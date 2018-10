Die Essays des Germanisten Egon Schwarz bestechen durch ihre sprachliche Eleganz und ihre analytische Kraft. Es kommt hinzu, was man Glück im Unglück nennen kann. Der Wiener Jude, der dem Terror der Nazis entkam, gelangte so zu einer Biografie, die er sich derart dramatisch sicherlich nicht gewünscht hat. Wien, Preßburg, Prag, Paris, La Paz, Seattle, St. Louis waren die Stationen seines Lebens. "Ich war Maurer und Elektriker, Hausierer, Kürschner, Fremdsprachenkorrespondent, Dolmetscher und Buchhalter. Die schwersten drei Jahre verbrachte ich in den bolivianischen Zinngruben." Schwarz denkt darüber nach, weshalb die Juden im österreichischen Geistesleben eine so gewaltige Bedeutung hatten, und er setzt sich mit den üblichen Erklärungen auseinander: die Idee der Auserwähltheit, die Schriftkultur, die jüdische Weltfrömmigkeit seien Gründe dafür. Schwarz sagt dazu: "All das erinnert ein wenig an die Hypothese, der Feudalismus verdanke sein Entstehen der Erfindung des Steigbügels." Sorgfältig schildert Schwarz jenen langen Prozess, an dessen Höhepunkt Wien zu einem Laboratorium der Moderne wurde. Hier, so sein Resümee, habe sich das Schicksal der Juden aufs Äußerste verdichtet. "Ich betrachte es als folgerichtig, dass sowohl Hitler wie Herzl von hier ihren Ausgang genommen haben." Schwarz wurde kürzlich 92 Jahre alt. Seine Essays sind unverändert aktuell und lebendig.