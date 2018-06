Jetzt, da die Premiere von dem Film The Cut auf dem Festival von Venedig ein paar Tage zurückliegt, kann man sagen: Es ist nicht das Grauen angesichts des türkischen Völkermordes an den Armeniern im Ersten Weltkrieg, das von The Cut im Gedächtnis bleibt. Sondern das Bedauern darüber, dass der deutschtürkische Regisseur Fatih Akin keinen überzeugenden Film zu diesem Thema drehen konnte, das ihm so sehr am Herzen lag.

The Cut erzählt von einem jungen Armenier namens Nazaret, der mit seiner Familie in der türkischen Stadt Mardin lebt. Von türkischen Soldaten wird er eines Nachts in die Wüste zur Zwangsarbeit entführt. Die Massenexekution überlebt er mit einem Stich durch die Kehle, der ihn verstummen lässt. Er erfährt, dass seine Frau auf einem der Todesmärsche verdurstet ist, seine Zwillingstöchter jedoch überlebt haben. Die Suche führt den Vater in den Libanon und nach Kuba und über Florida schließlich in die verschneiten Hügel von South Dakota.

Angelegt ist diese internationale Produktion als Mischung aus Abenteuerfilm, Melodram, Märchen, Western. Aber sie sieht nicht so aus – was am Budget von 15 Millionen Euro liegen mag. Das klingt nach viel Geld, ist aber zu wenig für das große auf zwei Kontinenten spielende Epos, von dem Akin geträumt hat und für das er Mardik Martin engagierte, einen armenisch-amerikanischen Drehbuchautor, der früher für Martin Scorsese gearbeitet hat. Und es ist wiederum zu viel für einen Regieautor, dessen Genie in der unmittelbaren Erzählung von großen Gefühlen und melodramatischen Geschichten besteht.

Hier kann Akins Inszenierungsvermögen nicht mit seinen epischen Ambitionen mithalten. Was bringt es, in Kuba zu drehen, wenn die Straßenszenen aussehen, als stünde der Komparsenregisseur hinter der nächsten Ecke? Wozu nach Nordamerika fahren, wenn die Landschaft nur Kulisse einer Familienzusammenführung ist? In einer Szene im osmanischen Konzentrationslager Ra’s al-’Ain fällt der Film für einen Moment in sich zusammen. Gezeigt werden soll letztlich das Unzeigbare. Was man jedoch sieht, sind unter Zeltfetzen kauernde grau geschminkte Frauen und Kinder, die Verdurstende spielen. Warum und auf wessen Befehl werden sie umgebracht? Schließlich kann wohl kaum die Handvoll Statisten in ihren osmanischen Uniformen allein dafür verantwortlich sein.

The Cut ist ein unpolitischer Film, weil er keine einzige historisch-kulturelle Perspektive öffnet, geschweige denn die lange Geschichte des Hasses auf die christlichen Armenier andeutet. Das osmanische Reich scheint hier von dem Völkermord genau so weit entfernt wie das wilhelminische Kaiserreich, das vor dem Verbrechen seines Kriegsverbündeten größtenteils die Augen verschloss. Und so ist The Cut leider auch nicht der Film geworden, den man der Türkei und uns zu diesem Thema gewünscht hätte.