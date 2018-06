Inhalt Seite 1 — Mit aller Energie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Politik zwischen Krieg und Frieden ist eine Sache des Konjunktivs, deshalb können Überlegungen zur Lage in der Ostukraine nur mit einem Wenn beginnen: Wenn die Waffenruhe hielte, wenn alle Seiten die Kämpfe dauerhaft beendeten, wenn sie ihre Waffen abgäben, wenn sie wirklich zu Kompromissen bereit sein sollten – ja, was dann?

Der Vorbehalt ist angebracht, denn die Waffenruhe, die am vergangenen Freitag in zwölf schwammig formulierten Punkten vereinbart wurde, ist seitdem mehrfach gebrochen worden: Es wird vereinzelt wieder gekämpft und gestorben. Bei den Separatisten kämpfen unzählige brutale Banden, bei den Ukrainern wiederum teils fragwürdige und radikale Freiwilligenbataillone; man fragt sich, ob beide Seiten auf Befehle von oben überhaupt noch hören. Und am Montag verkündete der ukrainische Präsident Petro Poroschenko in der Hafenstadt Mariupol: "Der Feind wird eine vernichtende Niederlage erleiden." Eine stabile Waffenruhe klingt anders.

Und wenn sie doch hält?

Von allen schlechten Lösungen wäre das wohl noch immer die beste. Endlich hätte das Töten ein Ende, was die erste gute Nachricht seit Langem wäre – fast 3000 Menschen starben bereits in diesem Krieg. Dennoch wäre der Preis hoch, zunächst einmal für die Ukraine, denn dass alle "ungesetzlich bewaffneten Formationen, Waffen und Söldner" von der ukrainischen Erde verschwänden, wie es Punkt 10 der Vereinbarung vorsieht, ist Wunschdenken: Ohne Waffen verpufft die Macht der Separatisten. Die Ukraine steuert also auf einen frozen conflict zu: dauerhaft, destabilisierend, nicht mehr im Krieg, aber auch weit von einem Frieden entfernt – und vermutlich auch von sicheren Grenzen, denn auch dieser Punkt bleibt beunruhigend unklar in der Vereinbarung über die Waffenruhe.

Man kann den Preis für Putins Imperialismus hochtreiben

Doch für die Lehren aus diesem Krieg zahlt nicht nur die Ukraine einen hohen Preis, sondern auch der Westen. Denn erstens hat sich wieder einmal die russische Taktik bewährt, mittels eines kleinen Stücks Territorium ein ganzes Land zu destabilisieren. Das hat schon länger Methode, hatte aber nie große Konsequenzen zur Folge. In Transnistrien, das seit dem Krieg Anfang der neunziger Jahre abtrünnig von Moldawien ist, sind bis heute russische "friedenssichernde Truppen" stationiert. In Georgien sind seit dem Krieg von 2008 (zweifelsohne auch von dem damaligen georgischen Präsidenten provoziert) die Regionen Südossetien und Abchasien verloren – mithilfe der russischen Armee. Es folgten die Krim, nun russisch, und jetzt Teile der Ostukraine. Kann sein, dass nun Schluss ist – genauso gut aber kann es sein, dass in dieser Region die Landnahme durch Destabilisierung weitergeht. Das ist das Gefährliche an diesem mäandernden Imperialismus eines Wladimir Putin: Zur Strategie gehört ein Funke Unberechenbarkeit. Putin selbst hat weitere ukrainische Städte wie Charkiw und Odessa zu seiner Vision eines "Neurusslands" gezählt. Ist das noch eine Drohung oder schon ein Plan?

Zweitens: Seit Putins täglichen Lügen zählt das gesprochene Wort nichts mehr – das geschriebene aber auch nicht. So ziemlich alle Verträge, die mit Russland geschlossen wurden, sind Makulatur, darunter das Budapester Memorandum: Russland hat 1994 zugesichert, die Grenzen und die politische Unabhängigkeit der Ukraine zu wahren, wenn diese ihre Nuklearwaffen abgibt. Was sie dann auch tat. Und daraus folgt, drittens, die wohl fürchterlichste Lehre aus diesem Konflikt: Nuklearwaffen lohnen sich doch. Hätte die Ukraine sie noch, wären heute ihre Grenzen nicht bedroht. Schön blöd, wer auf sie verzichtet, und das dürfte sich vor allem der Iran gut merken.

Das ist der Preis der besten aller schlechten Lösungen, den Putins Politik verlangt. Militärisch hat der Westen dem nichts entgegensetzen wollen, was irgendwie beruhigend ist. Gerade jetzt könnten in diesem Stellvertreterkonflikt Waffenlieferungen oder eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine eine unberechenbare Dynamik auslösen. Aber man kann, neben aller wirtschaftlichen und politischen Unterstützung für die Ukraine, den Preis für Putins mäandernden Imperialismus hochtreiben.