Der Auftritt im französischen Fernsehen sollte staatsmännisch wirken. Das ist Nicolas Sarkozy bei seiner Rückkehr auf die politische Bühne nicht ganz gelungen. Wie eh und je konnte er nicht still sitzen, hob den Zeigefinger und schalt den politischen Gegner etwas zu laut. Auch damit hatte er sich in seiner Amtszeit von 2007 bis 2012 den Spitznamen "Hyperpräsident" verdient. "Er ist der Alte geblieben", waren sich die Kommentatoren einig.

Dennoch wünschen sich viele Sarkozy zurück. Das liegt am Regierungspersonal und am Siegeszug der Rechtsradikalen. Die Zustimmungswerte für Staatspräsident François Hollande sind auf 13 Prozent gefallen. Hollandes möglichen Herausforderern im konservativen Lager jedoch hat das bisher kaum geholfen. Sie stritten so sehr untereinander, dass für das Alphatier Sarkozy der Weg frei blieb. Dabei half Sarkozy, dass Marine Le Pen, die Führerin des rechtsradikalen Front National, in diesem Jahr die Europawahlen gewann und sich als ernst zu nehmende Konkurrentin etablierte. Sämtliche Umfragen sehen sie als Siegerin im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen 2017. Die Linke scheint chancenlos.

Das führt zu einem Paradox: Über 60 Prozent der Franzosen sprechen sich heute gegen Sarkozys Rückkehr aus. Die meisten wollen keine Neuauflage seiner als erfolglos empfundenen Präsidentschaft. Und doch hat Sarkozy beste Chancen, 2017 zu gewinnen. Der Plan geht so. In diesem Herbst kandidiert er für die Spitze seiner Partei (UMP), unter ihren Mitgliedern kann er mit 80 Prozent der Stimmen rechnen. Dann organisiert er als UMP-Chef im Jahr 2016 die Vorwahlen seiner Partei für den nächsten Präsidentschaftskandidaten. Schärfster Konkurrent wird der 69-jährige Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, sein, der sich als Elder Statesman inszeniert. Der Wahlmodus wird die Vorwahlen entscheiden. Je kleiner die Zahl der Teilnehmer, desto sicherer der Sieg des Parteichefs. Bleibt die Präsidentschaftswahl, bei der nach heutigem Stand jeder Kandidat der Konservativen im zweiten Wahlgang Le Pen schlagen würde.

Das Risiko des Sarkozy-Plans liegt in der Dynamik der nächsten zwei Jahre: Kann er den Aufstieg Marine Le Pens stoppen? Oder verfängt ihre Anti-System-Rhetorik gerade gegen ihn, den ehemaligen Präsidenten? Kann er heimatlose Wähler der Mitte und der Linken binden, die aus altem Reflex heute noch für ihn statt Le Pen stimmen würden, aber sich 2017 auch enthalten könnten? Hinzu kommt Sarkozys Ärger mit der Justiz. Gleich in sechs Affären ermitteln derzeit Richter gegen ihn. Einmal wurde er in diesem Jahr sogar in Polizeigewahrsam genommen. Es geht um Justizbestechung, illegale Wahlkampffinanzierung, Bevorteilung von Geschäftsfreunden und mehr.

Sarkozy trauen die Franzosen alles zu. Hinreißende Reden ebenso wie unkalkulierbare Ausreißer. Knast wie Élysée-Palast. Sieg wie Niederlage. Solange sein Hauptgegner die Sozialisten waren, schien das Risiko Sarkozy nebensächlich. Gegen Marine Le Pen gewinnt sein Comeback-Versuch eine möglicherweise ungeahnte Bedeutung.