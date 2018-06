DIE ZEIT: Herr Franzke, Brandenburg wählt am Sonntag ein neues Parlament, doch über ein wichtiges Thema im Land hat kaum einer bislang gesprochen: die Eiszeit zwischen Berlin und Brandenburg.

Jochen Franzke: Allerdings, die Beziehung zwischen beiden Regierungen ist zerrüttet. Das haben wir in den zurückliegenden Jahren oft genug beobachten können: Erst einigten sich die Länder darauf, die gleichen Abituraufgaben zu verwenden – nunmehr sind sie davon wieder abgekommen. Früher trafen sich die Berliner und die Brandenburger Regierung regelmäßig zur gemeinsamen Kabinettssitzung, aber diese Tradition ist vor zwei Jahren eingeschlafen. Hinzu kommt das Drama um den Großflughafen BER. Brandenburg wollte ein längeres Nachtflugverbot durchsetzen, Berlin hat dies knallhart abgeschmettert. Eine freundliche Nachbarschaft, wie es sie früher gab, ist das längst nicht mehr. Aber darüber wird im Wahlkampf lieber geschwiegen.

ZEIT: Warum hat sich das Verhältnis so verschlechtert? Die Zusammenarbeit galt einst als so eng wie sonst nirgends in der Bundesrepublik.

Franzke: Berlin und Brandenburg teilen sich mehr als 100 Institutionen. Aber inzwischen geht nichts mehr voran. Das Verhältnis zwischen dem Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und Klaus Wowereit, dem Regierenden Bürgermeister Berlins, ist geradezu ruiniert – was ich einigermaßen kurios finde, immerhin gehören beide der SPD an. Sie kritisieren einander in der Öffentlichkeit, vor allem, wenn es um den Flughafen geht. Der BER liegt wie ein Fluch über allem.

ZEIT: Nun tritt Woidke im Flughafenstreit auch nicht gerade als Problemlöser hervor. Er hat auf einen Platz im Aufsichtsrat verzichtet.

Jochen Franzke 60, lehrt an der Universität in Potsdam Verwaltungswissenschaft.

Franzke: Diese Entscheidung konnte ich nachvollziehen. Es war strategisch klug, sich in den ersten Amtsmonaten nicht gleich eins der größten Probleme der gesamten Republik auf den Schreibtisch zu holen. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen, dass Berlin für das Flughafendebakel gescholten wird, während der Bund und Brandenburg so tun, als hätten sie damit nicht so viel zu tun.

ZEIT: Gibt es eine Partei, die vom Streit mit Berlin um den Flughafen politisch profitieren kann?

Franzke: Die Freien Wähler sind im Aufwind, sie bündeln allerlei Bürgerwut, die sich in Brandenburg aufgestaut hat. Ihr Spitzenkandidat Christoph Schulze ist gut vernetzt, er war übrigens bis zum Jahr 2011 Landtagsabgeordneter der SPD.

ZEIT: Einer Umfrage zufolge hat Schulze sogar Chancen, das Direktmandat zu gewinnen.

Franzke: Das halte ich zwar nicht für sehr wahrscheinlich, aber das wäre ein Paukenschlag! Schulze war ja aus der SPD ausgetreten, weil er mit deren Flughafenpolitik nicht einverstanden ist.

ZEIT: Die Linke wirbt im Wahlkampf mit dem Slogan "Das ist nicht Berlin. Das ist Brandenburg." Ist sie die Berlin-kritischste Partei geworden, seit sie in der Hauptstadt nicht mehr mitregieren darf?

Franzke: Ach, früher war auch nicht mehr Harmonie. Die Linke versucht in Brandenburg mit einem Heimatgefühl zu punkten wie alle anderen Parteien. In ihrer Kritik an Berlin ähneln sich alle Parteien. Das hat kuriose Auswirkungen. So bitten sich die Länder sogar gegenseitig zur Kasse. Die Brandenburger müssen zahlen, wenn sie ihre Kinder auf eine Berliner Schule schicken – und umgekehrt.