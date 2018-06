Henry Bird (1829 bis 1908) betrachtete das Schachbrett gern mit the Bird’s eye, also aus der Vogelperspektive, wie Michael Negele in der Kulturschachzeitschrift Karl feststellt. Anlässlich des berühmten Turniers in Hastings 1895 schrieb The Sketch über den britischen Schach-Doyen: "Bird liebt das Schach einzig wegen des Spaßes, und somit ist er unter den erstklassigen Künstlern ein rara avis. Bird stiftet Verwirrung und überschüttet mit Ungemach, also jene Methode, die von der ›Deutschen Schule‹ als ›ungesund‹ verurteilt wird."

Im Nachruf des British Chess Magazine (Juni 1908) hieß es: "Bird spielte extrem schnell und schüttelte die merkwürdigsten Kombinationen aus dem Ärmel. Bei alldem lachte er und machte Witze, er schien glücklich. Denn dieser Veteran genoss wahrhaft jede seiner Partien wie ein Schuljunge die Ferien. Schach bot ihm Zerstreuung und Lebensfreude." Nichts verabscheute er mehr als ewiges Grübeln, in seinen Erinnerungen ist diesem Übel das Kapitel Slow Play gewidmet.

Gleichzeitig war er jedoch ein international geschätzter Schachmeister, dessen Bird-Eröffnung (1.f4) oder die Bird-Verteidigung der Spanischen Partie (1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sd4) seinen Namen in der Schachwelt unsterblich machen.

Welches hübsche Mattfinale gegen den am Brettrand eingeklemmten schwarzen König von Amos Burn hatte the Bird’s eye im legendären Londoner Simpson’s Divan hier erspäht?

Lösung aus Nr. 37:

Welche Opferkombination brachte Weiß den Sieg? Nach dem Läuferopfer 1.Lxh7+! (allerdings war auch 1.Lf7+! Kxf7 2.Thf1 nicht von schlechten Eltern) Kh8 (1...Kxh7 scheiterte an 2.Txd7+ Tf7 3.Dxf6) 2.Dh5 Kg7 3.Txd7+ Tf7 4.Ld3 Df4+ 5.Kb1 Txd7 6.Dh7+ Kf6 7.Dxd7 gab Schwarz in hoffnungsloser Lage auf