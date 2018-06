DIE ZEIT: Herr Sevelda, Ihre Bank ist in der Ukraine stark vertreten. In den umkämpften Gebieten im Osten betreibt Ihre Tochtergesellschaft Aval 80 Filialen. Ist ein normales Geschäft dort noch möglich?

Karl Sevelda: Normal würde ich das nicht nennen. Wir entscheiden jeden Tag in der Früh, welche Filialen wir aufmachen. In den umkämpften Gebieten Donezk und Lugansk waren das am Dienstag dieser Woche nur 18 Filialen, der überwiegende Teil blieb also geschlossen. Aber wie gesagt: Die genaue Anzahl ändert sich von Tag zu Tag. Die Separatisten versuchen ja, auch die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine einzunehmen. Zuletzt gingen die Kämpfe hier trotz der vereinbarten Waffenruhe weiter. Auch hier betreiben wir Filialen.

ZEIT: Und wie reagieren Sie, wenn die Gefahr näher rückt?

Sevelda: Wir verlassen das Kampfgebiet, bevor unsere Filialen hineingezogen werden. Wir bringen dann das Bargeld, vor allem aber unsere Mitarbeiter in Sicherheit. Dabei hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass eine große Organisation wie die unsere während des Kriegszustands zusammenhält. Wir haben in der Zentrale eine Art Ad-hoc-Service eingerichtet. Mitarbeiter aus den umkämpften Gebieten können mit ihren Familien bei Kollegen aus Kiew oder der Westukraine unterkommen.

Karl Sevelda Der Manager ist seit 2013 CEO der Raiffeisen Bank International (RBI) – und damit der Chef von knapp 57 000 Mitarbeitern, die 14,6 Millionen Kunden in 2900 Filialen betreuen. Besonders stark ist die RBI in Osteuropa vertreten. Allein in der Ukraine beschäftigt sie 13.000 Mitarbeiter. Der Gewinn lag im vergangenen Jahr bei 603 Millionen Euro nach Steuern.

ZEIT: Beschäftigen Sie in der Ukraine auch Mitarbeiter russischer Abstammung?

Sevelda: Ja, natürlich. Bisher hat das aber nie eine Rolle gespielt. Nach so langer Zeit in einem gemeinsamen Staat hat sich ja eh vieles durchmischt. Es gab bisher auch kein Sprachproblem. Die Geschäftssprache war, zumindest in den Banken, immer Russisch. Das hat niemanden gestört. Dieser verdammte Nationalismus auf beiden Seiten bringt wirklich nur Unglück über die Menschen.

ZEIT: Wenn die Banken in den umkämpften Gebieten geschlossen bleiben, wie kommen die Menschen dann noch an Bargeld?

Sevelda: Das ist eine gute Frage. Bargeld bekommen Sie bei uns nur in den Gebieten, die unter Kontrolle der ukrainischen Regierung sind. Wir haben auch keine Wahl. Dort, wo die Separatisten eine Region kontrollieren, verbietet die ukrainische Zentralbank den Bankbetrieb. Auch die Geldautomaten müssen wir dort abschalten. Das Online-Banking funktioniert aber nach wie vor. Auch mit EC-Karte kann gezahlt werden.

ZEIT: Hat die vereinbarte Waffenruhe die Situation für Ihre Bank verändert?

Sevelda: Noch nicht. Für spürbare Änderungen müsste sich die Waffenruhe als stabil erweisen und außerdem die Ukrainische Nationalbank erlauben, dass Banken in den von Separatisten kontrollierten Gebieten ihre Geschäfte wieder aufnehmen.

ZEIT: Und in den nicht umkämpften Gebieten, die unter der Kontrolle der Regierung sind? Läuft das Geschäft dort wie bisher?

Sevelda: Nein. Allein schon, weil die Wirtschaft der Ukraine massiv unter dem Krieg leidet. Die jüngsten Prognosen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um sieben Prozent schrumpft. Wir sind deshalb vorsichtiger geworden. Es ist nicht so, dass wir gar keine Kredite mehr vergeben. Aber doch deutlich weniger.

ZEIT: Können Sie das beziffern?

Sevelda: Im ersten Halbjahr 2014 ist die Bilanzsumme unserer ukrainischen Tochter im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,6 Prozent geschrumpft. Da spielt auch die Abwertung der Währung mit hinein. Aber ganz klar: Wir haben die Kreditvergabe deutlich zurückgefahren.

ZEIT: Mit welchen Einbußen rechnen Sie?

Sevelda: Im vergangenen Jahr haben wir in der Ukraine einen Gewinn von 90 Millionen Euro nach Steuern gemacht. Im ersten Halbjahr 2014 einen Verlust von 34 Millionen Euro. Dabei wird es nicht bleiben. Ich kann nicht vorhersagen, wie groß er am Ende des Jahres sein wird, weil ich nicht weiß, wie die Situation sich weiter entwickelt. Wir haben für die Ukraine in diesem Jahr aber eine deutlich höhere Risikovorsorge gebildet – rund 250 Millionen Euro mehr als 2013.

ZEIT: Ihre 32 Filialen auf der Krim haben Sie bereits an eine russische Bank verkauft. Halten Sie an denen in der Ostukraine fest?

Sevelda: Es wird uns, ehrlich gesagt, gar nichts anderes übrig bleiben. Ich glaube, oder besser gesagt: Ich weiß, dass es in der derzeitigen Situation keinen Käufer für Filialen in der Ostukraine gibt.