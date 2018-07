Mit tänzelnden Schritten durchquert der Gast die Lobby und bleibt an der Schwelle zur Bibliothek stehen. "Nicht zu fassen!", ruft er aus und fährt sich mit der Hand über den kahl rasierten Kopf. "Ich hätte nicht gedacht, dass ihr immer noch etwas Neues einfällt!" Er deutet in Richtung des kunstvoll über die Rezeption gespannten Webstuhls, lacht geziert über die töricht winkende Plastik-Queen unter der Käseglocke und macht dann noch ein paar übertriebene Gesten hierhin und dorthin.

Das liegt daran, dass einem unverzüglich leicht theatralisch zumute wird, sobald man eines von Kit Kemps Hotels betritt. Und dieses, das Ham Yard in Londons Stadtteil Soho, im Juni erst eröffnet, ist das neueste, größte und teuerste von allen, weshalb die Besucher hier vor Entzücken besonders aus dem Häuschen sind.

Der Portier, der dem exaltierten Herrn mit der Glatze die Tasche nachträgt, bleibt mit einem unaufdringlich stolzen Lächeln im Hintergrund stehen, während die PR-Chefin den Wildblumenstrauß auf dem zierlichen Rosenholztischchen zurechtrückt. Genau hier sollten wir das Bild machen, schlägt sie der Fotografin vor, vor dem Sofa mit dem altenglischen Blumenmuster auf beigefarbenem Grund, dahinter die hellen Vorhänge und dann, genau, die grafische Tapete als Kontrast. "Das würde farblich gut passen, denn meistens trägt Kit Pink oder Hellgrün."

Wem das jetzt alles zu banal ist, der sollte bedenken: Es geht hier um eine Frau, deren Leidenschaft für Oberflächen ihr in der Luxushotel-Szene einigen Ruhm und Reichtum eingetragen hat. Glänzende Seide findet man kaum in Kit Kemps Häusern, sie mag Stoffe mit satten Farben und schweren Strukturen, die nach Handwerk aussehen und irgendwie nach früher und die man erst richtig wahrnimmt, wenn man sie anfasst. In den Salons sitzen Leute auf Sofas, die mit Stoffen aus gekochter Wolle bezogen sind, und streicheln gedankenverloren die Kissen. Und wenn gerade niemand guckt, fährt man mit den Fingern an den gewebten Tapeten entlang wie ein Kind. In Stofffragen, so viel steht fest, überlässt Kit Kemp nichts dem Zufall.

Die PR-Chefin, die seit Minuten ungeduldig zur Rezeption hinübersieht, wird blass: "Ihre Jacke ist weiß!"

Zusammen mit ihrem Mann Tim leitet Kit die exklusiven Firmdale-Hotels. Die beiden sind zugleich Bauherren, Designer und Manager, was in dem Business ungewöhnlich ist. Ihr Erfolg lässt sich im Wesentlichen auf zwei Dinge zurückführen: Tims Geschick darin, günstige Grundstücke in vergessenen Londoner Vierteln zu erwerben, die kurz darauf fürchterlich angesagt und unbezahlbar sein werden; und Kits detailverliebten Einrichtungsstil, bei dem jedes Ding die Aura des Handgemachten umgibt. Den hat sie beibehalten, obwohl dem Paar mittlerweile acht Häuser in London und eines in New York gehören, ein zweites kommt nächstes Jahr dazu. Keines der insgesamt 551 von ihr gestalteten Zimmer gleicht einem anderen; weshalb sich der anspruchsvolle Gast leicht der schmeichelhaften Illusion hingeben könnte, das sei alles für ihn höchstpersönlich so eingerichtet worden.

Mit einem Strahlen betritt Kit Kemp, "in ihren Fünfzigern" (genauer gibt sie ihr Alter nach Lady-Art nicht an) und ballerinenhaft jugendlich, die Library. Schon daran, wie sie sich fürs Foto erst in den Sessel drapiert, dann vor dem Sofa platziert, erkennt man ihren Sinn für Dekoration und Raumwirkung. Strahlt in die Kamera und erzählt aufgekratzt von ihrem Wochenende in Sizilien. Eine Hochzeit, "traumhaft", George Clooney war auch da, aber nur als Anhang, seine Freundin sei eine Kommilitonin des Bräutigams gewesen; hübsch sei er, Clooney, durchaus, aber überraschend klein. Okay, gern auch ein ernstes Bild versuchen, aber es klappt nicht richtig, "es ist einfach so schwer, nicht zu lachen!".

Kit Kemp ist die pure Freundlichkeit. Sehr interessiert, als sie auf dem Weg durch die Lobby von einem müden Ehepaar aufgehalten wird, das ihr recht ausführlich erzählt, wie schlimm verkatert sie beide heute seien. Ausgesucht höflich, als ihr eine Frau im Auftrag ihrer Tochter eine der stoffbezogenen Modepuppen abkaufen will, von denen eine in jedem Zimmer steht. Oft, sagt Kit Kemp später im Drawing Room, werde sie ja gefragt, ob das Einrichten eigentlich viel Arbeit gewesen sei, weil es irgendwie gar nicht danach aussehe. "Ich verstehe das als Kompliment, weil es wohl bedeutet, dass alles so aussieht, als müsse es genau so sein und nicht anders."

Diesen Eindruck hat man in der Tat, und das liegt daran, dass Kit Kemp nicht zueinanderpassende Dinge auf eine Art nebeneinanderstellt, dass sie am Ende doch passen. Ein edles indisches Gewürzregal und einen unfassbar kitschigen Kronleuchter aus weißen Glasperlen, die drei meterhohe Segelboote darstellen. Sofastoffe im Ethno-Stil und Vorhänge, die an die sechziger Jahre erinnern. Eine Sammlung feiner Porzellanvasen neben Dingen, die Kit Kemp auf Ausstellungen von Londoner Kunststudenten findet, wie die Winke-Queen. Contemporary English nennt sie ihren Stil. Eine Mischung aus Extravaganz und Heimeligkeit, in der man sich zu Hause fühlen soll. Was natürlich absurd ist, weil es ja zu Hause gar nicht so aussieht, weil man das nämlich selbst nicht so hinbekäme. Da rät Kit Kemp: "Wenn einem etwas wirklich gefällt, dann wird es immer zu allem anderen passen, was einem gefällt."

Das Ham Yard ist geformt wie ein U; den Innenhof erreicht man über die offene Seite, der gegenüber sich eine kleine Passage zum Piccadilly Circus hin öffnet. Das Areal lag lange brach, Kit Kemp sagt, die Stadt habe kein weiteres Bürogebäude genehmigen wollen. Die Kemps hingegen wollten dem Ort eine Piazza-Atmosphäre geben, ein bisschen villagey sollte es sein, ein Dorfplatz mitten in Soho. Was allerdings nicht heißen soll, dass deshalb an Exklusivität gespart wurde. Die Bronzeskulptur in der Mitte des Platzes, die aussieht wie ein in der Sonne schmelzender Schieferfelsen, hat Kit Kemp beim britischen Turner-Preisträger Tony Cragg in Auftrag gegeben. Die fünf Eichen sind über 20 Jahre alt und quasi handpicked aus einem Nordlondoner Wald: "Hätten wir die selbst gepflanzt, würde ich ja ihren Schatten gar nicht mehr erleben."