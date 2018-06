Der Mist ist vermutlich geführt. Immerhin darüber ist man sich einig in den beiden Kantonen. Basel-Land und Basel-Stadt werden auch nach der Abstimmung vom 28. September zwei unabhängige Stände bleiben.

Die Fusion wird scheitern – und das ist gut so. Das Baselbiet hat zu viele Vorzüge, um als Überlaufbecken einer Großstadt zu enden. Nur müssten die Baselbieter ihr Potenzial endlich entdecken und nutzen.

Vordergründig gibt es in Basel-Land wenig zu jubeln. Da ist zum Beispiel das Parlament, der Landrat. Jeweils am Donnerstag tagt er in einem unprätentiösen Verwaltungsgebäude in Liestal. Welch ein Unterschied zum städtischen Großen Rat: Im 500-jährigen Rathaus, mitten in der Basler Altstadt, sind sich die linksliberalen Politiker, von Basta bis Freisinn, meist einig, wie man das urbane Zentrum in die Zukunft führen will: mit mehr Geld für Bildung, mehr Genossenschaftswohnungen, mehr öffentlichem Verkehr. Auf dem Land hingegen herrscht großes Politkino. Emotionale Voten, unerwartete Zu- und Buhrufe, Seitenhiebe und Frontalangriffe, überraschende Schulterschlüsse und nicht selten: pures Chaos.

Aline Wanner ist Redakteurin im Schweizer Büro der ZEIT. Sie ist in Aesch (Kanton Basel-Landschaft) aufgewachsen und lebt heute in der Stadt Basel.

So mutiert der Parlamentsbetrieb in Liestal immer mal wieder zum Komödiantenstadl. Etwa, als sich SVP-Landräte vor der Fusionsdebatte aus ihren Sitzen erhoben und das Baselbieter-Lied anstimmten, um sich gegen die Städter zu wehren. Dass sich die Regierung der pathetischen Aktion anschloss, überraschte niemanden. Es war nicht das erste Mal, dass die Exekutive vergaß, wie man sich staatsmännisch verhält. Vergaß, dass es verschiedene Gewalten gibt. Vergaß, was sie eigentlich gerade zu tun hätte.

Ja, der Kanton war in den vergangenen Jahren mehr mit sich selbst beschäftigt als mit seinen Bürgern. Trotzdem scheinen die Baselbieter ihrer Heimat gegenüber loyaler denn je zu sein. Das zeigt sich gerade in Zeiten einer vermeintlichen äußeren Bedrohung, dieser Fusion, hinter der in ihren Augen die Städter stecken. Die Landschäftler bedrucken Hüte und Hemden mit Baselbieter-Stäben und rufen trotzig in die Welt: "Mir si und bliibe Baselbieter!"

Sie versammeln sich in Dorfbeizen, auf Schulhausplätzen unter Rivella-Sonnenschirmen, wandern auf die Hügel ihrer Gemeinden, sie singen Lieder von Heimat und Heimweh, erzählen sich zum hundertsten Mal die Geschichte der Kantonstrennung und entzünden eifrig Höhenfeuer.

Aber hurrapatriotische Politfolklore allein macht noch keine Zukunft. Basel-Land muss die Fusionsdebatte nutzen, um aus der Stadtabwehr eine Landidentität zu schmieden. Ein Selbstbild, das mehr ist als bloße Nostalgie, gepaart mit Argwohn und Neid gegenüber den finanziell gut gebetteten Städtern.

Seit einem halben Jahrzehnt gilt Basel-Land als verarmter Landkanton. Nachdem FDP-Finanzdirektor Adrian Ballmer 2010 eine tiefrote Staatsrechnung mit einem strukturellen Defizit von rund 120 Millionen Franken präsentieren musste und fortan Sparen sein Lieblingswort und Steuererhöhungen seine Lieblingsdrohung wurden, tröpfelte das Finanzproblem langsam ins Bewusstsein der Leute. Und ist dort seither kaum mehr wegzubekommen. Im Gegensatz dazu präsentiert die städtische SP-Finanzdirektorin Eva Herzog seit Jahren schwarze Zahlen. Der Stadtkanton profitiert von den Steuern der zahlungskräftigen juristischen Personen. Allen voran der Pharmaindustrie. Vorbei sind die Zeiten, in denen Basel als AAA-Stadt galt, die kaum für ihre Ausländer, Alten und Arbeitslosen aufkommen kann.

Im Baselbiet hingegen dominiert seit Jahren die Krisenrhetorik. Auch im April 2012, als der Regierungsrat an einer Tagung "Szenarien für den Kanton Basel-Landschaft 2030" arbeitete und die Devise ausgab: "Miir wäi fürsi luege." Drei Monate später versenkte eine klare Mehrheit der Stimmbürger das sogenannte Entlastungspaket; mit ihm sollte der Kanton langfristig wieder schwarze Zahlen schreiben.

Für den Baselbieter Politologen Christian Bolliger war die Abstimmung über das Sparpaket einer von zwei Tiefpunkten in der jüngeren Baselbieter Geschichte. Das Vertrauen des Volkes in die Regierung war erschüttert. FDP-Finanzdirektor Ballmer, einst stolzer König des Baselbietes, trat ein Jahr danach zurück. Als geschlagener Hund.

Der zweite Tiefpunkt, meint Bolliger, folgte ein halbes Jahr nach Ballmers Rücktritt. Damals wurde bekannt, dass mehrere Regierungsmitglieder Spesen und Honorare bezogen hatten, die ihnen eigentlich nicht zugestanden hätten. Die Affäre wurde nur schleppend aufgearbeitet, widerwillig zeigten sich die Politiker ihre Reue. Besonders SP-Bildungsdirektor Urs Wüthrich übte sich mehrmals in seiner Lieblingsdisziplin: dem öffentlichen Trötzeln. Im nächsten Februar wird Wüthrich zurücktreten. Mit den Erneuerungwahlen, sagt Bolliger, werde ein für den Kanton wichtiger personeller Erneuerungsprozess fortgesetzt, der das Vertrauen in die Regierung wieder stärken werde.