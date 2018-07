DIE ZEIT: Herr Gysi, die Linke will die Terrortruppen des IS nicht mit Bomben bekämpfen. Wollen Sie deren Morden weiter zuschauen?

Gregor Gysi: Nein, aber bei allen militärischen Interventionen muss das Völkerrecht gelten. Der UN-Sicherheitsrat muss entscheiden. Unabhängig davon müssen wir mehr humanitäre Hilfe leisten. Es ist eine Frechheit, dass im Moment ausgerechnet ein Nato-Staat, die Türkei, Hilfsorganisationen an der Grenze behindert. Und wir tun nicht genug, um die finanziellen Spielräume des IS zu beschneiden. Warum wird dessen Erdöl noch gekauft? Warum sind die Konten der Familien in Katar oder in Saudi-Arabien, die ihn finanzieren, noch nicht gesperrt? Unsere Regierung sagt, die Kontensperrung sei nicht so einfach. Aber als es um die Ukraine ging, funktionierte die Sperrung von russischen Konten ganz schnell.

ZEIT: Sie lehnen Luftschläge also nicht grundsätzlich ab?

Gysi: Der IS ist eine terroristische Söldnerarmee, die man nur militärisch stoppen kann. Mit guten Worten werden Sie da nichts bewegen. Es gibt selbstverständlich ein Selbstverteidigungsrecht Syriens und des Iraks. Aber wir wissen auch, wie der IS entstanden ist – durch massive Unterstützung einiger arabischen Länder und der Türkei.

ZEIT: Wäre eine Bombardierung mit UN-Mandat denn richtig?

Gysi: Um das zu beantworten, müsste ich mir dieses Mandat, was es ja noch nicht gibt, erst einmal anschauen. Mir wäre wohler, wenn die Vereinigten Staaten nicht den Weltpolizisten spielten, sondern andere Länder vorangingen. Eine militärische Rolle Deutschlands im Nahostkonflikt verbietet sich aber schon aus historischen Gründen.

ZEIT: Zeigt Obamas Bemühen um ein breites Bündnis nicht, dass die Amerikaner gerade nicht Weltpolizei sein wollen?

Gysi: Der Irakkrieg hat auch mit einer Allianz der Willigen angefangen. Deshalb war der Krieg nicht weniger völkerrechtswidrig. Am Ende war er ein Verhängnis für die Region. Es liegt doch an diesem Krieg, dass die irakische Regierung heute nicht in der Lage ist, ihre Grenzen selbst zu schützen.

ZEIT: Mit Ihrer Haltung lassen Sie kurzfristig die Zivilbevölkerung im Stich.

Gysi: Nein, man kann sich zum Beispiel viel intensiver um die Flüchtlinge kümmern. Außerdem müssen wir mit Assad – egal, wie wir ihn einschätzen – darüber reden, wie wir gemeinsam den IS bekämpfen können und welche Alternativen es zur Selbstzerstörung der Region gibt. Die Vereinigten Staaten wollen jetzt die gemäßigten Rebellen in Syrien mit Waffen unterstützen. Da frage ich mich erstens, wer das überhaupt sein soll, und zweitens, wie Assad darauf reagieren wird. Das ist die falsche Strategie. Nach meinen Informationen wäre auch Russland bereit, gegen den IS vorzugehen. Obama kann Putin jederzeit anrufen.

ZEIT: Wer ist schuld daran, dass es im Sicherheitsrat keinen gemeinsamen Beschluss gibt?

Gysi: Beide. Ich würde Obama und Putin am liebsten in einem Raum einschließen, bis weißer Rauch aufsteigt, weil die beiden sich einig sind. Das Problem ist doch, dass der Westen im Kalten Krieg gesiegt hat und mit dem Siegen danach nicht aufhörte. Wir haben die alte Ordnung aus dieser Zeit überwunden, aber wir haben noch keine neue, nur drei Weltmächte, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden: Die USA, Russland und China. Diese Staaten müssen gemeinsam den Frieden sichern. Dann erst kommt die Verantwortung von Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland.