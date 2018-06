All die berühmten Motive, die Edward Weston zu einem der ganz großen Fotografen des 20. Jahrhunderts gemacht haben, sind dabei: zum Beispiel die Aktaufnahmen von seiner Assistentin und späteren Ehefrau Charis Wilson, wie sie mal bäuchlings auf dem Boden liegt, mal mit überkreuzten Beinen ihr rechtes Knie umfasst, während der Kopf mit den geflochtenen Haaren auf dem linken ruht. Auch die Schneckenhäuser gibt es, von vorn und von der Seite aufgenommen. Die Paprikaschoten, die Weston so sparsam ausleuchtete, dass sie auf seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen wie muskulöse Rückenakte aussehen. Die Kopfporträts aus Mexiko, die Wolkenbilder und die Dünen, die kalifornische Küste und die Stadtansichten aus Louisiana. Es ist eine veritable Weston-Werkschau, jedem Museum würde sie Ehre machen. Nun ist sie von diesem Freitag an in der Sotheby’s-Zentrale an der York Avenue in New York zu sehen.

Sie hängt dort allerdings nur vier Tage lang, dann werden alle Bilder versteigert: 548 Silbergelatine-Abzüge, die nicht einzeln, sondern als Gesamtlos aufgerufen werden. Bei zwei bis drei Millionen Dollar liegt der Schätzpreis. Wer weiß, dass schon 2007 ein einziges Muschelfoto von Weston bei Sotheby’s 1,105 Millionen Dollar erzielte, könnte zunächst von einem Irrtum ausgehen: ein Druckfehler, mindestens zwei Nullen fehlen hinter der Taxe. Tatsächlich erklärt sich der Preis aus der Geschichte des Konvoluts. Edward Weston starb 1958 im Alter von 71 Jahren. Die Aufnahmen, die nun als "The Master Set" angeboten werden, wurden erst später abgezogen – von den Originalnegativen zwar, aber eben nicht durch Edward Weston selbst.

Viele Sammler sehen darin einen maßgeblichen Unterschied. "Der Begriff des Originals in der Fotografie ist komplex", erläutert Simone Klein, Fotoexpertin bei Sotheby’s in Paris. "Ich spreche lieber von Vintage-Prints, späteren Prints und Modern Prints." Nur Bilder, die vom Fotografen selbst kurz nach der Aufnahme in der Dunkelkammer abgezogen wurden, die "Vintage-Prints", gelten als in höchstem Maße authentisch. Denn nur bei ihnen und bei den späteren, aber immer noch vom Fotografen selbst gefertigten Abzügen kann der Sammler davon ausgehen, dass dieser auch in jedem Detail entschieden hat, wie das einzelne Foto aussehen soll. In der analogen Dunkelkammer hatte er die Möglichkeit, an den Kontrasten, der Körnigkeit, dem Bildausschnitt einer Fotografie zu arbeiten. Mit seiner Signatur – mal auf der Bildseite unter dem Motiv, mal auf der Rückseite – bestätigte der Fotograf anschließend sein Einverständnis mit dem Ergebnis. Oft ist die Zahl dieser autorisierten Abzüge streng limitiert.

Bei den sogenannten Modern Prints, die erst nach dem Tod eines Fotografen produziert werden, ist all das nicht der Fall. Seit in den vergangenen Jahrzehnten die Preise für Fotografien stetig gestiegen sind, gab es auch in diesem Marktsegment eine Reihe von Skandalen um vermeintliche Vintage-Prints, die sich als posthume und in keiner Weise autorisierte Abzüge herausstellten. Der Hamburger Profifotograf und Sammler Werner Bokelberg kaufte zwischen 1994 und 1996 von einem Mann namens Benjamin Walter insgesamt 68 angebliche Vintage-Prints des Surrealisten Man Ray. Per Scheck bezahlte er dafür rund zehn Millionen Franc, umgerechnet über eine Million Euro. Die Abzüge stammten angeblich von der Witwe eines Mitarbeiters von Man Ray, erwiesen sich aber, als eine Kuratorin des New Yorker Metropolitan Museum of Art bei einer Ausstellung misstrauisch wurde, als Fälschungen: Sie waren auf einem Fotopapier abgezogen worden, das es erst seit den 1990er Jahren gab – als der Künstler schon gut 15 Jahre tot war. Da nützte Benjamin Walter auch der Hinweis auf Walter Benjamin und seinen 1936 veröffentlichten Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit nicht mehr viel.

1999 musste dann Walter Rosenblum, ein damals 81 Jahre alter Fotograf und Fotohistoriker aus Queens, eingestehen, dass er Vintage-Prints des Arbeiterfotografen Lewis Hine gefälscht und signiert hatte. Rosenblum hatte Hine in den 1930er Jahren kennengelernt, als dessen berühmte Aufnahmen vom Bau des Empire State Building in Manhattan entstanden. Nach dem Tod des Fotografen 1940 verwaltete Rosenblum dessen Nachlass. Seine Fälschungen fielen auf, weil sie grauer als die sepiafarbenen Abzüge von Hine waren. Chemische Tests ergaben, dass das verwendete Papier optische Aufheller enthielt, die es zu Hines Lebzeiten noch nicht gab. Zu den Geschädigten zählten namhafte Fotogaleristen wie Howard Greenberg, Edwyyn Houk und Robert Mann.

Trotzdem können auch Modern Prints ernsthafte Sammlerobjekte sein: vorausgesetzt, es sind autorisierte Fachleute, die den Zugang zu den Negativen eines Fotografen erhalten, und die entstandenen Abzüge werden als zeitgenössisch markiert. "Die Provenienz und das Material müssen stimmen", sagt Simone Klein. "Nehmen Sie zum Beispiel die Modern Prints, die die Sander-Familie nicht nur autorisiert, sondern selbst gefertigt hat. Sie war und ist autorisiert, von den Originalnegativen zu drucken. Diese Modern Prints sind, wie viele andere auch, absolut seriös und absolut sammelnswert."

Die Hamburger Griffelkunst-Vereinigung zum Beispiel bietet ihren Mitgliedern seit vielen Jahren moderne und vom jeweiligen Nachlass autorisierte Editionen von Klassikern wie Franz Roh, Wols, Chargesheimer, Anton Stankowsi oder Fritz Brill an. Selbst viele noch lebende Fotografinnen und Fotografen legen ihre Abzüge in die Hände von spezialisierten Fachlaboren, die ihre künstlerische Handschrift kennen und denen sie vertrauen. Henri Cartier-Bresson etwa stand angeblich nie selbst in der Dunkelkammer. Signiert oder gestempelt hat aber auch er nur, was seiner Bildintention voll und ganz entsprach – auch wenn die Abzüge von anderer Hand stammen.

Das trifft nach Angaben von Sotheby’s auch auf das Edward-Weston-Konvolut zu, das in der kommenden Woche in New York versteigert wird. Schon als sie noch Kinder waren, nahm Edward Weston seine Söhne Cole und Brett mit in die Dunkelkammer, um sie mit dem Handwerk des Fotoprintens vertraut zu machen. In seinem Testament legte der Vater fest, dass nur Cole, selbst ein anerkannter Fotograf, nach seinem Tod von den Negativen weiter abziehen dürfe. Nach dessen Tod 2003 wurde der gesamte Nachlass dem Center for Creative Photography an der University of Arizona in Tucson übergeben. Von dem, was der Sohn an Modern Prints des Vaters hinterließ, lebt bis heute die Familie. Auf seiner Website bietet Enkel Kim Weston die Aufnahmen seines Großvaters als unlimitierte, von Cole Weston gefertigte Editionen zu Preisen zwischen 3000 und 11.000 Dollar an.

Nur ein einziges Edward-Weston-Negativ gab dessen Sohn Cole an den Enkel Kim weiter: eine Aktaufnahme von 1943, die seine Ehefrau Charis im Haus der Familie in Wildcat Hill hinter einem Fenster zeigt. Sein Großvater habe sicher gewollt, erklärt Kim Weston dazu, dass seine Bewunderer seine Bilder auch sammeln könnten. Deshalb zieht er dieses eine Negativ weiter ab. Und deshalb kostet ein vom Enkel signierter Abzug vom Originalnegativ nur 620 Dollar.