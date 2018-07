Befremdliche Fremde

Einmal bekam der FAZ- Journalist Dirk Schümer eine berufliche Einladung in ein Luxushotel nach Hawaii – und lehnte dankend ab: "Was habe ich nach dreißig Stunden Flug mit übler Zeitverschiebung mitten im Pazifik verloren?" Wer ähnlich skeptisch gegenüber dem Reisen eingestellt ist, bekommt vom Autor reichlich Argumente. Schümer rechnet furios mit dem Hotelgewerbe ab ("Zu Gast bei Feinden"), zieht über den Strandurlaub her ("Die Menschendeponie am Meer") oder verkehrt den Traum vom Fliegen in einen Albtraum. Das alles ist nicht neu, aber in diesem geballten Sarkasmus eine amüsante Lektüre. Und doch bleibt eine Irritation. Denn das Tourismus-Bashing kommt von einem Mann, der selbst weit gereist ist und seit Langem in Venedig lebt. Dirk Schümer ist klug genug, diesen Widerspruch aufzugreifen. Und er verdammt das Reisen nicht pauschal. Aber selbst in seinem Plädoyer für ein sinnvolles Unterwegssein spürt man wenig Faszination und Lust auf Aufbruch, eher schon die Resignation eines Reisesatten.

Dirk Schümer: Touristen sind immer die anderen. Carl Hanser Verlag, München 2014; 236 S., 17,90 €

Zugiges Italien

Wer Italien liebt, nimmt den Zug. Behauptet jedenfalls Tim Parks. Nur so sehe der Reisende auch die letzten Winkel des Landes. Der englische Schriftsteller fährt seit Jahren mit der Eisenbahn durch seine Wahlheimat. Er weiß nicht nur, welcher Zug wann am besten ist oder welcher Stand am Mailänder Bahnhof die leckerste Piadana hat.Nein, er ist ein leidenschaftlicher Trenitalia-Fan, seit ein Interrail-Ticket ihn 1974 zum ersten Mal ins Land führte. Und so sind seine Waggon-und-Schalter-Erinnerungen nicht weniger als eine Gesellschaftsstudie. Parks porträtiert Italien über die Begegnungen mit Schaffnern und Passagieren. Gern hätte er manchmal mehr Muße während der Fahrt zum Hinausschauen und Lesen. Doch wie erklärt man das einer mobilfunkabhängigen Gesellschaft, die selbst ein Ruheabteil nur nutzt, um mit Ruhe zu telefonieren? Ein schön altmodischer Bericht, der nur manchmal übertreibt, wenn Tim Parks jede kleine Verspätung zum nationalen Wesenszug aufbauscht.

Tim Parks: Italien in vollen Zügen. Aus dem Englischen von Ulrike Becker; Verlag Antje Kunstmann, München 2014; 336 S., 19,95 €

Märkische Leere

Brandenburg ist so dünn besiedelt, dass die Unesco einige Regionen als "unbewohnt" klassifiziert. Die letzte nennenswerte literarische Auseinandersetzung damit fand vor gut 150 Jahren statt. Damals wanderte Theodor Fontane durch die Auen und verfasste Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Seither besteht für jeden, der über die Gegend schreibt, die unausgesprochene Verpflichtung, sich auf Fontane zu beziehen. Auch für die Berliner Schriftsteller Björn Kuhligk und Tom Schulz. Wir sind jetzt hier heißt ihr Buch. Untertitel: Neue Wanderungen durch die Mark Brandenburg. In gut zwanzig Touren zu Fuß, mit dem Fahrrad und einige Male auch mit dem Auto versuchen die beiden, die entvölkerten Landstriche mit einem ihrer Profession angemessenen Tiefsinn zu beschreiben. "Die Stille ist ein unsichtbarer Ort", heißt es über das Kloster Lehnin. "Bestelle eine Bratwurst mit Sauerkraut. Sie schmeckt nach dem bäuerischen Land, herzhaft und authentisch", wird aus Löwenberg berichtet. Je vehementer die beiden versuchen, der stummen Landschaft etwas zu entlocken, umso holpriger wird ihr Text. An einem Sommertag finden sie unter Bäumen "kühlere Stellen wie auf einem gerade ausgeschalteten Cerankochfeld". Doch mit Kunsthandwerk ist kein Land zum Schillern zu bringen, dessen Menschen über Jahrzehnte von der Arbeit in LPGs geformt wurden, deren Dasein seit der Wende von Abwanderung ausgehöhlt worden ist. Wir sind jetzt hier findet keinen Zugang. Das liegt nicht nur an Kuhligk und Schulz. Das liegt auch an Brandenburg.

Björn Kuhligk/Tom Schulz: Wir sind jetzt hier. Neue Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Hanser, Berlin 2014; 272 S., 17,90 €

Vermessenes Zypern

Verlässliche Wanderkarten gibt es für das östliche Mittelmeer selten. Eine Marktlücke, in die die Kartografin Julia Beer stößt. Die Berlinerin ist seit zehn Jahren auch in Zypern zu Hause und hat jetzt eine Wanderkarte für das Gebiet rund um Tochni herausgebracht. Sie hat sie nach Luftaufnahmen des zyprischen Vermessungsamtes gezeichnet und ist selber die Wege abgelaufen. Die Karte hat den Maßstab 1 : 25.000, Wandervorschläge sind gleich eingearbeitet, und die Orte der Region werden kurz vorgestellt. Ein Pilotprojekt – weitere Karten, etwa über das Tróodos-Gebirge, sind in Arbeit.

Julia Beer: Wanderkarte Zypern, Region Tochni, 1 : 25.000. Kartographos, Berlin 2013; 2,95 €