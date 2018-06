Heb dir was auf, sagte Vater, nicht gleich alles wegessen. An diese Nachkriegsweisheit habe ich mich gehalten, wenngleich nicht immer. Mein Vater verwahrte frisches Brot, bis das alte verzehrt war und das neue nicht mehr frisch. Ich fraß auf dem Weg vom Bäcker den heißen Kanten. Aber Schokolade lernte ich zu sparen.

So bin ich nach dem Mauerfall auch mit der Reisefreiheit umgegangen. Mein Traumland USA verspeiste ich schon 1990, Irland 1996. Brügge hob ich auf bis 2011, und erst jetzt war ich in Wales. Als news man melde ich fremdländische Sensationen: Swansea City schlug auswärts Manchester United. Sir Cliff Richard wurde, der Pädophilie verdächtigt, von der Polizei besucht. Llandudno ächzt unter der Möwenplage. "A shotgun would be the best answer!", schrieb Alan Perry aus Rhos on Sea an die Weekly News . Die meisten Leser attackierten idiots, die Chips verfüttern. M. G. Sherlock aus Colwyn Bay riet der Menschheit, die Küste den Seevögeln zu überlassen.

Dem kann ich nicht folgen. Ich brauche das Meer und seine Ewigkeit. Ich lag nachts samt Fläschchen auf dem Seesteg von Llandudno und erlebte die Rückkehr der schmatzenden Flut. Ich saß mit June Tabor unterm Vollmond auf dem Constitution Hill hoch über Aberystwyth. Die Brandung peitschte die Promenade mit Dylan Thomas’ hundertjähriger Säuferwut: Do not go gentle into that good night, / Old age should burn and rave at close of day; / Rage, rage against the dying of the light ...

Als ich heimkam, war alles noch da: die Bundesliga und die SPD, das Morden in Gaza, im Irak und in der Ukraine, und am Alexanderplatz musste schon wieder ein junger Mann sterben. Berlin bellte wie immer, doch ich war froh, im Bauch die Schokolade.