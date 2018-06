Inhalt Seite 1 — Scott sei Dank Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jenseits des Ettrick-Tals dräuen pechschwarze Wolkenberge über einem Hügel, dessen Name auf der Karte als White Shank verzeichnet ist. Sonnenflecken fallen auf die nächste Erhebung. Im Norden formen Regenschauer filigrane Schleier. Ein Donnerschlag lässt den Shank erzittern. Wir stehen gegenüber, auf einem Hügel namens Ettrick Pen, das Naturschauspiel fasziniert und ängstigt mich zugleich. Was, wenn das Gewitter uns hier oben erwischt?

Wir – das sind Max und ich. Max ist ein roter Collie, ich bekam ihn als Welpen geschenkt. Sechs, sieben Mal im Jahr helfen wir einem Freund beim Eintreiben seiner 700 Schafe auf seinem weiten Moor- und Heideland. Wir nennen das "die Schafe von den Hügeln holen", obwohl dort keine Erhebung höher als achtzig Meter ist. In Schottland heißt alles uneingezäunte Land "Hügel", ganz gleich, ob es 80 oder 1.200 Meter aufragt. Oder 700 Meter, wie der Ettrick Pen.

Max und ich haben uns zu einer Erkundung der Mittelgebirge des schottischen Südens aufgemacht, auf den Spuren von Sir Walter Scott. Der 1771 geborene Romancier rückte ein Bild des Landes ins Bewusstsein, das bis heute prägend ist, obwohl es sich eigentlich schon damals überlebt hatte: das Klischee eines Volks in Kilts mit Tartanmustern und mit Dudelsäcken, den Symbolen der Clans. Kaum eine Fremdenverkehrswerbung, die ohne diese Klischees auskommt.

Fast vergessen ist hingegen die politische Mission, die Scott verfolgte. Der Schriftsteller war in seinem Herzen Schotte, im Geiste Brite, war Patriot und dennoch Anhänger der Union mit London. Schon in seinem Erstlingswerk Waverley versuchte er, das rebellische, wilde Hochland mit dem zivilisierten Süden zu versöhnen. Scott schaffte es, beide Geisteshaltungen zu verweben, und wurde so zum literarischen Urheber des modernen Schottlands. Ob das in seiner aktuellen Verfassung Bestand haben wird, ist fraglich: Am 18. September stimmen die Schotten ab, ob sie ihr 1707 mit England geschlossenes Bündnis lösen und sich wieder als eigene Nation etablieren wollen. Die Debatte ist schrill, ausgleichende Stimmen haben es schwer. Waverley liest in diesen Tagen kaum einer mehr. Die meisten Schotten kennen den Roman höchstens noch durch Edinburghs Hauptbahnhof Waverley Station.

Der Abstieg vom Ettrick Pen in das Tal gestaltet sich beschwerlich. Die Wolken öffnen sich wie die Ladeluken eines Himmelsschiffs. Trotz wetterfester Kleidung bin ich in kürzester Zeit nass bis auf die Haut. Als die Sonne wieder durch die Wolken dringt, lässt sie die Feuchtigkeit dampfen. Meine Stiefel werden bis an das Ende der langen Wanderung nicht mehr trocken. Max schüttelt sich kurz, er liebt den Regen. Das Wasser kann sein dichtes Colliefell nicht durchdringen.

Im Ettrick-Tal, auf das wir gerade zumarschieren, beliebte Scott zu reiten, um Stoffe und Kulissen für seine im schottisch-englischen Grenzland angesiedelten Werke zu sammeln. Wir passieren es auf dem ersten Teilstück des Fernwanderwegs, der nach Scott benannt ist und einige Stationen seines Lebens streift. Die Route beginnt in der Kleinstadt Moffat, 50 Kilometer nördlich der Linie gelegen, die Schottland und England trennt und vielleicht bald wieder Grenze sein wird. Nach 148 Kilometern endet der Weg östlich von Edinburgh an der Nordsee. Vorgesehen sind sechs Etappen, wer aber gut zu Fuß ist und einen Hund hat, der nicht genug kriegen kann, schafft die Tour in vier Tagen. Die Wanderung wird sich als romantische Neuentdeckung des Landes entpuppen, in dem ich seit bald vier Jahrzehnten lebe. Wir werden keinem anderen Wanderer begegnen, werden allein sein mit der Gedankenwelt des Sir Walter Scott. Unser Weg wird nahe am Weiler Sandyknowes vorbeiführen, wohin Scotts Eltern den in Edinburgh geborenen Jungen als Zweijährigen schickten, damit er auf der Farm der Großeltern aufwuchs. Wir werden ein Schloss besuchen, auf dem eine von Scott verehrte Lady residierte, und Abbotsford, wo der Schriftsteller die Jahre seiner größten Erfolge verlebte, bis er 1832 starb.

Dem Abstieg ins Tal schließt sich ein Marsch durch dessen Grund an. Mir geht die Geschichte von Edward Waverley durch den Kopf. Scotts Held ist hin- und hergerissen zwischen schottischem Patriotismus und dem modernen Großbritannien. Er kämpft als abtrünniger britischer Offizier gegen die protestantische Krone, verliert, wird schließlich in London begnadigt. Scott bringt beiden Seiten viel Empathie entgegen. Er wollte die Spaltung heilen, die durch die Jakobitenaufstände entstanden war, in denen die Anhänger der katholischen Stuarts gegen das neue hannoveranisch-britische Herrscherhaus gekämpft hatten. Man kann das Unabhängigkeitsvotum als Neuauflage des alten Konflikts begreifen, der nun mit demokratischen Mitteln ausgetragen wird: Das mit der protestantischen britischen Krone alliierte Schottland der Aufklärung, die Heimat David Humes und Adam Smiths, ringt mit dem katholisch-romantischen Schottland, das sich auf das Keltentum des Hochlands besinnt. Die Rebellion 1746 endete auf dem Hochmoor von Culloden mit einer bitteren Niederlage der Aufständischen. Diesmal könnten sich die Sezessionisten durchsetzen – in den Umfragen liegen sie inzwischen vorn.

Das Tageslicht verblasst, als wir von der nächsten Hügelkette auf einem uralten Kopfsteinweg ins Tal hinunterschreiten. Alles scheint alt, uralt, ungewandelt und unwandelbar, die weiten Schaftriften, der Farn, das Sauergras, die aus Bruchstein trocken gemauerten, kreisrunden Pferche und, weiter talab, flechtenüberwachsene Birken, Haselnuss- und Vogelbeergehölz. Max macht sich in Wolfsmanier flach. Er wartet auf mein Signal, die weit verstreut grasenden Schafe zusammenzutreiben. Er kann nicht verstehen, dass der Ruf ausbleibt, und trottet ernüchtert hinter mir her.

Wir passieren die Crosscleuch Farm und kehren im Tibbie Shiels Inn ein. Es liegt am Ufer eines kleinen Gewässers namens St. Mary’s Loch. "Einsamer, schweigender See", dichtete Scott, "kein Ried und Sumpf besudeln seinen kristallscharfen Rand." Denkt man sich das Dutzend Wohnwagen neben dem Inn weg, hat sich kaum etwas geändert. Das Wasser ist so klar, dass man es trinken möchte.

Die alte Gaststätte war vor mehr als 200 Jahren Scotts bevorzugter Treffpunkt mit dem dichtenden Schafhirten James Hogg, der ihn mit Stoff für seine Lieder und Balladen aus dem schottischen Grenzland versorgte. Sie blieben Freunde, trotz Hoggs Neigung, als ungeschlachter Natursohn betrunken Poesie zu lallen. Sein experimenteller Kriminalroman The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner gilt heute als Meisterwerk.

Die Wirtin des Tibbie Shiels Inn hat eine Stimme wie Marlene Dietrich und ist dürr wie eine winterliche Pappel. Als sie mein Bier zapft, frage ich sie, wie die Leute hier über die Unabhängigkeit denken. "Wir wollen nichts davon wissen", antwortet sie kategorisch. "Wir mögen keine Änderungen. Aber wir sprechen nicht darüber. Politik und Religion schaffen böses Blut. Wenn die Bauern zusammensitzen, dann reden sie über Schafe und Collies, immer nur Schafe und Collies."