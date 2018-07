Wolfgang Unzicker (1925 bis 2006) war nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Robert Hübner ein herausragender Repräsentant des (bundes-)deutschen Schachs – weltweit nicht nur seiner Schachkunst wegen, die ihn zum besten Amateurspieler der Welt werden ließ, bewundert, sondern auch wegen seiner charakterlichen Festigkeit hochgeschätzt. Anfang des Jahres ist von Gerhard Josten im ChessCoach Verlag eine Biografie über Unzicker erschienen. In dieser wird in vielen Zeugnissen von Zeitgenossen und Weggefährten (aber auch von ihm selbst) sein reiches privates und schachliches Dasein nochmals lebendig. Ich selbst bin froh und stolz, nicht nur zwei Jahrzehnte in der bundesrepublikanischen Mannschaft Seite an Seite mit Wolfgang, sondern oft auch gegen ihn gespielt zu haben, nicht zuletzt bei zwei Stichkämpfen um die deutsche Meisterschaft.

Bei der Trauerfeier in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz, die nicht jedem Sterblichen ihre Pforten öffnet, erinnerte der Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichts an den untadeligen Vorsitzenden Richter seines Hauses, der trotz seiner großen Fähigkeiten immer bescheiden geblieben sei, ein Vorbild im Gericht, aber auch im Leben, nicht zuletzt für seine Familie mit den drei Söhnen – "ein pater familias, kein Patriarch".

Wie luchste Wolfgang als Schwarzer 1952 in Saltsjöbaden dem Schweden Gösta Stoltz vorbildlich und listig zugleich dessen Dame ab?

Lösung aus Nr. 38:

Welches Opferfinale besiegelte das schnelle Ende des armen schwarzen Wanderkönigs am Brettrand? Zuerst das Damenopfer 1.Dxg4+!, und nach 1...Kxg4 2.Le2 matt war’s schon vorbei