DIE ZEIT: Herr Snyder, was erleben wir derzeit – einen russisch-ukrainischen Krieg? Eine Krise des Westens?

Timothy Snyder: Wie bei allen historischen Ereignissen gibt es viele Ebenen. Die fundamentale ist eine geradezu philosophische Auseinandersetzung darüber, was eigentlich Politik ist. Die einen glauben, im Zentrum der Politik stehe der freie Zusammenschluss von Individuen, wie auf dem Maidan. Die anderen hingegen sind davon überzeugt, Politik werde wesentlich von geheimen Absprachen hinter verschlossenen Türen geprägt.

ZEIT: Meistens ist Politik beides.

Snyder: Natürlich, aber in diesem Konflikt geht es allein darum, was normal ist. Die Mehrheit der Ukrainer hält es für normal, dass Bürger aktiv werden, manchmal auf unvorhersehbare Weise, wenn ihre eigene Regierung unberechenbar geworden ist. In Putins Weltanschauung hingegen kann es so etwas nicht geben. Freie Entscheidungen freier Individuen wie auf dem Maidan kommen darin nicht vor. Er muss deshalb zwangsläufig denken, die Ereignisse auf dem Maidan seien ein Komplott äußerer Mächte.

ZEIT: Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die Europäische Union?

Snyder: 40 Jahre lang konnte sich die EU damit begnügen, attraktiv für andere Staaten zu sein. Ihr einziges großes politisches Projekt war die ständige Erweiterung, während die USA die Sicherheit garantierten. Nun ist die EU mit gleich drei Entwicklungen konfrontiert. Erstens sind die USA unberechenbarer geworden, zweitens will ein großes Land wie die Ukraine in einer schwierigen Zeit zur EU gehören; drittens, und das ist der wichtigste Punkt, will Russland die EU zerstören. Die EU muss sich deshalb darüber klar werden, was sie ist und sein will. Doch sie verweigert bisher eine Antwort auf diese Frage.

ZEIT: Am Schicksal der Ukraine entscheidet sich das Schicksal Europas?

Snyder: Es geht hier um zwei gegensätzliche Haltungen. Russland gibt den Europäern die Chance, nichts zu tun und sich selbst zu verleugnen. Die Ukrainer hingegen geben ihnen die Chance, zu zeigen, dass sie für bestimmte Werte stehen.

ZEIT: Aus russischer Sicht ging es auf dem Maidan um wirtschaftliche Interessen, nicht um Werte.

Snyder: Das meine ich, wenn ich von unterschiedlichen Philosophien spreche. Sicher geht es nie nur um Werte. Aber sie bilden die Grundlage für alles andere. In Russland wird die Gültigkeit dieser Werte schlichtweg negiert. Man ist aufrichtig davon überzeugt, dass jeder, der sich auf die westlichen Werte beruft, ein Heuchler oder ein Idiot sein muss.

ZEIT: Das meinen mittlerweile nicht wenige auch in Deutschland.

Snyder: Das ist eine Luxuseinstellung. Ganz gleich, ob man von den Werten überzeugt ist – sie bestimmen in einem Land wie Deutschland das Leben. Niemand kann einem einfach etwas wegnehmen, Eigentumsrechte sind gesichert. Und wenn es doch jemand versucht, dann hat man die Aussicht auf einen fairen Prozess. Das ist in Russland anders. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass die Abwesenheit westlicher Werte in Russland zu einer Art positiver Weltanschauung geworden ist. Man ist stolz darauf, gegen das zu sein, was Europa verkörpert.

ZEIT: Was steht auf dem Spiel?

Snyder: Am Anfang mag es darum gegangen sein, welche Regierung die Ukrainer haben wollen. Aber dann hat die russische Führung enorme Fehler gemacht, die eine ungeheuere Dynamik erzeugten mit weltweiten Folgen.