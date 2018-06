DIE ZEIT: Herr Hellmeyer, obwohl die Zinsen seit Monaten extrem mickrig sind, legen die Deutschen ihr Geld lieber auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto an als in Aktien. Dabei liegt der Sparzins zum Teil unter der Inflationsrate. Das Geld wird also langsam, aber stetig aufgefressen. Sind die Deutschen Anleger zu feige?

Folker Hellmeyer: Ich glaube, feige ist der falsche Ausdruck. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Deutschen zu wenig über Ökonomie und Finanzmärkte wissen. Geschäftsmodelle, die für die Menschheit unverzichtbar sind, überleben auch Hyperinflation, Weltkriege und Währungsreformen. Deswegen müssten gerade die Deutschen in Aktien investieren. Das private Anlegerverhalten spiegelt die eigene Finanzhistorie aber nicht wider. Das halte ich für sehr bedauerlich.

ZEIT: Welche Geschäftsmodelle sind denn aus Ihrer Sicht unverzichtbar?

Folker Hellmeyer ist Chefanalyst der Bremer Landesbank.

Hellmeyer: Wir haben gut sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Bis 2050 sollen es über neun Milliarden sein. Das heißt, wir müssen etwa zwei Milliarden Menschen zusätzlich versorgen. Da reden wir über Grundversorgung, beispielsweise mit Lebensmitteln und Medikamenten. Da reden wir darüber, Produktion effizienter zu gestalten, also über Technologie, über Anlagebau, über Maschinenbau. Wir reden aber auch über Automobile, weil Mobilität ein elementarer Punkt bleiben wird. Unternehmen, die solche Geschäftsmodelle betreiben, sind für mich unverzichtbar. Während der Schwächephasen am Aktienmarkt in solche Unternehmen zu investieren macht Sinn. So lassen sich zurzeit im Dax durchschnittliche Dividendenrenditen von zweieinhalb bis drei Prozent erwirtschaften. Eine zehnjährige Bundesanleihe wirft gerade mal ein Prozent ab.

ZEIT: Sie stehen zwar nicht persönlich am Bankschalter, trotzdem kriegen Sie den Unmut der Sparer über die niedrigen Zinsen mit. Gibt es ein Recht auf hohe Zinsen?

Hellmeyer: Nein, das gibt es nicht. Ich halte die Situation auch nicht für so dramatisch. Niedrige Realzinsen haben wir schon früher erlebt, etwa während der 1950er Jahre. Auch damals kam es zu Kaufkraftverlusten. Aber die niedrigen Zinsen waren gleichzeitig die Grundlage für einen nachhaltigen Aufschwung, durch den Menschen wieder in Lohn und Brot kamen und der Wohlstand dauerhaft anstieg. Real negative Zinsen sind also nichts Besonderes. Der Aufschrei ist nur deshalb zurzeit so groß, weil das Nominalzinsniveau gegen null tendiert. Dadurch wird das Problem so stark wahrgenommen. Die Deutschen sind Nominalzinsfetischisten.

ZEIT: Schaut man sich die Entwicklung der Realzinsen an, also die Nominalzinsen abzüglich der Inflation, so fällt auf, dass sie bereits seit den 1980er Jahren fallen. Wieso ist das so?

Hellmeyer: Wir haben uns in den letzten 30 Jahren eine Politik erlaubt, bei der der Staat sich immer weiter verschuldet hat. Um diese Verschuldung bezahlbar zu halten, bedarf es eines niedrigen Zinsniveaus. Und das schaffen wir im Moment künstlich, also durch die expansive Geldpolitik der EZB. Die niedrigen Zinsen werden uns wohl noch länger beschäftigen. Vor Mitte 2016 können wir meiner Meinung nach nicht mit einer Veränderung rechnen.

ZEIT: Laut einer aktuellen Studie der Allianz hat die Zinspolitik der EZB für deutsche Sparer milliardenschwere Verluste zur Folge gehabt: 2013 verloren sie pro Kopf knapp 70 Euro. Kann man von einer Enteignung der Sparer sprechen?

Hellmeyer: Die Zinspolitik der EZB zielt darauf ab, die ökonomische Stabilität in der Euro-Zone zu erhöhen. Das ist ein gutes Ziel. Doch in der Tat: Wenn man knapp 70 Euro im Jahr an Kaufkraft verliert, ist das schmerzhaft. Dagegen muss man aber die Wirkung dieser Politik stellen. Wir haben durch die Niedrigzinsen deutschlandweit die höchste Beschäftigung seit der Wiedervereinigung. Dem Kaufkraftverlust Einzelner steht also ein viel höherer Anstieg der Lohnsumme gegenüber. Und wenn Sie jemanden fragen, ob ihm sein monatliches Einkommen oder einmalig 70 Euro wichtiger sind, dann wird die Antwort eindeutig ausfallen: Natürlich ist der monatliche Scheck wichtiger.