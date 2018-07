Der 29. September 2012 war ein Samstag, meine Mannschaft, der FC Sevilla, spielte in der spanischen Liga gegen den FC Barcelona. Zwischen dem Jubel über meinen Führungstreffer und dem Moment meiner Auswechslung lagen genau zwölf Minuten. Ich konnte einfach nicht mehr. Die Schmerzen im Knie wurden immer stärker.

Zehn Tage später untersuchte mich Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in seiner Praxis in München. Als er mir die Diagnose mitteilte, erstarrte ich innerlich. Er sagte, es handle sich um etwas Ernstes, einen Knorpelschaden im Knie. Der Arzt empfahl eine sofortige Operation.

Obwohl ich das genaue Ausmaß der Verletzung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht absehen konnte, überkam mich der Gedanke an das unvermeidliche Ende meiner Fußballkarriere. Ich spürte Trauer, Wut, Enttäuschung sowie Resignation und dachte: Piotr, das war’s!

Ich glaube, diese Mischung aus Angst und Leere überfällt die meisten Spieler in einem solchen Moment. Denn unser Körper und seine Pflege spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Wir trainieren ihn täglich, lassen uns massieren, achten auf die Ernährung, alles nur, um hundert Prozent Leistung aus ihm herausholen zu können. Es gehört nicht zum Plan, dass der Körper nicht mehr kann, man fühlt sich elend, irgendwie machtlos. Obwohl immer wieder Mitspieler unter Verletzungen leiden, ist so etwas außerhalb des eigenen Vorstellungsvermögens.

Ich weiß nicht, was ich am Abend der Diagnose und in den darauffolgenden Monaten ohne meine Frau gemacht hätte. Sie war eine großartige Unterstützung, hat mir geholfen, bereits am Morgen nach der Diagnose die Situation klarer zu sehen.

Damals war ich 28 Jahre alt, über Stationen beim FC Bayern und dem Hamburger SV war ich mittlerweile in Spanien angekommen. Ich fühlte mich in Topform und hatte für meinen Verein entscheidende Treffer gegen Real Madrid und den FC Barcelona erzielt. Die Verletzung bremste mich auf dem Höhepunkt. Das sollte es jetzt gewesen sein?

Sicher nicht! Ich war noch nicht bereit, die Fußballschuhe in die Ecke zu räumen, und entschied mich fürs Kämpfen und die Rückkehr, egal, wie hart es werden würde. Mit diesem Entschluss reiste ich ins Krankenhaus zur Operation. Das gab mir Sicherheit und Ruhe, auch in dem Moment, als ich erfuhr, dass die Reha mehrere Monate dauern würde.

Wir Fußballer werden von klein auf geschult, uns so schnell wie möglich auf eine neue Situation einzustellen. Ich habe gelernt, zu akzeptieren, dass ich nicht alles beeinflussen kann. Das war ein langer Prozess. Entscheidend ist, wie ich damit umgehe. Am meisten hilft mir eine positive Einstellung.

Ich begann also mit der Reha, und ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch mich, meine Familie, das Knie und das Ziel, wieder Fußball zu spielen. Was dann passierte, überraschte mich selbst: Die Reduktion gab mir eine Form der Ruhe, wie ich sie bisher noch nie erlebt hatte. Ich konnte meine ganze Energie und Konzentration auf diese eine Aufgabe richten. Das war eine unglaubliche Befreiung. Auf einmal empfand ich die Zeit nicht mehr als Frist, sondern als Geschenk.

Mein Bein steckte in den Wochen nach der OP täglich rund acht Stunden in einer Bewegungsschiene, zur Motivation schaute ich Fitnessvideos anderer Sportler an. Ganz langsam ließen die Schmerzen nach, und ich durfte mein Knie wieder belasten. Mit der wachsenden Gewissheit, dass ich früher oder später wieder einen Ball am Fuß haben werde, wurde die Reha zu einer schönen Zeit für mich. Um es provokant zu formulieren: Die beinahe zwölfmonatige Zwangspause war vielleicht die beste Erfahrung meines bisherigen Lebens.

Nach einem Jahr stieg ich wieder ins Mannschaftstraining Sevillas ein. In der letzten Saison stand ich 24 Mal im Kader. Ich war wieder ein glücklicher Mensch. Vielleicht erschütterte mich deshalb die Nachricht umso mehr, dass Sevilla meinen noch bis 2015 laufenden Vertrag im vergangenen Sommer kündigen wollte.

Eine richtige Begründung kenne ich bis heute nicht. Wir befinden uns noch in den Verhandlungen darüber, wie es nun weitergeht. Ich bin davon überzeugt, dass mein Körper wieder genauso leistungsfähig ist wie vor dem Eingriff. Aber ich habe gelernt, dass man im Fußball manchmal akzeptieren muss, dass man abhängig ist von Umständen, die man nicht beeinflussen kann.