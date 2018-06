Eigentlich war schon genug Max Beckmann. Erst feierte die Hamburger Kunsthalle ihn mit einer großen Ausstellung seiner Selbstporträts, dann gab es Landschaften und zuletzt Zeichnungen und Druckgrafiken. Fehlt da überhaupt noch was? Ja, die Stillleben. Die sind jetzt da. Die Ausstellung, die diese Woche eröffnet wird, ist die weltweit erste große Schau, die sich mit den arrangierten Malereien des Künstlers beschäftigt.

Blumen also. Birnen. Totenschädel und Kerzen, das ganze klassische Inventar. Dazu ein paar exotische Gegenstände wie das peruanische Steigbügelgefäß, das Beckmann immer wieder gemalt hat. Muss man das wirklich gesehen haben?

Als Beckmann Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Malen begann, dekonstruierten die französischen Kubisten das Stillleben bereits, aus Violinen und Vasen wurden geometrische Flächen. Bei den Abstrakten verschwanden die Gegenstände dann völlig. Beckmann, prominenter Vertreter der Neuen Sachlichkeit – und damit einer schon damals konservativen Gegenständlichkeit –, wollte vom Stillleben nicht lassen. Nicht "appetitanregend mit Wurst und Schinken darauf" wie die Alten Meister sollten seine Kunstwerke sein, sondern wie "Musik von Farben und Formen".

Die Hamburger Ausstellung, die Chronologie und thematische Gliederung mischt, setzt mit einem frühen Bild ein. Zwei Hyazinthen im Topf, ein halb volles Sektglas daneben. Nichts Besonderes. Auch im zweiten Ausstellungsraum bleibt es bei konventioneller Anordnung. Tisch mit Gegenständen, kennt man ja. Aber die Farben, sie sind ungewöhnlich, auch die Formen. Tote Fische, auf Zeitungspapier ausgelegt, die aussehen, als müssten sie gleich aus dem Bild rutschen und auf den Fußboden fallen.

In den Frankfurter Jahren und später im Amsterdamer Exil hat Beckmann die Grenzen der Gattung immer wieder durchbrochen und seinen Stillleben ganze Landschaften, Selbstporträts und weibliche Akte untergejubelt. Als sei ihm der klassische Rahmen dann doch zu eng geworden. Ein wiederkehrendes Mittel ist der Spiegel, der als Teil des Ensembles eine zweite Bildebene einzieht. Der Meerblick im Stillleben mit Toilettentisch zum Beispiel, der für die Sehnsucht des Exilanten nach Weite steht. Oder Café Bandol: Der entartete Künstler träumt sich raus aus der Amsterdamer Zweizimmerwohnung und malt Weinflasche und Glas vor einem mediterranen Postkarten-Sonnenuntergang. Fast kitschig wirkt das, wahrscheinlich gewollt – und hat mit dem klassischen Stillleben nur noch wenig zu tun.

Eine schöne Idee der Kuratoren: Sie drappieren neben die Stillleben ein paar Lieblingsobjekte, die Beckmann immer wieder malte. Das Muschelgehäuse der karibischen Großen Fechterschnecke. Das kamerunische Zeremonialgefäß. Und die chinesische Steinkröte, die Beckmann – wie der Katalog unfreiwillig komisch erklärt – mit seiner Frau Mathilde (Kosename: Quappi) assoziiert haben könnte.

Beckmanns Künstlerleben – vom frühen Frankfurter Ruhm bis zum Tod im Nachkriegs-Amerika – lässt sich anhand der Stillleben nacherzählen. Das zumindest möchte der Katalog vermitteln. Doch ganz so eindeutig und erhellend, wie der Ausstellungsbesucher es gerne hätte, sind die Hinweise nicht. Ist das Symbol, das Beckmann in Türkenbundlilien, seinem ersten Exil-Stillleben, abgebildet hat, wirklich ein Davidstern (und damit ein Zeichen seiner Solidarität mit den Juden) oder einfach nur ein beliebiges Zeichen? Und: Mehrfach werden Tageszeitungen, die Beckmann in seine Bilder einbaut, als wichtige biografische Embleme gewertet. Dabei sagen sie nur wenig aus, ein kleiner Gruß aus Paris oder New York, nichts weiter.

Die Ausstellung selbst hat nichts von diesen kleinen langatmigen Ungereimtheiten. Beckmann malte eben nicht nur Birnen und Blumen, sondern das Stillleben immer wieder neu als Ereignis. Seine Werke, so wie sie hier sehenswert versammelt sind, weisen über die Gattung hinaus – hin zu den anderen großartigen Werken, den Landschaften, den Porträts, den mythologischen Themenbildern, die der Maler hinterlassen hat. Die Kunsthalle besitzt einige davon, sieben große Beckmann-Gemälde insgesamt, man möchte direkt zu ihnen rüberspazieren. Aber in der regulären Sammlung ist derzeit nicht alles zu sehen. Die Kunsthalle wird schließlich umgebaut.

Die Stillleben, Hamburger Kunsthalle.

5. September bis 18. Januar 2015.

Öffnungszeiten: DI-SO 10-18Uhr, DO 10-21 Uhr