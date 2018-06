Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass unsere Bundeskanzlerin ein Gremium präsidiert, das die Volksrechte reformieren will. Nun ist es sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, dass die Kontrollierte damit beauftragt wird, die Rechte der Kontrolleure möglicherweise zu begrenzen. Aber wir unvollkommenen Menschen leben nun mal in einer unvollkommenen Welt mit unvollkommenen Regierungssystemen.

Die Bundeskanzlerin sollte jedoch nicht vergessen: Das einzige Wahlsystem, das allen Bürgern wirklich gleiche Chancen bietet, ist das Los. Angewandt wurde es im antiken Athen und Rom oder in den italienischen Republiken wie Florenz und Venedig. Große Denker wie Harrington, Montesquieu oder Rousseau plädierten mit Leidenschaft für dieses System.

Heute herrscht in unseren Nachbarstaaten die repräsentative Demokratie, während die halb direkte Demokratie eine Eigenart der Schweiz ist. Das repräsentative System hat einen oligarchischen Aspekt, temperiert durch wiederkehrende Wahlen: Einer begrenzten Gruppe von Gewählten wird die Staatsführung anvertraut. Leider degenerierte die repräsentative Demokratie über Jahre hinweg dermaßen, dass heute in unseren Nachbarstaaten der Ruf der classe politique stark geschädigt ist.

Eine schwer kontrollierbare Macht liegt in den Händen von Berufspolitikern, öffentlicher Verwaltung und Technokraten. Diese Kaste versucht die Befugnisse des Staates auszubauen, um immer stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Und um ihre Wiederwahl zu sichern, sind sie stets darum bemüht, einen Teil der Wähler durch kostspielige Versprechungen zu besänftigen.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

"Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut", sagte einst der britische Historiker Lord Acton. Tatsächlich ist die Geschichte voll von Politikern, Bürokraten und Parteien, die stehlen, unterschlagen, schmieren und öffentliche Gelder verschwenden. Die führenden Klassen haben ihre eigenen geschäftlichen Interessen nie vernachlässigt. Aber was heute stört, sind die unzähligen kleinen Hühnerdiebe – und die Frechheit, mit der sie agieren.

Nun ist der Mensch, wie er ist – auch der Politiker. Und die Versuchung ist groß, sich zu bereichern, besonders wenn man keinen anderen Beruf außerhalb des Politikbetriebs ausübt. Kurzum: Kontrollen sind unerlässlich.

Denn die Degeneration der repräsentativen Demokratie führt dazu, dass immer weniger Bürger an die Wahlurne gehen und von Deutschland bis nach Frankreich, von Italien bis nach Finnland demagogische, extremistische Bewegungen aufkommen, die an den Grundfesten unseres Gesellschaftssystems rütteln und die klassischen Parteien immer mehr in die Enge treiben.

Doch was nützen Kontrollen, wenn Kontrolleure und Kontrollierte zur selben politisch-bürokratischen Klasse gehören? Genau: nichts.

Deshalb bin ich ein glühender Verfechter unserer halb direkten Demokratie. Die ausgebauten Volksrechte sind ein mächtiges Gegengewicht zur arroganten Intelligenz der Technokraten, zu einer öffentlichen Verwaltung, die von immer engmaschigeren Reglementierungen geradezu besessen ist, sowie zur Gier der professionellen Politiker. Für die Bürger sind sie ein Ventil für ihren politischen Frust – und gleichzeitig schützen sie das System vor umstürzlerischen Extremismen.

Dennoch werden die Stimmen immer lauter, die eine Reform der Volksrechte fordern; auch außerhalb der Bundeskanzlei. Sie wollen beispielsweise die Hürden für die Lancierung von Volksinitiativen erhöhen. Ihnen sei gesagt: Das Gute ist der Feind des Besseren!