Menschen mit Depressionen leiden an psychischer Niedergeschlagenheit. Sie sind antriebslos, stumpfen in ihren Empfindungen ab, haben ein "Gefühl der Gefühllosigkeit". Es fällt ihnen schwer, kleinste Entscheidungen zu treffen und Freude zu empfinden. Die Depression gilt als Volkskrankheit. In Deutschland leiden laut Deutscher Depressions hilfe rund vier Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Form der Krankheit. Acht Millionen Menschen erkranken einmal oder mehrmals in ihrem Leben an einer schweren depressiven Episode. Fast neunzig Prozent aller Suizide und Suizidversuche sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Auch Christian Szczepanski (Foto) hat mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen.