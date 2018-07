Nur dem, der keins hat, schießt diese Bootsfahrt nicht ins Herz. Los vom Piazzale Roma. Das Vaporetto zieht Scherenschnittmuster hinter sich her. Im großen Bogen geht es auf die breite Lagunenstraße. Und dann flirrt das traumschön versinkende Venedig kitschig im Sommerdunst. Terracottafarbene Häuser, blauer Himmel, San-Marco-Silhouette. Am rechten Bildrand taucht die Giudecca auf. Die Insel ist der Stadt vorgelagert. Aber die Vaporetti halten dort alle paar Minuten. An der zweiten Station steige ich aus.

Das Generator Hostel liegt in diesem unscheinbareren Teil von Venedig, abseits der Touristenmassen. Auf der Giudecca wird schon immer bodenständig gelebt und gearbeitet. Hinter den historischen Häusern in der ersten Reihe mischen sich Wohnblöcke, Gewerbebetriebe, kleine Geschäfte. Aber auch Elton John oder Miuccia Prada besitzen Häuser auf der Insel. Anderer Jetset streift durch den Zaubergarten des legendären Luxushotels Cipriani. Unweit davon liegt das Bauers Palladio Hotel & Spa in einem Klostergebäude aus dem 16. Jahrhundert. Und das Hilton Molino Stucky nutzt seit einigen Jahren die ehemalige Getreidemühle der Giudecca. Der Postkartenblick von der Dachterrasse dort, herrlich. Allerdings ist er auch vom Generator aus zu haben. Für weit weniger Geld.

Junge Leute sitzen am Kai vor dem Hostel und schauen auf die Stadt. Die Lage zwischen Luxusherbergen gehört zum Konzept. Das Generator in Venedig will neben Rucksacktouristen auch Gäste ansprechen, die normalerweise bessere Hotels buchen. Mal sehen, wie sich das verträgt.

Das Haus mit dem Treppengiebel war im 18. Jahrhundert ein Kornspeicher, seit 1958 eine freudlose Jugendherberge. 2011 hat die heftig expandierende Generator-Gruppe das damals ziemlich abgerockte Gebäude gekauft. Innerhalb weniger Jahre ist fast ein Dutzend Design-Hostels der Engländer eröffnet worden, in Barcelona, Hamburg, Paris und Rom. Das Generator Venedig machte im Herbst 2013 auf, nach über zwei Jahren Umbau unter strengen Denkmalschutzauflagen. Es hat sich gelohnt.

An der Fassade glänzt golden ein historischer Schriftzug. Ostello Venezia. Das Generator verzichtet auf den eigenen Namen. Tür auf, Treppe hoch. Ich bin erst einmal baff. Das soll das Hostel sein? Ein bahnhofshallengroßer Raum öffnet sich gleich am Eingang. Ein Bühnenbild eher. Mosaikboden, Säulen, Backsteinwände, freiliegende Lüftungsrohre aus Aluminium, Holzbalkendecke, von der Muranoglasleuchter und eine Discokugel hängen. Der Saal werde auch als Bar, Liegewiese, Frühstücksraum, Esszimmer, Disco genutzt, erklärt die Frau an der Rezeption auf Englisch. Sofort fühle ich mich von ihr geduzt. Auf dem Weg ins Zimmer läuft eine junge Frau in Badelatschen an mir vorbei, zwanglos in ein Handtuch gewickelt. Mein Doppelzimmer ist mehr eine Suite.

29 Räume hat das Generator, mehr als doppelt so viel wie zur Eröffnung 2013. Die Anzahl der Einzel-, Doppel- und Familienzimmer, mit Muuto-Lampen und Stil eingerichtet, ist deutlich gestiegen, der Hotelkomplex im Hostel wächst sozusagen. Alle Individualzimmer haben diesen Fünf-Sterne-Blick, Badezimmer und edle Fußböden aus Keramik. Für einen Preis zwischen 40 und 200 Euro je nach Saison.

Was jetzt mein Zimmer ist, war vor einem Jahr noch eine der Gemeinschaftsduschen, in denen morgens die Gute-Laune-Musik lauter gestellt wurde. Jetzt ist es unter den dramatisch abfallenden Dachschrägen still wie im Kloster.

Generator Hostel Venedig Information Generator Hostel Venedig Fondamenta Zitelle 86, 30133 Venedig, Tel. 0039-41/877 82 88

Privatzimmer 40 bis 200 Euro, Schlafsaal ab 14 Euro



Von einem langen Flur zweigen ein kleines Bad und sogar ein Ankleidezimmer ab, das sich allerdings nur geduckt nutzen lässt. Im Hauptraum steht ein antiker Schreibtisch. Der Holzstuhl davor sieht ein wenig nach Art déco aus. Spiegel, Leuchter, Kunst, in dezent ironischer Absicht platzierte Veduten hängen an der Wand und dazu eine minimalistische Zeichnung. Ein stilvoller Mix, wenn man bedenkt, was in herkömmlichen Mittelklassehotels in Venedig sonst so an Überdosierungen oder Sperrmüllmobiliar angeboten wird. Wie im Hostel fühlt man sich jedenfalls nicht. Aber vielleicht ist das unten in der Multifunktionshalle anders.