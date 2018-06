Weiße Segel, flirrendes Wasser, ein strahlender Himmel – ganz schlecht fürs Geschäft, jedenfalls im Jachthandel. "Die Käufer", sagt Arne Schmidt, "sind da schon draußen auf dem Wasser. Und wer nicht auf dem Wasser ist, hat nicht genügend Geld. Der ruft bei mir nicht an."

Arne Schmidt, Gebrauchtjachthändler beziehungsweise Hanseatic Jachtbroker, legt Wert auf einen tadellosen ersten Eindruck. Wer den verdirbt, der bekommt nicht leicht eine zweite Chance. Den Niedergang soll man an ihm und seinem Auftreten nicht festmachen können. Also dann: Den Rücken gestrafft, noch einmal mit den Händen durchs schüttere Haar, und Schmidt steigt aus seinem penibel geputzten Saab, Baujahr 2000. Es ist neun Uhr früh und über der Marina in Flensburg kreischen die Möwen. "Ein wunderbarer Tag für Schiffsbesichtigungen", sagt Schmidt.

Schmidt ist zu früh, das ist er meistens, weil ihm das Zuspätkommen ein Graus ist. Ein Hamburger Immobilienunternehmer will seine Jacht verkaufen, dafür ist er nach Flensburg gefahren. Eineinhalb Millionen ist der Preis, acht Prozent sind Maklercourtage, in diesem Fall also 120.000 Euro. Wenn Schmidt bis Anfang Herbst dafür einen Käufer findet, hat er für den Rest des Jahres keine Sorgen mehr. Doch dieses Wenn ist in den vergangenen sechs Jahren ein Angstbegriff geworden. "Früher hieß es, wir finden den richtigen Käufer. Heute sind wir froh, wenn wir überhaupt einen finden."

Mit federndem Schritt geht er die Brücke entlang, sein Gesicht hat jene Bräune, die sportlich und gesund wirkt. Auch das schuldet er seiner Kundschaft, in deren Leben Fitness und Leistung große Begriffe sind. Schmidt trägt Bootsschuhe, auf dem blauen Poloshirt prangt das Emblem eines Jachtclubs, und auf seinem Gürtel steht der Schriftzug: Real Club Nautica de Palma. Sein Telefon steckt Schmidt sich in die Hosentasche, wenn es klingelt, klingt es wie eine sehr leise Schiffssirene.

Die Jachten in seinem Portfolio sind 40 bis 80 Fuß, also etwa 12 bis 25 Meter lang, manche sind schon für 120.000 Euro zu haben, einige wenige kosten drei Millionen Euro. "1000 Fuß, das war immer das Ziel." Nicht zehn Schiffe oder zwanzig, nein, 1000 Fuß Bootslänge pro Jahr wollte er stets verkaufen. Als er vor 40 Jahren Schiffsmakler wurde, war das eine realistische Größe. In den guten Zeiten lag er weit darüber. Dann kam 2008 und die Bankenkrise. Für die Branche der Freizeit- und Hobbyschiffe war es der Beginn eines Untergangs. Über Nacht brachen die Verkäufe um 60, 70 Prozent ein, und so ist es bis heute geblieben. "Ein Auto, das braucht man, ein Haus, das auch. Ein Boot, das ist reines Hobby."

Yachten Yachtenkrise In den 1970er Jahren entdeckte der Mittelstand die Yacht als Statussymbol, der Markt boomte. Spätestens seit der Finanzkrise wollen immer weniger Einsteiger sechsstellige Summen investieren. Gleichzeitig verkaufen immer mehr Freizeitskipper ihre Boote. Umsatzeinbruch bei den Werften Weil es so viele gebrauchte Yachten gibt, leiden die Werften. 2013 lag ihr Umsatz bei 1,5 Milliarden Euro, vor der Finanzkrise waren es 3,5 Milliarden. Branchenprimus Bavaria Yacht produzierte mal 3500 Segel- und MotorYachten im Jahr – heute ist es nur noch ein Drittel.

Das Boot, das Schmidt an diesem Sommertag besichtigt, ist eine Swan 45, in bestem Zustand, ozeantauglich. 2003 war die Swan 45 das Boot des Jahres, Weltmeisterschaften wurden damit gewonnen, und vielleicht war es aus diesem Grund, dass der Eigner es kaufte. Vermittelt wurde der Verkauf durch Schmidt.

An Bord erwartet ihn der Skipper, Schmidt schüttelt den Kopf, als ihm eine Hand gereicht wird und klettert flott an Deck. Die beiden Männer kennen sich, seit Schmidt das Schiff kennt.

"Hallo Arne, du bist früh."

"Hallo Andre. Besser als zu spät."

Schmidt lässt sich in die weißen Lederpolster in der Kajüte sinken und packt seine Akten aus. "Ich habe schon mal eine Liste erstellt", sagt er. "Nee, erst mal Kaffee", sagt der Skipper.

Über dem Tisch und an den Seitenwänden hängen Familienfotos des Eigners. Eine Bilderbuchfamilie, Eltern, zwei Töchter, zwei Schwiegersöhne, vier Enkel.

"Das mit dem Verkauf ist wegen der Frau", sagt der Skipper. "Der ist die Crew nicht genug getrennt von den Kajüten des Eigners."

"Ist oft so", sagt Schmidt. "Aber ich dachte, er will sich verkleinern."

"Das wohl auch."