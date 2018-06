Von Geburt an war die Welt für ihn ein globales Dorf. Die Eltern – ein Volk, zwei Nationalitäten – heirateten in einem dritten Land und zogen auf einen anderen Kontinent, wo er zur Welt kam. Dort entstand zum zweiten Mal verballhornt der Name, unter dem er bekannt wurde. Zurück in der Heimat der Mutter, fand der Vater keine Arbeit; als er erschöpft tot zusammenbrach, war der Sohn zwölf. Die Mutter starb zwei Jahre später. Mit der Schwester zog er in ein anderes Land, das er knapp drei Jahre später verließ, um sich da niederzulassen, wo laut Pass seine Heimat war. Doch "Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit schwenken keine Nationalfahnen" – so war sie für ihn nur der Ort, um aufzubrechen. Zunächst im Kopf. Aus unmittelbarer Anschauung hatte er historische Veränderungen miterlebt, das intellektuelle Rüstzeug für die Verarbeitung seiner Erfahrungen holte er nun nach. Die zu Heimat gehörige emotionale Bindung fand er in einer Organisation, der er sich verschrieb. Erst später erkannte er, dass ihr Ziel nicht allen Schmerz beseitigen konnte. Und er nicht dazu gemacht war, ihr auch berufsmäßig zu dienen. Er blieb loyal, auch als der Halt, den sie gab, in den Grundfesten erschüttert wurde und sein Zugehörigkeitsgefühl seine Karriere behinderte. Das schärfte eher seinen analytischen Blick, wie die Wurzellosigkeit und Mehrsprachigkeit seine Fähigkeit zu kritischer Distanz. Die Vorsichtsmaßnahmen eines potenziellen Flüchtlings legte er nie ab: Immer hatte er einen gültigen Pass und genügend Geld dabei, um sofort eine Fahrkarte kaufen zu können, auch als er auf dem Weg zu bürgerlicher Ehrbarkeit war.

Im zweiten Anlauf glücklich verheiratet, kam er mit einiger Verspätung in dem kosmopolitischen Dorf Academia an, bereit, die Welt zu verändern – wenn auch eher mit Worten als mit Taten. Immer wieder forderte er ein, größere Horizonte in den Blick zu nehmen und soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. "Von selbst wird die Welt nicht besser." Als engagierter Beobachter fast eines Jahrhunderts betrachtete er Leute wie sich als "Führer zu einem Abschnitt in der Vergangenheit, zu jenem anderen Land, wo man die Dinge anders getan hat, denn sie haben selbst dort gelebt". Wer war’s?

Lösung aus Nr. 38:

Christine Westermann, geboren 1948, und Götz Alsmann, geboren 1957, moderieren seit 1996 im WDR gemeinsam die Kult-Unterhaltungssendung "Zimmer frei". Westermanns aktuelles Buch übers Älterwerden "Da geht noch was" steht seit Monaten auf den Bestsellerlisten