mailte ans Beschwerdemanagement. Das mailte zurück: "Sicher wäre es schön gewesen, wenn Ihnen der Mitarbeiter geholfen hätte, den Kinderwagen zu tragen. Abfordern können wir unseren Mitarbeitern diese Hilfe allerdings nicht." Wer helfe, selbst bei einer Störung, tue dies "eigenverantwortlich, freiwillig und auf eigenes Risiko. Auch im Hinblick auf eventuelle Unfälle". Was klingt, als täten Hochbahner gut daran, so etwas tunlichst sein zu lassen. Und im Kopf böse Szenen entstehen lässt: Hochbahner, die, Hände in den Taschen, an der Bahnsteigtreppe lümmeln, denn der Fahrstuhl ist, na so was!, schon wieder defekt. Und kichernd Wetten abschließen: Ob die Mutter mit dem Zwillingskinderwagen die Treppe vorwärts oder rückwärts runterfällt. Wie viele Stufen die Rollator-Omi schafft. Ob jemand den schluchzenden Rollstuhlfahrer vom Bahnsteig rettet, oder ob er sich vorher in verzweifelter Schussfahrt treppab stürzt.

Gut, dass es bei der Hochbahn noch Pressesprecher Christoph Kreienbaum gibt. "Selbstverständlich erwarten wir in einem solchen Fall, dass ein Hochbahner hilft und mit anfasst", sagt der. "Mitarbeiter, die sich anders verhielten, würden zum Gespräch mit dem Vorgesetzten gebeten."

Doch selbst der, räumt Kreienbaum ein, könne seine Leute nicht zwingen, Fahrgästen auch wirklich zu helfen. Denn tatsächlich: Das gehört nicht zu ihren Aufgaben.

Warum eigentlich nicht?