Vor 13 Jahren hatte Al-Kaida ihren großen Auftritt. Doch niemand begriff das Ausmaß der Gefahr. Der Westen hatte Panik vor der Panikmache, und in dieser Stimmung verharmlosten viele Intellektuelle die Anschläge auf das World Trade Center in New York zu einem Theaterdonner. In ihren Augen war Al-Kaida allenfalls eine Splittergruppe in Stile der RAF, aber keine elementare Bedrohung. Was die Welt wirklich bedrohe, sei die Überreaktion der Vereinigten Staaten. Diese sei es, die die islamische Welt in Brand setze. Das war nicht falsch – aber auch nicht die ganze Wahrheit. Was ist die andere Ursache für das Feuer?

Erschreckend, wie wenig Beachtung das islamistische Denken unter den Intellektuellen des Westens fand. Schon 1988 hatte Salman Rushdie die Doktrin weltweit zum Thema gemacht. Doch nur wenige Autoren folgten ihm. Es war üblich, den Islamismus als primitive Anthropologie zu sehen, als einen Fall für Spezialisten fürs Arabische. Dabei sind die Weltsprachen Englisch und Französisch auch Sprachen des Islams. Die islamistischen Ideen waren niemals primitiv. Und sie waren immer zugänglich für jeden halbwegs Gebildeten im Westen.

Die islamistische Bewegung erhob sich in den späten 1920er Jahren in Ägypten. Sie war antizionistisch und antikolonialistisch. Eine Auferstehung der Utopie aus dem Geist des Korans. Doch der tiefere Kern der Bewegung war philosophischer Natur. Denn der neue Islamismus kritisierte die Entfremdung des modernen Menschen. Seine Vordenker behaupten, es existiere eine muslimische Identität, die sich vollständig aus dem Koran herleiten lasse, und die westliche Kultur habe diese Identität besudelt. Schuld an dem Schmutz sei eine Verschwörung der Kreuzritter und Zionisten gegen den Islam. Die geistlichen Wegbereiter des militanten Islamismus glauben, dass durch Gebet und Gotteskrieg diese Verschwörung zerschlagen werden müsse. Die Durchsetzung der Scharia werde die Gesellschaft erneuern und die Entfremdung überwinden.

Paul Berman 69, zählt zu den großen Publizisten Amerikas. Er schrieb Terror und Liberalismus und Was man über den Islamismus nicht sagen darf.

Natürlich haben sich auch die Islamisten im Laufe der Zeit in Fraktionen aufgespalten, auch entlang konfessioneller Grenzen, etwa in Sunniten und Schiiten. Doch der geistliche Führer der Muslimbrüder unserer Tage, Scheich Jussuf al-Karadawi, predigt nun die Einheit und eine behutsame Annäherung an die Scharia. Dafür ist er bereit, die Amputationsstrafen für fünf Jahre ruhen zu lassen. Aber nicht alle Islamisten haben Geduld für einen langsamen Einigungsprozess. Der "Islamische Staat" (IS) erregt gerade deshalb Aufmerksamkeit, weil er sich für die Körperstrafen des Korans begeistert.

Alle Islamisten sind sich indes einig, dass die kommende Revolution das islamische Weltreich errichten wird. Es mag auf unterschiedliche Weise imaginiert werden, aber über die Eroberung Spaniens und Italiens ist man sich einig.

Man kann die gesamte Bewegung mit der christlichen Apokalyptik vergleichen. Ich aber halte es für plausibler, den Islamismus als den dritten großen Totalitarismus zu sehen. Er folgt auf den stalinistischen Kommunismus und den Faschismus mit seinem Traum von der Wiedererrichtung des Römischen Reichs. Wie ihre totalitären Vorbilder in Europa betreiben Islamisten einen öffentlichen Kult des Todes. Darin übertreffen sie alles bisher Dagewesene, wenn ihnen auch die technischen Möglichkeiten der Diktaturen des 20. Jahrhunderts fehlen.

Wieso konnte der Dschihad so vorzüglich gedeihen? Wie kommt es, dass in den reichsten und friedlichsten Ländern der Erde junge Menschen – wohlhabend genug, Zugang zu Computern zu haben, und gebildet genug, sie zu benutzen – ihre Zeit damit verbringen, auf den Webseiten des Todes herumzustöbern, um als Mörder und Selbstmörder zu enden? Sie werden verlockt von einem apokalyptischen Traum, einer Faszination für das Totalitäre, das zur dunklen Seite der Moderne gehört.

Die Kritik am Islam als Religion gilt als irrational und bigott

Junge Menschen verschreiben sich einer Kombination aus Nihilismus und Eschatologie, die befriedigend sein kann, weil sie dem chronisch Unglücklichen Trost gewährt. Der Islamismus bietet eine Erklärung für das Unglücklichsein, das in der Entfremdung von der "wahren" Natur des Menschen liege. Die Ursache dieser Entfremdung sieht der Islamismus im Werk von Verschwörern. Er behauptet einen ewigen jüdischen Plan gegen Gott und die Menschen. Er entfaltet die Freuden des Abscheus. Er verheißt eine leuchtende Zukunft im wiedererrichteten Kalifat.

Und nebenbei bietet er seinen Jüngern ein kurzes, aber ruhmreiches Leben als Gotteskrieger. Es gipfelt im Märtyrertod und verspricht etwas weit Realeres als 72 Jungfrauen – nämlich Ruhm und Ansehen bei den anderen Dschihadisten, zumindest für die kurze bis Spanne zum Tod. Obendrein schwelgt der Dschihad in romantischen Kostümen, was schon immer nach dem totalitären Geschmack war. Statt der schwarzen Hemden der Mussolini-Faschisten, statt der braunen Hemden der Nazi-Schergen ist nun die schwarze Uniform des "Islamischen Staats" in Mode.

Am Islamismus ist eigentlich nur eines rätselhaft: Warum wollten die Intellektuellen im Westen niemals über die islamistische Theologie reden? Schlimmer noch: Warum ist eine Literatur entstanden, die sich einer ernsthaften Debatte widersetzt? Wer heute sagt, dass der Islamismus aus dem Islam kommt, gegen den erhebt sich sofort ein Chor wütender Kritiker und zeiht ihn der "Islamfeindlichkeit". Die Kritik am Islam als Religion gilt als irrational, mittelalterlich und bigott. Auch wer sagt, dass das islamistische Denken der nicht islamischen Tradition der Nazis und der Ultra-Rechten Europas gleicht, wird ebenfalls als Islamfeind beschimpft.

Wer selbst Muslim ist und, wie Salman Rushdie, eine grundsätzliche Wut auf die Religion seiner Kindheit hat, wird noch schlimmer verleumdet. So erging es unzähligen muslimischen Schriftstellern und Gelehrten. Die Islamisten selbst predigen, dass die Islamfeindlichkeit eine große, den Islam bedrohende Macht sei, und allzu viele westliche Intellektuelle glauben das auch.

Offenbar fürchtet sich die intellektuelle Szene so sehr vor der Gewalt, dass sie deren ideologische Ursachen leugnet. Charlie Chaplin verspottete Hitler in seinem Film Der große Diktator und bekam Beifall. Rushdie verspottete den Ajatollah Chomeini in seinen Satanischen Versen und erntete eine Fatwa (also den Aufruf, ihn zu ermorden). Niemand wir es wagen, einen Roman zu schreiben, der den Kalifen des "Islamischen Staates" Abu Bakr al-Bagdadi, lächerlich macht. Und falls doch, werden die Verlage sich weigern, ihn zu drucken, und diese Weigerung mit Toleranz begründen: Man wolle den Islam nicht diskriminieren.

Und so fliegt die amerikanische Luftwaffe mit Unterstützung der Alliierten aus verschiedenen Ländern wieder gen Irak, und wahrscheinlich ist das gut so oder zumindest notwendig. Aber Terrorismus ist auch eine intellektuelle Waffe. Er sollte den Widerstand der Nachdenklichen herausfordern. Terrorismus, schrieb der französische Philosoph André Glucksmann einmal, ist unser philosophisches Problem Nummer eins. Man kann leider nicht behaupten, dass die intellektuelle Klasse seit den Anschlägen auf New York großen Mut bewiesen hätte, sich dem Problem Nummer eins zu stellen.

Aus dem Englischen von Myriam Alfano