DIE ZEIT: Sie waren als Islamwissenschaftler in Syrien. Was berichten Ihre dortigen Kollegen über die aktuelle Lage?

Stefan Weber: Die gesamte Archäologenszene befindet sich seit drei Jahren weitestgehend in Schockstarre. Die Grausamkeit und die Zerstörungswut in diesem Bürgerkrieg haben uns fassungslos gemacht, die Taten des Islamischen Staats (IS) kommen da jetzt noch hinzu.

ZEIT: Der IS soll mit dem Raub und Schmuggel von Antiken seinen Terror finanzieren. Wie genau funktioniert das?

Weber: Wir wissen von Museumsmitarbeitern in Rakka, dass Isis-Kämpfer dort 2013 in das Museum eingedrungen sind und Kisten herausgeschleppt haben. Einige Kisten sollen inzwischen wieder zurückgekehrt sein, bei anderen Objekten weiß man nicht, was mit ihnen passiert ist. Auf einem Memorystick des IS soll der Hinweis gefunden worden sein, dass für eine Objektgruppe aus der Region Al-Nabuk 36 Millionen Dollar eingenommen wurden. Kollegen sagen, dass der IS jetzt von Schmugglern eine Steuer eintreibt.

ZEIT: Es plündern auch andere Akteure in Syrien?

Weber: Die syrische Armee plündert schon seit Jahrzehnten archäologische Stätten, auch bewaffnete Banden und die lokale Bevölkerung beteiligen sich. Mit dem Zerfall der Staatsmacht haben diese Plünderungen ungeheuer zugenommen. Es gibt Luftbilder etwa aus Apamea, einst eine der wichtigsten hellenistischen Metropolen überhaupt, wo der Grund und Boden jetzt einem riesigen Schweizer Käse gleicht, so viele Hundert Raubgrabungslöcher findet man dort. Die vielen Löcher zeugen davon, dass sich das Graben gelohnt hat und kostbare Antiken gefunden wurden. Sonst hätte man mit dem Graben irgendwann aufgehört.

ZEIT: Wo wird diese Beute dann gehandelt?

Weber: Im Südosten der Türkei hat der Staat der syrischen Opposition und dem IS sehr viele Freiräume gelassen, hier gelten derzeit auch die strengen türkischen Gesetze zum Antikenhandel nicht wirklich. In den Libanon wurde schon immer geschmuggelt, ich habe dort sechs Jahre lang gelebt und ständig mitbekommen, was aus Syrien herausgeschafft wurde. Ich arbeite auch in Jerusalem, und wenn ich dort die Via Dolorosa entlanglaufe, dann sehe ich in den Antiquitätengeschäften ebenfalls viele syrische Objekte. In Israel ist die Gesetzgebung zum Handel mit Antiken sehr lax, wie übrigens auch in Deutschland. Was wiederum die Antikenhändler freut.

ZEIT: Wer kauft solche syrischen Antiken?

Weber: Wir wissen, dass viele Objekte in die Golfregion gehen, aber die genauen Wege kennen wir nicht. Bis in die fünfziger Jahre interessierten sich fast ausschließlich Museen dafür. Mit der Zeit kamen immer mehr Privatsammler hinzu, heute gilt es unter sehr vermögenden Menschen im Westen wie im arabischen Raum als erstrebenswert, sich mit Antiken zu umgeben. Und so floriert der Antikenhandel enorm.

ZEIT: Auch hierzulande?

Weber: Ja, besonders seit dem Beginn des Irakkriegs. Die deutsche Gesetzgebung macht es Händlern leicht, geraubte Antiken mit gefälschten Papieren zu importieren. Der Zoll und die Polizei haben die Beweispflicht und müssen exakt nachweisen, woher ein Objekt gestohlen wurde, um es dauerhaft konfiszieren zu können. Das ist aber nur selten möglich. Die Gesetzeslage soll jetzt glücklicherweise geändert werden, das steht zumindest im Koalitionsvertrag von Union und SPD.

ZEIT: Um welchen Umfang geht es hier?

Weber: Der internationale Antikenschmuggel ist ein Milliardengeschäft. Er sei nach dem Drogen- und dem Waffenhandel der lukrativste illegale Markt überhaupt, sagt die Polizei. Wegen der hohen Profite interessieren sich auch die bewaffneten Banden dafür. In Aleppo ist kürzlich eine solche Bande in ein von mir einst dokumentiertes Haus eingebrochen. Die hatten nicht nur Waffen, sondern auch einen Schreiner dabei, der die kostbaren Holzvertäfelungen abmontierte.