Clive Palmer kann mit wenigen Worten gleich zwei Regierungen gegen sich aufbringen. So polterte er vor ein paar Wochen, die Chinesen seien Mistkerle ohne Rechtsverständnis, die überdies planten, sein Heimatland Australien militärisch zu überrennen. Woraufhin zunächst die Machthaber in Peking seine Kommentare als "absurd" zurückwiesen. Und dann die in Canberra, die gerade ein Freihandelsabkommen mit China als wichtigstem Handelspartner ausarbeiten: Seine Einlassungen seien "kontraproduktiv".

Palmer. Wieder mal Palmer. Dass zwei Regierungen einen Polterer wie ihn nicht einfach ignorieren, hat mehrere Gründe. Erstens ist der australische Bergbauunternehmer reich und zweitens Chef der nach ihm benannten Palmer United Party (PUP). Die verfügt im australischen Oberhaus bei der Gesetzgebung zwar über wenige, aber entscheidende Stimmen. Zudem gehört der 60-Jährige – neben den Sängerinnen Kylie Minogue und Olivia Newton-John – zu den "Lebenden Nationalschätzen" Australiens. Die Auszeichnung wird wirklich vergeben: vom National Trust, der Denkmalverwaltung des Landes. Und zu guter Letzt pflegt Palmer eine morbide Lust am Untergang. So liebt er Dinosaurier und lässt gegenwärtig das Kreuzfahrtschiff Titanic II bauen, eine exakte Nachbildung des berühmten Kreuzfahrtschiffes. Ein echter Palmer halt. Er ist ein Mann, dem es erstaunlicherweise gelingt, die Politik eines ganzen Kontinents vor sich herzutreiben.

Schon bei der Frage nach dem wahren Reichtum des Minenmoguls wird es nebulös. Im Januar notierte das Magazin Forbes sein Vermögen bei 632 Millionen US-Dollar, die australische Presse schätzt es dreimal so hoch ein. Er selbst sagt, er sei schon mit 27 Jahren Multimillionär gewesen, nennt aber keine genaueren Zahlen. "Geld ist noch nie meine Motivation gewesen", sagt er, "Träume sind es schon, und es ist auch der Wunsch, für andere etwas zu tun."

Nebelkerzen gehören zu Palmer wie sein verschmitztes Lachen und der gewaltige Bauchumfang. Das sagt jedenfalls sein Schulfreund und heutiger Anwalt Geoff Smith: "Um mit den großen Jungs zu spielen, musste er früh die Wahrnehmung aufbauen, dass er eine große Organisation hinter sich habe. Deswegen erweckt er den Eindruck, dass er viel größer sei, als er in Wirklichkeit ist. Es ist die alte Geschichte: ›Man muss bluffen, um was zu schaffen.‹"

Australien Australien: Land der Kohle Die Ökonomie des Landes mit seinen 23 Millionen Einwohnern entwickelte sich in den zurück- liegenden Jahren robust. So wuchs das Bruttoinlandsprodukt zuletzt um etwa drei Prozent. Die Inflationsrate beträgt gut zwei, die Arbeitslosenquote knapp sechs Prozent. Obwohl Australien einen großen Dienstleistungssektor hat, spielen Landwirtschaft und Bergbau für die Wirtschaft des Landes eine bedeutende Rolle. Zu den wichtigsten Exportgütern zählen Eisenerz und Gold, aber auch Öl und Erdgas. Bei Steinkohle gilt Australien sogar als größter Exporteur der Welt. China als Partner Der mit Abstand wichtigste Handelspartner ist China, wohin mehr als ein Drittel aller Exporte gehen. Es folgen Japan, Korea und Indien. Bei den Importen ist die Bedeutung Chinas für Australien zwar geringer, mit einem Anteil von knapp 20 Prozent liegt es aber auch hier auf Platz eins – vor den USA, Japan und Singapur. In einer Werft in China lässt der Unternehmer Clive Palmer derzeit auch das Kreuzfahrtschiff "Titanic II" bauen.

Viele Australier fragen sich: Was will Palmer eigentlich? Geht es ihm nur um Geld, hat er eine Mission, oder ist er schlicht ein bisschen verrückt? Hinter diesen Fragen steckt mehr als nur Neugier, schließlich hat Palmer im April vergangenen Jahres mit der PUP eine politische Organisation gegründet. Dank seines Vermögens schaffte er es, bei der im darauffolgenden Herbst stattfindenden Parlamentswahl in jedem der 150 Wahlkreise des Landes einen Kandidaten aufzustellen. Der Erfolg war überschaubar. Palmer, der sich schon als Premierminister sah, gewann den einzigen Parlamentssitz der PUP. Im queensländischen Fairfax. Mit 27 Stimmen Vorsprung.

Daneben konnten sich jedoch drei weitere PUP-Kandidaten im Oberhaus durchsetzen. Die haben sich unter ihrem Parteichef mit der Autofahrerpartei im Senat zusammengetan und entscheiden dort nun über viele politische Projekte. Die konservative Regierung unter Premierminister Tony Abbott verfügt nämlich über keine Mehrheit und ist auf die Zustimmung der PUP angewiesen.

Das sorgt für Ärger. Derzeit blockiert die Palmer-Truppe den jüngsten Finanzplan der Regierung, den viele im Land unfair finden, weil er bei sozialen Ausgaben sparen, die Besserverdienenden aber weitgehend ungeschoren lassen will. Auch den Vorschlag der Regierung, dass sich Arbeitslose künftig jeden Monat auf 40 Jobs bewerben müssen, bevor sie staatliche Hilfe erhalten, lehnt Palmer ab. Überhaupt kommt sein politisches Programm ziemlich populistisch daher: Australien brauche keine Steuererhöhungen, sollte aber mehr Geld ausgeben für Pensionäre oder das Gesundheitssystem. Politiker dürften keine Lobbyisten sein und Lobbyisten keine Politiker.

"Ich nenne mich einen Australier, der sich um andere Australier kümmert"

Schnell wird klar, dass er vor allem eigene Interessen vertritt. Hintergrund seiner China-Beschimpfung etwa ist sein Krach mit dem chinesischen Staatsbetrieb Citic Pacific. Palmer fordert von diesem höhere Lizenzgebühren für die Ausbeutung von Eisenerzvorhaben, die er in Westaustralien besitzt.