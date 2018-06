Solange sie in Höhlen lebten, waren die Menschen noch Jäger oder Sammler. Die einen jagten Tiere, die anderen sammelten Beeren. Was blieb ihnen auch anderes übrig, denn Dinge wie der Mid Season’s Sale oder 1-Klick-Shopping waren ja noch nicht erfunden. Das hat sich geändert, doch die archaische Arbeitsteilung der Höhlenmenschen funktioniert immer noch: Nur jagt der Jäger heute Schnäppchen, während der Sammler zur Zielgruppe von Unternehmen gehört, die Collector’s Editions verkaufen.

Was man nicht alles sammeln soll. Etwa das "Mercedes-Benz SSLK Collector’s Edition Messe-Sonderset 25 Jahre Technoclassica"-Modellauto. Oder kleine Plastikfrauen in blauen Kleidern mit Serienbezeichnungen wie "Thor 2 Die Dunkel Welt Collector Edition 7 Action Figure: Jane Foster", für 43,90 Euro bei Amazon. Andere Geschmäcker bevorzugen die Fernsehserie mit den Schlümpfen ("Alle neun Staffeln auf 43 DVDs") oder die Sammlerausgaben irgendwelcher Videospiele. Schlimmer sind bloß diese knallbunten Ritzenhoff-Gläser in den Kaufhaus-Geschirrabteilungen, in denen auch mit einer Collector’s Edition von Rosina-Wachtmeister-Thermoskannen zu rechnen ist. Und alles mit Swarovski-Kristallen.

Kurz: Es handelt sich um Dinge, die so banal sind wie alle anderen Produkte auch, die aber keineswegs so behandelt werden dürfen. Ein auch nur angedeutetes Eselsohr im Begleitheft zu irgendeiner speziellen Blue-ray-Disc kann für den Besitzer einen echten Schicksalsschlag darstellen. Produkte einer Collector’s Edition müssen also in erster Linie besessen und in einem Wohnzimmerregal ausgestellt werden. Zum Benutzen sind sie nicht gedacht, nicht mal, wenn Besuch kommt.