Dass der Herbst naht, wissen die Schweizer spätestens, wenn ihre Krankenkassenpolicen ins Haus flattern. Nächste Woche ist es wieder so weit. Dann wird sich zeigen, was schon im Frühjahr klar war: Die Prämien steigen, und man wird mehr dafür bezahlen, um dasselbe zu bekommen. Für viele ist der Posten "Krankenkasse" neben der Miete der größte im Haushaltsbudget. Und so wiederholt sich das Ritual, das sich jedes Jahr abspielt. Man flucht – und wechselt die Kasse, um das Portemonnaie zu schonen.

Die Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse, über die in zehn Tagen abgestimmt wird, kommt da wie gerufen. Möchte man meinen. Sie verlangt, dass die heute 61 Krankenkassen durch eine einzige ersetzt werden. Die Prämien würden von kantonalen Agenturen erhoben. Die Befürworter versprechen sich einen Spareffekt von 300 bis 350 Millionen Franken pro Jahr, wenn sich das jährliche Kassenwechselkarussell nicht mehr drehen würde. Doch die Linke dürfte zum dritten Mal innert zehn Jahren mit demselben Thema vor dem Volk scheitern. Und die lateinische Schweiz an der Deutschschweiz. Gewinnen wird die Einsicht, dass das Gesundheitswesen nicht reformierbar ist. Warum eigentlich?

Wer Gesundheitswesen sagt, hat die Kostenexplosion im Kopf

Das Gesundheitswesen ist eine Riesenmaschine. Sie ist so komplex, dass man ein Insider sein muss, um den Überblick (vielleicht) zu haben. Wer aber Insider ist, steckt drin und ist (vielleicht) nicht unvoreingenommen: Gehört der Politiker, der Arzt oder der Gesundheitsökonom selber zum System, über das er spricht? Dreht er selber an einem Rädchen oder verdient Geld damit, einem Rädchendreher beim Optimieren des Rädchendrehens zu helfen?

Und so lauert überall die Gefahr, dass man auf dem Öl ausrutscht, mit dem die Riesenmaschine so perfekt geschmiert ist. Etwa, wenn man mit einem Politiker spricht, der in der Gesundheitskommission des National- oder Ständerates sitzt. Vor zwei Jahren deckten Journalisten des Beobachters auf, dass bis auf zwei Personen alle 38 Parlamentarier, die in einer der Kommissionen sitzen, mit einem Verband oder einer Firma aus dem Gesundheitsbereich liiert sind.

Eigentlich wissen es alle: Wir bräuchten nicht 297 Spitäler. Nicht 18 Orte, an denen am offenen Herzen operiert wird und auch nicht die neusten, besten und teuersten Untersuchungsapparaturen in jedem Regionalspital, die veralten, bevor sie amortisiert sind. Eigentlich wissen wir, dass das Überangebot niemandem dient, nicht einmal den Patienten.

Trotzdem gelingen große Umbauten nicht. Oder wie neulich ein hoher Bundesbeamter hinter vorgehaltener Hand sagte: "Das System ist unreformierbar."

Das beginnt bereits in den Kantonen. Also dort, wo die Gesundheitspolitik im Wesentlichen gemacht wird. Die Amtsdirektoren und Regierungsräte wissen, wie leicht man auf die Nase fallen kann, wenn man an der Maschine schraubt. Also riskieren sie lieber nicht zu viel. Wer würde einen Regierungsrat wählen, weil er androht, Spitäler zu schließen? Vielleicht sogar jenes, mit dem man sich verbunden fühlt, weil man dort geboren wurde oder seinem sterbenden Vater die Hand gehalten hat? Wer würde auf jemanden die Stimme geben, der verspricht, Krankenschwestern und Ärzte auf die Straße zu stellen? Vielleicht sogar jene Koryphäe, der man nach den guten Erfahrungen mit der Prostata-OP sofort wieder das Leben in die Hände legen würde?

Wer so denkt, liegt ganz im Trend des jüngsten Spital- und Klinikbarometers des Forschungsinstitutes gfs.bern: Die Schweizer wollen in jeder Region ein Spital und dort versorgt werden mit allem Wichtigen. Und sie betrachten die Spitaldichte als "nicht unbezahlbar".

Reformversuche scheitern aber nicht nur an föderalistischen Grenzen und regionalpolitischen Hürden, sondern auch am Widerstand von Pharma- und anderen Riesen. Zu viele profitieren vom heutigen System, in dem mehr als 300 000 Menschen – oder 6,6 Prozent der Schweizer Beschäftigten – eine Arbeit finden. Und viele Fragen sind schlicht tabu: Wollen wir uns auch in Zukunft die freie Arztwahl leisten? Zweit- und Drittmeinungen für jede Bagatelle? Soll bis zum Lebensende nur das Beste gut genug sein, auch wenn klar ist, dass eine Behandlung das Leben nur um Tage oder Wochen verlängern wird?

Darüber wird zwar diskutiert – aber nur in der Theorie. Wenn es drauf ankommt, also beim Gang an die Abstimmungsurne, dann meint die Mehrheit der Schweizer: Jeder Franken, der mein Leben verlängert, ist ein gut investierter Franken.

Und so verschlingt die Gesundheitsmaschine immer mehr. Zuletzt 68 Milliarden Franken, wie die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen. Das sind 709 Franken pro Einwohner und Monat oder 11,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) und mehr als je zuvor. Zum Vergleich: 1960 hatten die Gesundheitsausgaben noch fünf Prozent des BIP entsprochen. 80 Prozent der Kosten werden durch sieben Krankheiten verursacht. Krankheiten, die heute kein Todesurteil mehr bedeuten, aber höhere Kosten verursachen, weil man an den Krankheiten länger nicht stirbt – aber krank bleibt.

Kein Wunder, dass inzwischen jedem, der über das Gesundheitswesen spricht, auch schon die "Kostenexplosion" auf der Zunge liegt.