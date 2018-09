DIE ZEIT: Abu Hamsa, wie kamen Sie zum "Islamischen Staat"?

Ahmed Abu Hamsa: Ich stamme aus Hasaka und war zunächst Offizier der syrischen Armee des Diktators Assad.

ZEIT: Sind Sie desertiert?

Hamsa: Ja. Ich bin zu den Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) übergelaufen.

ZEIT: Die Freie Syrische Armee ist sunnitisch geprägt. Sind Sie selber gläubig?

Hamsa: Ja. Ich komme aus einer konservativen Familie von Sunniten. Doch mit dem fundamentalistischen Glauben habe ich mich erst vertraut gemacht, als wir mit Dschihadisten von Al-Nusra gegen das Assad-Regime kämpften.

ZEIT: Wie kamen Sie zum Isis?

Hamsa: Sie schickten Imame und Scheichs zu den Kämpfern der FSA. Dass meine Freunde und ich dem Isis beitraten, hatte viele verschiedene Gründe: Erstens unterstützte die syrische Exilregierung die FSA nicht, sondern füllte sich die eigenen Taschen. Außerdem sympathisierten wir mit dem Denken des Isis. Ich dachte, die Kämpfer seien hier, weil sie gläubige Sunniten seien.

ZEIT: Wann sind Sie dem "Islamischen Staat" (IS), der aus dem Isis hervorging, beigetreten?

Hamsa: Im Sommer 2013.

ZEIT: Was war Ihr Rang?

Hamsa: Kommandeur, also militärischer Emir, für den Norden der Provinz Hasaka.

ZEIT: Mussten Sie ein Training absolvieren?

Hamsa: Nein. Ich musste nur mit einem Geistlichen debattieren. Daraufhin erklärte er, ich brauchte keine Unterweisung mehr im Islam.

ZEIT: Haben Sie Kreuzigungen oder Enthauptungen befohlen oder durchgeführt?

Hamsa: Nein, weder ich noch meine Einheit. Einige aus der Einheit, vier oder fünf, blieben beim "Islamischen Staat", nachdem ich geflohen war, und haben bei dem mitgemacht, was der IS getan hat. Nur die schlimmsten Typen sind Teil des IS geblieben.

ZEIT: Aber Sie waren doch selber Mitglied.

Hamsa: Ja, aber ... (schweigt)

ZEIT: ... die anderen sind nicht ausgestiegen?

Hamsa: Ja.

ZEIT: Was taten die Kämpfer des IS, wenn sie eine Stadt einnahmen?

Hamsa: Sie marschierten ein mit der Macht des Terrors. Sie schlugen Hände und Köpfe ab, sodass sich niemand mehr wehrte.

ZEIT: Versuchen sie nie, die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen?

Hamsa: Doch, sie zeigen sich auch von ihrer freundlichen Seite. Sie verteilten Hilfsgüter unter den Leuten und boten Rechtssicherheit. Wer stiehlt, dem wird die Hand abgehackt. Auch wenn er nur ein Ei nimmt.

ZEIT: Warum wollen so viele junge Muslime aus Europa und Amerika zum IS?

Hamsa: Wir glauben, das Ende der Welt und der Tag der Auferstehung werden in Alscham, also in Großsyrien, stattfinden. Deshalb ist der Dschihad dort heiliger als etwa in Afghanistan. Allah garantiert die Rettung des Volkes von Alscham. Daher sehen junge Muslime, die die Unterdrückung ihrer Brüder erleben, es als besondere Ehre, dort zu kämpfen. Viele sind aber auch geisteskrank oder einfach nur arm. Ihre Mentalität wird zum Problem für den Dschihad.

ZEIT: Was waren Ihre Aufgaben beim IS?

Hamsa: Ich erstellte strategische Pläne für den Kampf gegen die kurdische Armee, so konnten wir 14 Checkpoints der Kurden einnehmen.

ZEIT: Wie würden Sie die Struktur des "Islamischen Staats" beschreiben?

Hamsa: Eines der obersten Prinzipien lautet: nur irakische Kommandeure und Richter.

ZEIT: Aber Sie selbst sind doch Syrer!

Hamsa: Ja, aber selbst in Syrien muss man eigentlich Iraker sein. Als syrischer Emir hat man stets zwei oder drei Iraker zur Seite, die einen überwachen. Sie nennen sich Führer oder Berater. Die meisten Emire oder Führer des IS waren vorher hohe Offiziere in Saddams irakischer Armee. Die einfachen IS-Kämpfer kennen ihre Gesichter nicht. Bekannt sind nur die Walis, das sind die Gouverneure, und die wiederum haben Kontakt zu höchsten Emiren. Wir bekamen unsere Befehle nur vom Wali. Wenn die hohen Führer etwas verkünden wollen, kommen sie mit einer Leibgarde von 40 bis 50 Mann und verschwinden wieder.

ZEIT: Warum sind Sie Unbekannten gefolgt?

Hamsa: Weil ich sie für ehrliche salafistische Sunniten hielt. Aber in Wahrheit haben sie eine Doppelmoral. Nach außen wollen sie die Scharia durchsetzen. Nach innen tun sie das Gegenteil: begehen Massaker, kidnappen Unschuldige, stehlen. Das ist im Islam verboten. Das Kalifat ist ein Fake.