Fußball ist ein Spiel mit einfachen Regeln: Der Ball muss so oft wie möglich ins Tor des Gegners. Und wenn der Ball zu oft ins eigene Tor fällt, wird irgendwann der Trainer entlassen.

Bei den beiden großen Hamburger Vereinen, dem HSV und dem FC St. Pauli, landeten in dieser Saison beängstigend schnell zu viele Bälle im eigenen Tor. Es dauerte nur wenige Spieltage, bis beide Clubs den Cheftrainer entließen. Joe Zinnbauer, 44, trainiert nun den HSV. Thomas Meggle, 39, den FC St. Pauli.

Die beiden Vereine, die so viel Wert darauf legen, dass sie so unterschiedlich sind, gleichen sich im Moment der Krise an. Zumindest was ihre sportliche Ausrichtung angeht. Der FC St. Pauli steht nach einem völlig verkorksten Saisonstart ganz unten in der Tabelle. Wer kann retten? Einer, den alle kennen, den alle mögen. Einer der Legenden von 2002, als das kleine St. Pauli die großen Bayern mit 2 : 1 besiegte.

Der HSV spielte eine Katastrophensaison und fing die neue auch nicht besser an. Kein Tor, letzter Tabellenplatz. Wer kann retten? Einer, der für ein Prinzip steht, das sich schon einmal bewährt hat. 2004, als der neue alte Sportchef Dietmar Beiersdorfer erstmals den HSV führte, holte er Thomas Doll, den Nachwuchstrainer. Er gab einem völlig verunsicherten Verein Mut und führte ihn auf einen Europapokalplatz.

Den Nachwuchstrainer zum Chef zu machen ist riskant. Schafft er es, den Respekt der Millionäre zu gewinnen? Hält er dem Druck stand? Häufig sind solche Benennungen Verlegenheitslösungen. Nicht so in Hamburg.

Meggle und Zinnbauer haben mit dem Nachwuchs gezeigt, dass sie erfolgreichen, offensiven Fußball spielen lassen können. Für beide Vereine ist ihre Beförderung der richtige Schritt. Sie unterlaufen den Erwartungsdruck, der jedem arrivierten Coach entgegengeschlagen wäre. Den jungen, unerfahrenen, sympathischen Trainern verzeiht man eher ein schlechtes Spiel. Ihnen wird das zugestanden, was der HSV und St. Pauli am nötigsten haben: Zeit, um ein echtes Konzept auszuarbeiten. Damit der Ball wieder häufiger im gegnerischen als im eigenen Tor landet.