Dieses Bild könnte aus einer Filmkomödie über eine Gangsterbande stammen, deren Markenzeichen extravagante Hüte sind. Es könnte sich auch um die Mützenfraktion der Pelzgegner-Organisation Peta handeln. Trachtenmode aber kommt einem bei diesem Anblick nicht unbedingt in den Sinn.



Gut so: Schließlich denken viele bei dem Thema an konservative Staubfänger. Ein Projekt der Kulturvereinigung Schaumburger Landschaft und der Hochschule Hannover wollte dieses Image verändern: Modedesign-Studenten haben die Schaumburger Trachten modern interpretiert, junge Fotografen haben die Kreationen in Szene gesetzt – vor Fachwerkhäusern, in Feldern und Wäldern des niedersächsischen Landstrichs. Der Band Nach Neuem Trachten zeigt die Fotos und macht deutlich: Trachten sind kein alter Hut.