DIE ZEIT: Herr Eckert, was hat sich für Sie zuletzt verändert?

Rainer Eckert: Was sich oft ändert, ist der Ort, an dem ich übernachte: Kürzlich war ich in Danzig, in Estland und in Lettland, demnächst geht es nach Seoul.

ZEIT: Warum sind Sie so viel unterwegs?

Eckert: Weil ein großes Jubiläum bevorsteht, der 25. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Ich will darüber an den jeweiligen Orten berichten – in Seoul werde ich zum Beispiel gefragt werden, wie man eine Wiedervereinigung eigentlich managt –, und ich will wissen, ob und wie in diesen Städten das Jubiläum gefeiert wird. Im Jahr 2009 war ich einer der Organisatoren der Gedenkveranstaltung in Leipzig. Und dieses Jahr mache ich auch wieder ein bisschen mit.

ZEIT: Tun Sie das noch mit der gleichen Euphorie wie vor fünf Jahren, oder gibt es etwas, das Sie inzwischen richtig nervt an diesen Festen?

Eckert: Ach, wissen Sie, dieses Jubiläum wird das letzte große für lange Zeit sein. Das muss noch einmal richtig toll werden, deswegen versuche ich auszublenden, was mich manchmal etwas, nun ja, ermüdet.

ZEIT: Was ermüdet denn?

Rainer Eckert 64, leitet in Leipzig das Zeitgeschichtliche Forum.

Eckert: Es gibt Konflikte, die tauchen jedes Mal auf. Nur ein Beispiel. Dieses Jahr stand wieder die Frage im Raum, wo in Sachsen das Jubiläum hauptsächlich gefeiert werden soll: in Dresden, in Plauen oder in Leipzig – schließlich gab es in all diesen Städten 1989 Großdemonstrationen – oder überall ein bisschen. Genau die gleiche Frage hatten wir vor fünf Jahren schon durchdiskutiert und uns darauf geeinigt, dass Leipzig der zentrale Ort sein muss. Hier wurden die Montagsdemos erfunden, hier standen am 9. Oktober weit mehr als 70.000 Menschen auf der Straße. Das war der zentrale Ort des Widerstands.

ZEIT: Sie hatten vor fünf Jahren mit durchgesetzt, dass in Leipzig am 9. Oktober groß gefeiert wird. Hatten Sie auch dieses Mal Erfolg?

Eckert: Ja, nun soll das Lichtfest, wie die Veranstaltung heißt, sogar noch größer begangen werden als damals. Wir erwarten um die 100.000 Besucher, die um den gesamten Stadtring herumlaufen. Die Leute schätzen an dieser Veranstaltung, dass sie kein Volksfest mit Bierbuden, Würstchenständen und Torwandschießen ist. Gerade bei Gedenkfeiern besteht ja die Gefahr, dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren.

ZEIT: Vor fünf Jahren gab es Ärger, weil die Staatskanzlei vergessen hatte, die Bürgerrechtler einzuladen. Wie ist das passiert?

Eckert: Ich war damals Sprecher der "Initiative 9. Oktober", die das Fest mitorganisierte. Und ich hatte der Staatskanzlei damals eine Einladungsliste gegeben, darauf standen die Namen von 200 Bürgerrechtlern. Nur ist diese Liste zunächst untergegangen, statt der Oppositionellen von einst hatte die Staatskanzlei allerlei sächsische Prominenz eingeladen: Bürgermeister, Landräte, Abgeordnete, solche Leute. Erst wenige Tage vor dem Fest wurden schnell noch die Bürgerrechtler angeschrieben, aber viele von ihnen blieben enttäuscht zu Hause. Das wird dieses Mal anders. Der Freistaat hat unsere Einladungsliste früh beherzigt. Nun lädt sogar der Bundespräsident insgesamt 89 Bürgerrechtler zu einem gemeinsamen Mittagessen ein.

ZEIT: Früher haben Sie jeden belehrt, der den Begriff "Wende" benutzte. Sind Sie diesbezüglich etwas milder geworden?

Eckert: Nö. Das Wort erzeugt in mir nach wie vor allergische Reaktionen. Eine Wende bezeichnet nur einen leichten Kurswechsel. Wir haben 1989 eine Revolution ausgelöst. Und wir verschenken uns so viel, wenn wir das nicht aussprechen.

ZEIT: Können Sie nicht verstehen, dass gerade die Ostdeutschen der Umbenennungen müde sind?

Eckert: Ich bin Wissenschaftler und habe mein Leben lang vor allem um Begriffe gekämpft. Das ist nicht marginal. Es gibt Orte in Ostdeutschland, da fahren Sie von der Ernst-Thälmann-Straße in die Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft und weiter in den Clara-Zetkin-Weg. Das würde ich ändern. Ich habe mich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass der Leipziger Augustusplatz in "Platz der Friedlichen Revolution" umbenannt wird. Dafür wurde ich wochenlang in Leserbriefen der Leipziger Volkszeitung angegiftet. Am Ende bin ich mit dem Vorhaben gescheitert. Die Ersatzlösung war, Teile des Wilhelm-Leuschner-Platzes umzubenennen, aber das ist nur halbherzig geschehen. Auf einem Schild im U-Bahnhof steht immerhin schon "Platz der Friedlichen Revolution".

ZEIT: Aber von unten nach oben hat es der Begriff noch nicht geschafft?

Eckert: Richtig. Es dauert.