Dass Ronald Schill mal Hamburger Innensenator war, seine Freizeit gern mit Damen verbringt, in Rio de Janeiro als Ruheständler festsitzt, folglich nur noch Freizeit hat, nach eigenem Bekunden einmal, wirklich nur einmal, Kokain probierte, das alles ist ja hinlänglich bekannt. Da fügt seine Autobiografie, von einigen rätselhaften Sprachbildern abgesehen ("Mein Schwanz hat mir das Genick gebrochen"), nichts wirklich Neues hinzu.

In einer Hinsicht aber ist Schills Lebensbericht doch recht interessant, und zwar in Schills Selbstcharakterisierung. Schill bezeichnet sich nämlich als Hedonisten. Der Begriff scheint ihm wichtig zu sein. Bereits im allerersten Satz des Vorwortes schreibt Ronald Schill: "Als bekennender Hedonist war ich stets darauf bedacht, mein Leben so zu gestalten, dass es sich lohnt, darüber ein Buch zu schreiben."

Das Paradox des Satzes ist atemberaubend. Stammte er von einem etwas seriöseren Zeitgenossen, könnte man ihn glatt ins Curriculum für den Philosophieunterricht aufnehmen, um Gymnasiasten die Denkfigur des Paradoxons zu erklären. Ein Hedonist ist ja ein Mensch, der Lustgewinn zum obersten Prinzip erhebt und alles vermeidet, was mit Schmerz oder Frustration zu tun hat. Das hedonistische Lustprinzip ist bekanntlich das Gegenteil des Pflichtprinzips. Dieses wiederum beruht auf moralischen Normen. Nun behauptet Schill also im ersten Teil des Satzes, ein "bekennender Hedonist" zu sein. Der zweite Teil des Satzes aber könnte, ein wenig umformuliert, aus dem Maximenschatz des strengsten, lustfeindlichsten und spaßfreiesten unserer Philosophen stammen, von Immanuel Kant höchstpersönlich: Gestalte dein Leben stets so, dass es sich lohnt, darüber ein Buch zu schreiben. Antihedonistischer geht’s ja wohl nicht. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein unterdrücktes Leben ist: bei jedem Swingerclub, jedem Bürosex, jeder Freizeitvergnügung erst mal darüber nachzudenken, ob sich das im Sinn späterer Buchverwertbarkeit jetzt auch wirklich lohnt; also erlaubt oder verboten ist.

Ronald Schill hatte ja als Politiker ein sehr enges Verhältnis zum Strafen und Verbieten. Die küchenpsychologische Vermutung, dass er mit seinem populistischen Geschrei immer schon sich selbst meinte, entspricht wohl der Wahrheit. Schill ist alles, aber kein Hedonist. Schill ist ein waschechter Protestant. Auch Schills Buch kommt einer Selbstbestrafung gleich. Es ist ein durch und durch peinliches und dümmliches Geschreibsel, viel dümmer als der Autor selbst. Dass Schill Geld braucht und deshalb in den Sat.1-Container von Promi Big Brother ging, ist klar. Aber er würde genauso viel, wenn nicht mehr, mit einem Buch verdienen, das ihn weniger grausam herabsetzt. Jedem Hedonisten wäre das sonnenklar.

Man muss nicht die geringsten Sympathien für den Mann haben, um seinen Fall auch irgendwie traurig zu finden.