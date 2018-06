Die Videobotschaft Barack Obamas dauert genau zwei Minuten und 25 Sekunden. Der US-Präsident spricht wie ein besorgter Arzt, der seinen Zuschauern Fakten und Verhaltensregeln einhämmert: "Erstens: Ebola ist nicht durch die Luft übertragbar wie eine Grippe. Zweitens: Die häufigste Art der Übertragung findet statt, indem man mit den Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel oder Blut einer infizierten Person in Kontakt kommt. Das ist der Grund, warum Helfer Handschuhe und Masken tragen. Wenn Sie sich schlecht fühlen und hohes Fieber haben, sollten Sie sofort Hilfe suchen." Die Botschaft ist ausdrücklich an die Bewohner der westafrikanischen Staaten Guinea, Sierra Leone, Liberia und Nigeria gerichtet und wurde am 2. September veröffentlicht.

Der erste Fall von Ebola in Westafrika wurde allerdings schon am 21. März in Guinea bekannt. Die Monate dazwischen, die Zeit, die das Virus brauchte, um internationale Aufmerksamkeit zu erregen, erzählen uns viel über das Versäumnis im Umgang mit der Epidemie; und um ein Versäumnis handelt es sich offensichtlich. Alle mit der Epidemie direkt befassten Organisationen, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über Médecins Sans Frontières (MSF) bis hin zur Weltbank sagen angesichts der sich rasant ausbreitenden Seuche übereinstimmend, dass man zu spät reagiert habe. Die Ärzte ohne Grenzen sprechen gar von einer "Koalition der Inaktivität".

Das Ebolavirus ist seit 1976 bekannt. Spätestens seit dem Hollywood-Blockbuster Outbreak aus dem Jahr 1994 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle ist Ebola ein Schreckensbegriff. In dem Film wird dargestellt, wie ein tödliches Virus aus Afrika in die USA eingeschleppt wird und eine friedvolle amerikanische Kleinstadt verseucht (natürlich geht die Geschichte gut aus). The Hot Zone heißt das Sachbuch, das dem Film als Vorlage diente, ein Bestseller.

Trotz ihrer düsteren Prominenz blieb die Ebola-Epidemie in Westafrika mehrere Monate lang unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle internationaler Medien. Im tropischen Teil Afrikas gab es im den vergangenen Jahrzehnten mehrere Ausbrüche des Fiebers, doch konnte man sie nach kurzer Zeit eindämmen und kontrollieren. Die Zahl der Toten hielt sich in Grenzen. Das ist eine Erklärung dafür, dass man die jetzige Epidemie zu Anfang offenbar nicht allzu ernst genommen hat: Es würde ein paar Wochen dauern, ein paar Menschen würden ihr Leben verlieren; dann wäre der Spuk vorbei. Außerdem schien Ebola etwas Fernes zu sein, etwas, das die anderen angeht, aber nicht uns auf der Nordhalbkugel.

Das änderte sich schlagartig, nachdem sich Ende Juli der weiße amerikanische Arzt Kent Brantley mit Ebola infizierte. Die Bildzeitung titelte: "Der gute Arzt und das böse Virus. Amerikaner infiziert sich mit Ebola, als er in Liberia Kinder behandelte!" Brantley wurde in die USA ausgeflogen und dort mit einem bisher noch nicht zertifizierten Medikament behandelt. Er überlebte, trat danach vor die Presse, dankte Gott, der Medizin und seinen Helfern. Das war eine große Mediengeschichte, es gab viele Seiten in Magazinen, später auch dramatische Interviews mit dem Arzt und seiner Frau ("Ich habe gesehen, wie er die Menschen behandelt hat, bei denen bereits (Ebola) diagnostiziert worden war. Und ich wusste, wie das endet, ich wusste, wie jeder bis dahin geendet hat.") Die Ebola-Epidemie in Westafrika hatte mit Kent Brantley den medialen Durchbruch geschafft.

Zum selben Zeitpunkt, als Brantley ausgeflogen wurde, starb in Liberia der liberianische Virologe Sheik Umar Khan an dem Virus, der wichtigste Ebola-Experte des Landes. Sein Tod wurde nur mit wenigen Zeilen vermeldet. Der Weiße erzeugte Aufmerksamkeit, der Schwarze nicht, der Weiße war sichtbar, der Schwarze nicht, der Weiße überlebte, der Schwarze nicht. So könnte man diese Geschichte zusammenfassen, und doch wäre sie unvollständig.

Denn mit der Ferne zwischen "denen" und "uns" ist nicht nur die Distanz zwischen dem Westen und Afrika gemeint; das "wir" und "die" gibt es auch innerhalb der betroffenen afrikanischen Gesellschaften. Denn zwischen den lokalen Eliten und der Bevölkerung klafft ein Graben.

Liberias Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf setzte die Armee ein, um Quarantänemaßnahmen durchzusetzen. Sie wollte auf diese Weise das Virus unter Kontrolle halten. Das Vertrauen der Bürger Liberias in Uniformierte aber ist äußerst begrenzt. Das hat was mit ihren jüngsten Erfahrungen zu tun. Während des Bürgerkriegs in den neunziger Jahren musste die Bevölkerung zahllose grausame Verbrechen erleiden. Wer mit dem Staat in Kontakt kam, der hatte allen Grund, um sein Leben zu fürchten. Und plötzlich soll man den Vertretern des Staates glauben, wenn sie Soldaten schicken und sagen: "Wir wollen euch nur schützen."? Und man soll ihnen glauben, wenn sie begleitet werden von Menschen, die mit Masken, Handschuhen und Schutzanzügen ausgestattet sind?