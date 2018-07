Glenn O’Briens Humor ist beeindruckend. Über den auffällig gut gekleideten New Yorker mit den schlohweißen, römisch anmutenden Locken scheint immer eine Art ironischer Gelassenheit zu kommen, wenn sich irgendwo die Scheinwerfer auf ihn richten. Er ist von einer paradox ernsten Unernsthaftigkeit, wenn er etwa eine kleine Rede halten muss – oder einen Journalisten durch die von ihm kuratierte Ausstellung führt.

Wir befinden uns in den Hallen der einstigen Tagesspiegel-Druckerei an der Potsdamer Straße in Berlin, den Räumen der Galerie Blain Southern. O’Briens Sed Tantum Dic Verbo ist eine jener Galerieausstellungen, die man eigentlich in einem Museum vermuten würde. Das Werk, das einem sofort ins Auge springt, ist One and Three Lamps von Joseph Kosuth aus dem Jahr 1965. Es ist die erste Arbeit, die Kosuth nach seinem ikonischen One and Three Chairs schuf, und O’Brien hat einige Hebel in Bewegung gesetzt, um sie aufzutreiben. Das Foto einer altmodischen Stehlampe hängt hier neben der realen Lampe und einem gedruckten Wörterbucheintrag zum Stichwort "lamp". Wenn man einem Schulkind erklären müsste, was Konzeptkunst bedeutet, dann mit dieser Arbeit. Blain Southern bietet das Werk für 300.000 Euro an. "Joseph", sagt O’Brien unvermittelt, "versteht sich ja bekanntermaßen als Vater der Konzeptkunst." Dann zeigt er schmunzelnd auf Lawrence Weiners Schriftzug "On a Spot", der auf der Wand gegenüber zu sehen ist. "Und mit Lawrence streitet er sich darüber, ob das auch wirklich der Fall ist. Ich bin mit beiden seit über 30 Jahren befreundet. Aber ich habe Lawrence nicht erzählt, dass Joseph in der Ausstellung ist, und auch nicht umgekehrt!" Sagt er und lacht.

Glenn O’Brien ist tatsächlich so etwas wie eine Legende. 1971 brach er sein Studium an der Columbia University in New York ab, um der erste Chefredakteur von Andy Warhols Zeitschrift Interview zu werden. Zusammen mit Chris Stein und Debbie Harry von Blondie moderierte er die Untergrund-Fernsehshow TV-Party. Viele Jahre schrieb er für die Kunstzeitschrift Artforum und leitete schließlich auch Amerikas anderes großes Kunstmagazin Art in America. Sein Buch How to be a Man brachte ihm den Ruf eines Stilpapstes ein, obwohl er sich, wie er betont, nicht für Marken oder Trends interessiere und seit 20 Jahren eigentlich immer das Gleiche anziehe.

Er war einige Jahre lang mit Grace Jones zusammen, war einer von Warhols Vertrauten und der engste Freund von Jean-Michel Basquiat. Ein unvorstellbar glamouröses Leben. Erst recht für einen Jungen aus Cleveland, Ohio, der nach einer dramatischen Kindheit den Ort seiner Herkunft nie wieder besuchen sollte. Nicht ein einziges Mal.

Sed Tantum Dic Verbo, ein Querschnitt durch die New Yorker Kunst der vergangenen fünf Jahrzehnte, ist die erste Ausstellung, die O’Brien kuratiert hat. Ihre Grundidee beruht auf der Beobachtung, dass die Literatur als Sprachkunst an Bedeutung verliert, während die bildende Kunst immer mehr als das neue Auffangbecken für die ambivalente Kraft von Sprache dient. Da er den üblichen Kuratoren-Diskurs genauso wenig versteht wie früher das Latein, sagt er, sei er bei der Namensgebung der Ausstellung lieber gleich zur Sprache seiner traumatischen katholischen Wurzeln zurückgekehrt. Es ist eine Zeile aus dem Eucharistie-Gebet: "Sprich nur ein Wort, und meine Seele wird gesund."

Von Basquiat ist in seiner Schau ein seltenes Papier-Triptychon zu sehen, das rund 800.000 Dollar kostet. Richard Prince hat einen seiner frühen gemalten Witze aus seiner eigenen Sammlung beigesteuert (300.000 Dollar). Und Jack Pierson hat, ebenfalls eigens für die Ausstellung, eine seiner sehnsuchtsvollen Reklameschriftskulpturen angefertigt. Sex Change Romance ist da zu lesen, fast schon ein kleines Gedicht (300.000 Dollar). Neben anderen großen Namen wie Ed Ruscha, Douglas Gordon, Tom Sachs oder Dash Snow sind auch Entdeckungen zu machen. Der neodadaistische Künstler-Künstler Ray Johnson zum Beispiel (mit zwei Arbeiten für jeweils 38.000 Dollar vertreten) oder die hochkomischen Comicleinwände des jungen Japaners Atsushi Kaga (zwei Arbeiten für jeweils 1.750 Euro). Das berührendste Bild der Schau aber ist das A4-Blatt-kleine Blue Fool von Christopher Wool aus dem Jahr 1990. In blauen Lettern, die noch die Handarbeit des Künstlers verraten, ist dort das Wort Fool zu lesen. Wool hat es O’Brien gewidmet und geschenkt. Es ist der Prototyp für Wools Buchstabenschablonenbilder. Es ist unbezahlbar.

Durch die Ausstellung zu gehen fühle sich ein bisschen so an, wie zu Hause zu sein, sagt O’Brien. Fast alle der hier gezeigten Künstler kenne er persönlich, mit den meisten verbinde ihn eine Freundschaft. Ihre Bilder seien die Fortführung einer langen Unterhaltung. Auch seine Wohnung auf der Bond Street in Manhattan und sein Wochenendhaus in Connecticut, wo er mit seiner dritten Ehefrau und seinem Sohn Oscar lebt, sind voller Kunst. O’Brien ist einer der wichtigsten Basquiat-Sammler der Welt und besitzt viele Arbeiten von Richard Prince, Christopher Wool und Ray Johnson. Auch ein paar späte Warhols gehören zu seiner Sammlung. Einige der Bilder hat er auf Auktionen ersteigert, andere waren Geschenke, wieder andere erhielt er als Dank für Katalog-Essays, die er schrieb.