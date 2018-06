Begegnung mit Moshe Gershuni in seiner Wohnung in einer stillen, grünen Seitenstraße des Rothschild-Boulevards, im Herzen Tel Avivs. Das Haus gehört zu den wenigen echten Bauhaus-Gebäuden in der "Weißen Stadt" am Meer, und es ist wie so vieles hier etwas verwahrlost. In den großen Sprossenfenstern im Treppenhaus sind ein paar Glasscheiben zersplittert oder fehlen ganz. Natürlich gibt es keinen Fahrstuhl. Wie bewältigt er die Treppen, frage ich mich. Ein philippinischer Pfleger öffnet die Tür. Moshe Gershuni sitzt im Rollstuhl im Wohnzimmer unter der Klimaanlage. Als wir uns vor sechs, sieben Jahren das letzte Mal gesehen haben, wurden seine Hände schon von Parkinson geschüttelt, und er konnte nur sehr langsam sprechen. Heute beherrscht Gershuni seine Zunge besser, es ist ein Wunder, sagen seine Freunde. Aber er ist nicht mehr Herr seines Körpers. Beim Reden fallen ihm immer wieder die Augen zu, er könne nichts dagegen tun, sagt er.

DIE ZEIT: In der israelischen Gegenwartskunst sind Sie eine Vaterfigur. Doch erst jetzt, mit 78 Jahren, erleben Sie Ihre erste große Werkschau im Ausland – wie kam es dazu?

Moshe Gershuni: Ich hatte vor vier Jahren eine Retrospektive im Tel Aviv Museum. Da kam eine Gruppe von Gästen, die durch ganz Israel reiste, darunter Udo Kittelmann, der Direktor der Nationalgalerie Berlin. Meine Arbeiten hätten ihn sehr bewegt, sagte er. Ich weiß nicht, wie er dazu kommt, denn für einen Nicht-Israeli ist es nicht leicht, sich darauf einzulassen. Er aber sagte: Ich muss eine Ausstellung mit diesen Werken machen.

ZEIT: Was bedeutet die Schau in Berlin für Sie?

Gershuni: Wenn ich nach Deutschland komme, muss ich zuerst eine Schweinshaxe essen, um zu wissen, dass ich wirklich in Deutschland bin. Aber ich muss auch in die Philharmonie gehen und vielleicht etwas von Hugo Wolf hören oder einem anderen Komponisten, den ich mag. Ich sage immer: Musikhören ist mein Beruf und Bildermalen mein Hobby. Denk ich an Musik, dann denk ich an Deutschland.



ZEIT: No Father, No Mother – der Ausstellungstitel weckt viele Assoziationen. Warum haben Sie ausgerechnet diesen Titel gewählt?

Gershuni: Nicht ich habe ihn ausgewählt, sondern Udo. Er hat viele Arbeiten von mir mit diesem Titel gesehen. "Kein Vater, keine Mutter" – das hat er von mir, aber ich habe es bei einem deutschen Genie gestohlen: bei Büchner, aus seinem Woyzeck. Darin erzählt die Großmutter den Kindern: "Es war einmal ein arm Kind und hatt’ kein Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt." Dieser Woyzeck von Georg Büchner hat mich über all die Jahre nicht weniger geprägt als die Musik.

ZEIT: Kommen wir zu Ihren Anfängen. Interessanterweise waren Sie erst Landwirt.

Gershuni: Mein Vater kam aus Polen und war eigentlich ein Intellektueller mit Anzug und Krawatte. Er hieß Kuttner. Er studierte Landwirtschaft und wurde hier Farmer. Er starb nach einem Unfall, als ich 19 war. Ich wollte seine Arbeit fortsetzen.

ZEIT: Aber das genügte nicht.

Moshe Gershuni 1936 in Tel Aviv geboren, wollte Moshe Gershuni erst Landwirt werden. Als Künstler beschäftigte ihn der Holocaust ebenso wie der Zionismus. Seine Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin beginnt am 13. September

Gershuni: Es juckte mich in den Fingern, sage ich immer. Ich wollte Kunst studieren, Bildhauerei.

ZEIT: Sie machten sich zuerst einen Namen als Konzeptkünstler. Wie wichtig war es Ihnen, diese internationale Sprache zu beherrschen, von Beuys oder ...

Gershuni:Barnett Newman?

ZEIT: Zum Beispiel.

Gershuni: Ich sage Newman, denn am Beginn der Ausstellung in der Nationalgalerie steht eine Arbeit von mir zwischen Beuys und Newman. Riesige hebräische Buchstaben an einer Wand, da steht: "Wer ist ein Zionist und wer nicht." Dass Udo die Schau damit eröffnet, ist wirklich seltsam.

ZEIT: Warum seltsam?

Gershuni: Es ist seltsam, dass jemand in Deutschland glaubt, eine innerisraelische Frage könne irgendwen in Deutschland interessieren. Wer ist ein Zionist? – das ist eine Kernfrage im Hebräischen, in Israel. Doch was bedeutet das für einen Deutschen? In der Galerie in Tel Aviv, wo die Arbeit 1979 entstand, habe ich die Wand mit tiefroter Farbe beschrieben, ich wollte die Farbe in die Wand hineinpressen. Sie wurde angestrahlt von Lampen mit vielleicht 2000 Watt, das Licht flimmerte in den Augen. Es war heiß und grell. Aber Udo meint, das gehöre an eine Wand in Berlin.