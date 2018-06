Inhalt Seite 1 — Die Dschungelkicker Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine pechschwarze Wolke schiebt sich vor den abendlichen Amazonashimmel, das Flutlicht im Stadion lässt die Wangen von Wenya Teixeira do Nascimento glänzen. Die junge Frau richtet ihren Oberkörper auf, formt die Lippen zu einem Lächeln und schreitet tapfer voran, vorbei an den johlenden Fußballfans auf der Tribüne. Ihre langen Haare hat sie rot gefärbt, ihre Fingernägel sind frisch lackiert, der Körper der 21-Jährigen steckt in einer Jeansshorts und einem Top.

Es sieht vielleicht nicht danach aus – aber die junge Frau kämpft gerade um einen Fußballpokal. Am vergangenen Samstag hat in der Amazonashauptstadt Manaus der sich über Monate hinziehende Peladão begonnen, das größte Fußballturnier der Welt: Mehr als tausend Amateurmannschaften sind angemeldet, rund 25 000 Spieler haben sich registrieren lassen. Zugleich ist der Peladão wohl auch das exzentrischste aller Turniere. Gespielt wird auf Plätzen in der ganzen Stadt – und jede Mannschaft im Hauptwettbewerb muss eine attraktive Frau präsentieren können.

Vor dreieinhalb Monaten fand bereits ein Fußballgroßereignis in Brasilien statt. Nach einem kurzen Aufbäumen der südamerikanischen Mannschaften beherrschten die Europäer die Weltmeisterschaft. Rationalität siegte über die Leidenschaft, auch Fußball braucht, wie sich zeigte, feste Regeln. Für die WM schien das ganze Land wie frisch gestrichen. Die Flüge gingen pünktlich, Polizei und Militär hatten die Kriminalität offenbar im Griff. Statt Feindschaft Freude unter den Fans, am Ende schienen alle zufrieden: die Sponsoren, die Fernsehsender, die Funktionäre, allen voran die der Fifa, besonders Sepp Blatter, der Präsident.

Jetzt gehört der Fußball wieder den Brasilianern. Und was das bedeutet, ist dieser Tage in Manaus zu erleben.

Der Peladão Der Peladão Mehr Fußball geht nicht Für das größte Turnier für Amateure weltweit in der Amazonasstadt Manaus haben sich mehr als 1000 Teams angemeldet, rund 25 000 Spieler wollen mitmachen. Im Jahr 2013 fielen beim Peladão 7673 Tore, 552 Fußballer wurden mit Roten Karten des Platzes verwiesen. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum 42. Mal statt. Er ist die Hauptattraktion des lokalen Fernsehsenders A Critica, der mit den Finalistinnen des Schönheitswettbewerbs eine Realityshow vom Stile »Big Brother« veranstaltet.

Die Schönheitskonkurrenz des Peladão ist nicht als Dekoration gedacht, sie ist mitentscheidend für den Gewinn des Turniers. Wenn ein Team auf dem Rasen versagt, kann seine Königin den Rückstand wiedergutmachen – wenn sie der Jury optisch gut gefällt. Dann kommt die Kandidatin in die nächste Runde, ihr Team darf weiterspielen, so lauten die seit 1973 geltenden Regeln. "In den Stadtvierteln von Manaus gab es früher immer schon beides, Fußballwettbewerbe und eine Königin", erklärt einer der Organisatoren. "Im Peladão wurden diese Traditionen einfach zusammengebracht."

An diesem Abend flanieren gut 600 Kandidatinnen gemeinsam mit Wenya durch die Abendhitze im Colina-Stadion, eine Prozession schöner Frauen. Auf dem Rasen findet irgendwann auch ein Fußballspiel statt, es muss mit einem Elfmeterschießen entschieden werden; anschließend macht eine Tuba-lastige Blaskapelle Sambamusik. Ein Helikopter landet und setzt die Schönheitskönigin aus dem Vorjahr ab, sie trägt ein weißes Glitzerkleid und eine Krone auf dem Kopf.

Am Tag zuvor lehnt Wenya Teixeira do Nascimento am Zaun eines Bolzplatzes, den alle nur "die Staubschüssel" nennen. Der Boden ist mit Sand und Lehm bedeckt, jeder Schritt wirbelt kleine Wölkchen auf, die Sonne brennt fast senkrecht vom Himmel herab.

Das örtliche Fußballteam, die Unidos do Cacau-Pirêra, kickt trotz der heißen Vormittagstemperaturen einen Plastikball hin und her. "Leider erscheint höchstens die Hälfte unserer Spieler gemeinsam zum Training", sagt Abraão Silva, ein schlaksiger junger Mann, der früher einmal Profispieler werden wollte. Den Traum hat er heute, mit Anfang dreißig, aufgegeben. Aber einen eigenen Verein wollte er unbedingt ins Leben rufen.

"Wir sind Motorradkuriere, Tankwarte und Fabrikangestellte. Unser Team zeichnet sich weder durch eine spezielle Spieltaktik noch durch besonders gute Kondition aus." Wer es zur vereinbarten Stunde auf den Staubplatz schafft, der spielt für ein Stündchen bei den Unidos mit, und danach trinken sie Bier. Abraão fügt schnell hinzu: "Im Allgemeinen weiß ein Brasilianer aber, wie er zu spielen hat."

Im vergangenen Jahr, erinnert sich Abraão Silva, sei sein Team immerhin unter die ersten sechzig gekommen. "Das war schon sehr gut", sagt er, "und diesmal wird es noch besser." Wegen des Peladão-Erfolgs konnte er ein paar gute neue Dschungelkicker gewinnen, und an der Tankstellenkasse ihres 15 000-Seelen-Städtchens entdeckten sie die Königin Wenya. Sie fanden sogar eine Handvoll Sponsoren: Auf den Teamtrikots werben derzeit ein lokaler Supermarkt, eine Ziegelei, ein Imbiss und ein selbstständiger Lastwagenfahrer namens "Dino Boy". "Das ist wichtig, weil wir ja unsere Ausstattung finanzieren müssen", sagt Teamchef Silva, für das Kostüm der Königin hätten sie schon 500 Reais hingeblättert.

Das sind umgerechnet knapp 170 Euro – eine stolze Summe für Bewohner dieser Region. Cacau-Pirêra ist ein Außenbezirk der Zwei-Millionen-Stadt Manaus, wo Menschen der unteren Mittelschicht zu Hause sind. Nicht mehr arm, aber auch nicht wohlhabend. Der größte Arbeitgeber in dieser Gegend ist die Ziegeleifabrik, deren schwarze Rauchschwaden man von der Staubschüssel aus in den Himmel aufsteigen sieht.

Die andere boomende Branche ist der Drogenhandel. Die Banden machen gute Geschäfte, Cacau-Pirêra gilt nachts als unsicher, die Autoscheiben lässt man besser geschlossen. Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde ein 13-jähriger Junge, mutmaßlich ein Dealer, wenige Hundert Meter neben der Staubschüssel erschossen. In Manaus ist es kein Geheimnis, dass manche Fußballclubs finanziell von Drogenbaronen unterstützt werden.

Teamchef Abraão Silva freilich will mit seinen Unidos einen besonders ehrgeizigen Weg gehen. "Eines Tages könnten wir aus der Amateurliga in eine der Profiligen aufsteigen", sagt er. Seine Mitspieler schauen ihn etwas verdutzt an. Silva schweigt und ergänzt: "Aber für den Profifußball, das muss man zugeben, interessiert sich derzeit kaum jemand am Amazonas."