Die Landtagswahlen haben ein eisernes Gesetz deutscher Politik bestätigt: Rechts von der Union entsteht keine respektable Rechte in der Art der Thatcher-Tories oder US-Republikaner, einer Mischung aus Marktliberalen und Kulturkonservativen. Der jüngste Beweis ist die AfD, die auf Anhieb elf, zwölf Prozent geholt und die Ex-Regierungspartei FDP als "Sonstige" deklassiert hat.

Den Triumph verdankt sie ihrer rechtspopulistischen Häutung. Bei ihrer Geburt 2013 war die "Alternative" eine achtbare Partei, auch wenn die Etablierten die AfD als "Professorenverein" verlachten. Legitim und nützlich nach dem Crash von 2008 war ihr Euro-Skeptizismus, das Stochern in den Konstruktionsfehlern der Währung, die Kritik an einer Politik, die in der Panik EU-Verträge brach – zum Beispiel das Verbot der Haftung für die Schulden der anderen. Die AfD predigte Marktwirtschaft und Fiskaldisziplin.

Etwas kathedermäßig war sie damals, aber "rechts" nicht im deutschen, sondern im angelsächsischen Sinne, also ohne das nationale Geraune, das Ressentiment und den Rassismus, die sich von der NPD zu den Reps ziehen. Doch lacht heute niemand mehr über die Magnifizenzen, die jenseits von AfD-Chef Bernd Lucke ohnehin nicht mehr das Gesicht der Partei prägen. Die Prof-Partei ist zur Protest-Partei geworden – wie jene Rechtspopulisten, die überall in Europa Wut und Abstiegsangst auf die Wahlurnen leiten. Der doppelstellige Erfolg bestätigt das "verbesserte" Geschäftsmodell.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT.



Mit "neoliberal" – mit offenen Märkten nach innen und außen –, wie erzürnte Medienmenschen meinen, hat das nichts zu tun, sondern mit einem einzigen Wort: "Zumachen". Gegen Globalisierung, Einwanderung, Flüchtlinge, Kriminalität (zumal ausländische). Schon gar nicht ist die AfD die Partei der "radikalen Libertären", wie die FAZ zu berichten wusste. Libertäre wollen nach eigener Fasson selig werden, die AfDler predigen wider den Sittenverfall: gegen Homo-Ehe und Abtreibung, für die "Drei-Kinder-Familie" und "Lebensschutz". Der Angstgegner ist die Moderne, die seit Beginn der Digital-Ära Produktions- und Lebensbedingungen noch schneller umwirft als weiland die Dampfmaschine.

Lucke beklagt die "Entartung der Demokratie" – ein unseliges Wörtchen, aber signalstark, versteckt sich dahinter das antiparlamentarische Ressentiment der alten Rechten. Ein "Hausfrauengehalt" hat mehr mit Mutterkreuz als mit Berufschancen zu tun. Der Nationalismus, ein klassisches Markenzeichen der Altvorderen? Der schlägt wie so viel Codiertes in der AfD einen Haken: Die Partei ist pro-Putin, somit antiwestlich. Dahinter lauert ein alter Sonderweg: Zusammen können Deutsche und Russen das Schicksal Europas lenken.

Es fehlt allerdings der aggressive Nationalismus von 1890 ff. Dieser Rechtspopulismus ist defensiv, isolationistisch. Die Welt sollte doch, bitte schön, vor den deutschen Grenzen haltmachen und uns in Ruhe lassen. Der Reflex ist verständlich, das Rezept ist es nicht. Ein Land, das an der Kreuzung aller europäischen Wege liegt, das die Hälfte seiner Wirtschaftsleistung ausführt, das von Innovation und Wettbewerb lebt, wird im umzäunten Reihenhaus nicht florieren.

Die Merkels und Gabriels wissen das. Sie sollten die Gaukler und Rauner nicht länger ignorieren, sondern konfrontieren. Sie hätten die besseren Argumente.