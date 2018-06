Zu den verhängnisvollen Fehlentwicklungen, die sich das schläfrige Merkeldeutschland glaubt leisten zu können, gehört die allgemeine Verachtung der Wissenschaften, insbesondere der Soziologie und ihrer Einsichten in die Beschaffenheit des Menschen. "So ein Kauderwelsch versteht kein Mensch!", tönt es von überall. Doch wie es der Zufall will, erreicht uns dieser Tage aus Amerika eine Studie, die geeignet ist, alle Unbelehrbaren wieder mit der Wissenschaft zu versöhnen. Familienforscher der Rutgers University haben nämlich festgestellt, dass es in einer normal ablaufenden Zweierbeziehung nicht auf das Glück des Mannes ankomme, sondern einzig und allein auf das Glück der Frau. Sobald die Frau mit ihrem Dasein vollumfänglich zufrieden sei, halte die Ehe zur Not sogar ein Leben lang, während dem Mann an ihrer Seite bloß eine Statistenrolle zukomme. Sollte er damit unzufrieden sein, schreibt das Journal of Marriage and Family in seiner neuesten Ausgabe, so spiele dies für das Beziehungsglück so lange keine Rolle, wie dies von der Frau unbemerkt bleibe.

Doch Vorsicht, die herzige US-Studie ist kein Freibrief für Chauvis! Aus ihr folgt nicht, dass Männer verhaltenstechnisch aus dem Schneider sind und tun und lassen können, was sie wollen. Das Gegenteil ist der Fall, beteuern die Forscher aus dem familienfreundlichen Bundesstaat New Jersey. Gerade weil es auf den Mann nicht ankomme, kommt es einzig und allein auf ihn an. Auf keinen Fall dürfe er künftig seine Socken überall rumliegen lassen oder die gelegentliche Mitarbeit am Wickeltisch vollständig einstellen. Stattdessen müsse der Mann ungeachtet seiner eigenen Lage die Zufriedenheit der Frau proaktiv fördern und ihr auch dann einen Wunsch von den Lippen ablesen, wenn dieser noch gar nicht sichtbar vorhanden sei.

Geben wir dem männlichen Leser ein Beispiel. Wer ein vorbildlicher Ehemann sein möchte, der schenkt seiner Auserwählten eine modische Einhandsegeljacht und hofft darauf, dass seine Allerliebste von dieser nautischen Gerätschaft schon immer geträumt hat: "Danke, liebster Mann! Heimlich habe ich mir schon lange eine Einhandsegeljacht von dir gewünscht!" Um die Zufriedenheit der Frauen in Standardgeschenksituationen noch zu steigern, sollten Männer sich aufrichtig mitfreuen und dabei im Stillen an Oscar Wilde denken: "Der einzige Reiz der Ehe ist, dass sie ein Leben der Täuschung für beide Teile absolut notwendig macht."

