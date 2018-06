Gottfried John *28. 8. 1942 – † 1. 9. 2014

Wer die Stimme von Gottfried John nie gehört hat, weiß nicht, was der Begriff Grabesstimme bedeuten kann: Dieser Mann hatte die dunkelste, aber auch wärmste Stimme aller deutschen Schauspieler. Wenn er sprach, schienen nicht seine Stimmbänder, sondern die Gebeine selbst zu tönen – übrigens auch die der Zuhörer. Was er sprach, klang dezent, es war mehr nach innen, zu sich selbst gesprochen, und es verstrickte jeden Hörer in eine gefährliche Intimität: Man konnte, wenn er gesprochen hatte, nicht mehr sagen, man hätte die Wahrheit nicht gekannt.

Heimwehkranke, die nie ein Heim gehabt hatten, Emporkömmlinge aus der Unterwelt, sogar ein James-Bond-Bösewicht (in Golden Eye) : Das waren Rollen, die ihm zufielen. Er war ein hagerer Mann mit schiefer Nase, der es in seinen Filmen irgendwie schaffte, ins Innere der Gesellschaft, in die Kaminzimmer und Billardsäle vorzustoßen, vorbei an Türstehern, die ihn hätten aufhalten müssen. Er war der Fremde, der von allen im Salon die besten Manieren hatte.

In diesen Rollen gab es einen wahren Kern: Gottfried John, 1942 in Berlin geboren, war wirklich ein Mann vom Rand. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, seine Mutter war, wie man damals sagte, unstet, die Fürsorge griff sich John und schob ihn ab ins Heim. Es folgten Jahre in Paris, als Pflastermaler und Bauarbeiter, und es kam ein Fluchtwunsch in ihm auf: Schauspieler wollte er werden. Hans Neuenfels wurde sein wichtigster Theater-, Rainer Werner Fassbinder sein bedeutendster Filmregisseur. Neun Filme drehte er mit Fassbinder, darunter Die Ehe der Maria Braun. Wäre er Amerikaner gewesen, so wäre er, die Behauptung ist nicht allzu gewagt, ein Weltstar geworden – schon wegen seiner Stimme. In Deutschland endete mit Fassbinders Tod der wesentliche Teil seiner Karriere. Von nun an galt, was eine Zeitung über ihn schrieb: Er war größer als seine Filme. Am 1. September ist er am Ammersee gestorben, drei Tage nach seinem 72. Geburtstag.