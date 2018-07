Der tolle Motor! Das kühne Design! Und erst diese gewisse zupackende Anmutung der Frontpartie, die den zu Überholenden beim Blick in den Rückspiegel zusammenfahren lässt! So etwas mögen Mümmelgreise seufzen, deren automobil-ästhetisches Gefühl im letzten Jahrhundert stehen geblieben ist. Benzinromantik, vorbei. Alfa Romeo? Ist ein umgespritzter Fiat, der ein halber Chrysler ist. Die damalige Entenfabrik Citroën und Peugeot schrauben an BMW-Motoren, Daimler baut zusammen mit Nissan und Renault (!) ein Edelauto. Das ist alles nur konsequent, denn infolge der Windkanaloptimierung sind moderne Autos auch äußerlich kaum noch zu unterscheiden. Was bleibt da, um sich von der Konkurrenz abzusetzen? Der Raum, den Ingenieure so spröde "Fahrgastzelle" nennen: das Interieur. Die mobile Wohnlandschaft. Der Erlebniswert dieser zwei Kubikmeter Innenraumes wird zum unique selling point, zum Alleinstellungsmerkmal. Das beweist die schiere Existenz der Messe Automotive Interiors, die Ende Juni in Stuttgart zu Ende ging. Es war ein Fest des schönen Scheins, oder, etwas unfeiner formuliert: Der Messerundgang war ein Lehrgang im optischen Täuschen und Tricksen.

Ach Leder! Tausende ist dem Fan die Lederausstattung im Luxusauto wert. Genüsslich schnuppernd, lässt sich der Besitzer in die nach Wild, Luft, Leben und Abenteuer riechende Kuhhautbespannung sinken. Wie gut, dass er nicht ahnt, dass diese Haut mehrfach "gespalten", also in dünne Schichten aufgetrennt wurde, von "totgewalzter Kuh" spotten die Experten am Stand für Innentürschäume. Chemische Bäder haben das letzte Fitzelchen Leben weggewaschen, nicht die kleinste Verletzung durch Zäune wird geduldet. Final aber wird der obersten Lackschicht ein synthetischer Lederduft beigemischt. Der nichts mit dem echten, pflanzengegerbten, fischölgefetteten Leder unserer Vorfahren gemein hat. Leder riecht heute nach Gummi und Lösungsmitteln, eben nach – Schuhgeschäft.

An einer Art Garderobe, an der Zenda Leather, eine Tochter des brasilianischen Rindfleischgiganten JBS, seine Lederlappen präsentiert, kursiert die Geschichte, wie ein süddeutscher Autobauer vor Jahren einmal gutes altes Echtleder geschreddert und in Säckchen unterm Fahrersitz versteckt haben soll. Erfolg: Begeisterung. Doch die Furcht vor einem Imageschaden durch Enttarnung überwog. Die Ledersäckchenidee verschwand im Firmenarchiv. Bei Zenda geht man im Übrigen mit der Mode: Veloursleder ist nur noch was für Schnarchnasen. Glattleder ist angesagt, nicht mehr schwarz, das kommt in Asien nicht an, schon gar nicht blau, wie es vor Jahren mal en vogue war. Champagner, das trifft den Zeitgeist. Und noch ein Fake: Die Noppen auf dem Lederderivat sind selbstverständlich bloß naturidentisch. In die Lackschicht geprägt.

Zweiter Megatrend bei der automobilen Inneneinrichtung: haptisch relevante Farbtupfer. In den Winkeln des Lederlenkrads, auf dem Schaltknauf oder einer Zierleiste hätten die Automobildesigner gern metallisch wirkende farbige Flächen, die sich – und das ist hartes Brot für die Entwickler – auch noch kühl anfühlen sollen.

In so aufwendigen wie teuren Verfahren der Galvano- oder Plasmatechnik platzieren Beschichtungsexperten auf einem Chromuntergrund ultradünne metallische Schichten, die grün, golden oder – sehr begehrt und sehr selten – tiefschwarz glänzen. Im letzteren Fall benutzt man diamantenähnlichen Kohlenstoff, der extrem hart wird und zugleich glatt ist und kühl. Es leuchtet ein: Schlimmeres kann einem Autofahrer kaum passieren, als auf eine Metallfläche zu fassen, die sich handwarm wie Plastik anfühlt.

Und nun, nach Geruch und Tastsinn, noch etwas für die Augen. Denn es wäre ja skandalös: Da hat man hunderttausend Euro für sein neues Auto ausgegeben, nur um nächtens im Dunkeln zu sitzen, wie man es auch in einem alten Golf II könnte. Die Dame auf dem Beifahrersitz trüge ihre sündhaft teuren Manolo-Blahnik-Stilettos – und niemand würde sie sehen! Nein, bis dato mag Dunkelheit im Auto als normal und sinnvoll gegolten haben. Doch das ändert sich gerade. Ein Heer von Nachtdesignern vertreibt die Finsternis aus den Interieurs.

Ein Leselämpchen, wird der Mümmelgreis einwerfen, hatte ich schon in meinem R4! Sogar indirektes Handschuhfachlicht kennen wir schon von anno dunnemals. Doch wie heute Oshino Lamps aus Nürnberg einen neuen Jaguar illuminiert, das ist ein Wunder an Lichtdesign. Im Wesentlichen sind es millimeterdünne Leuchtlinien, welche den Innenraum strukturieren und in ein "Ambientelicht" tauchen. Wo immer die Konstrukteure einen Spalt gelassen haben, verlegt Oshino dahinter bis zu 1,40 Meter lange, biegsame prismenbesetzte Glaskörper, die Lichtlinien zeichnen. Am Tage unsichtbar, können sie nachts eine sportliche Sprache sprechen oder zurückgelehnte Gemütlichkeit suggerieren. Aus Nullachtfünfzehn-Dunkelheit wird eine feierlich inszenierte Innenlandschaft mit schwebender Mittelkonsole und ungeahnten Weiten im Fond.

Damit den Nachtdesignern nicht langweilig wird, kommen demnächst auch diese brandneuen, leuchtenden Stoffe zum Einsatz, in welche lichtleitende Fasern eingewoben werden. Die Möglichkeiten sind atemberaubend. Glimmende Türbespannungen, schimmernde Kopfstützen oder Teppiche – einer hat schon mal angefangen. Der kleine flotte Opel Adam hat schon einen Himmel mit Sternen, die nachts leuchten. Wer stattdessen ein Glasdach bevorzugt, riskiert, über seinem Auto bedeckten Himmel zu sehen. Ein Unding!